《唐詩寒武紀》：隋煬帝楊廣的詩歌俱樂部第一條規則──不許有人寫得比我好

我們想讓你知道的是
有一個廣為流傳的故事：詩人薛道衡很有才華，是當年文壇大家庾信少有地給予好評的幾個北朝詩人之一，寫了一句很有名的「空梁落燕泥」，結果被楊廣給殺了。據說楊廣一邊殺還一邊變態地問：「更能作空梁落燕泥否？」
文：王曉磊
西元六○四年，楊廣在仁壽宮繼位，從父親隋文帝手中繼承了一個龐大的帝國。據說在臨終時刻，隋文帝是不情不願地交班的。
在彌留之際，他突然察知了楊廣的一些醜聞，猛然意識到這不肖子的真面目，不由得恨悔交集。隋文帝惦記起了另一個兒子廢太子楊勇，一度掙扎著想召喚楊勇來到身邊，委託以大事。但楊廣已經不給他機會了。
有人說楊廣遣人毒殺了父親，也有人說他遣人以利刃弒父，「血濺屏風」。不管怎樣，他贏得了勝利。
坐上了最高權力的寶座，楊廣長舒了一口氣。在這之前，他一直努力在扮演一個好孩子，恭謹待人，輕車簡從，不近女色，連家裡的樂器都落滿了灰塵，似乎極度地艱苦樸素。
父親提倡搞文學改革，他也立刻附和，緊跟步子不掉隊。天下都稱讚他的賢能，父母也一度被他蒙蔽。而這一切的做作，都是為了眼下這一天。
演了那麼多年，現在終於可以開始做自己了！
登基后，這個精力旺盛的傢伙開始報復性地反擊，瘋狂地折騰了起來。
當了皇帝的楊廣主要折騰了三件事，其中第一件，就是趕緊送所有的兄弟和侄子下地獄。
殘酷地清洗皇族內部的潛在競爭者，是南北朝的「優良」傳統。楊廣很好地繼承了這個傳統。他的哥哥楊勇，弟弟楊秀、楊諒，或被賜自盡，或遭幽禁而死。幾個侄兒楊儼、楊筠、楊嶷、楊恪、楊該等亦全部處死。
在殺盡兄弟侄子的同時，他還順便殺掉了父親遺下的名臣高熲、宇文弼、賀若弼，並且大行株連之風。
此前，楊廣曾在偽造的父親遺詔中聲稱，如果讓兄長楊勇繼位，「必當戮辱遍於公卿」假如我哥當了皇帝，你們都沒好下場。結果他替哥哥很好地做到了這一點。
楊廣折騰的第二件事，就是搞工程，並且要搞超級大工程。
一般的小工程楊廣是看不上的，他中意的都是能把國家拖垮的大工程。僅僅一年時間裡，楊廣就開始了營建東京、營建西苑顯仁宮的大工程，並且年年再開新工，年年有驚喜。
光是一個營建東京，便役使了壯丁二百萬，其中近半數人疲病而死，裝載屍體的車輛連綿不絕。為了搜求天下的奇花異石、珍禽異獸，並將之運到洛陽供自己賞玩，楊廣又役使了河南、淮北民夫百萬人，再次造成大量的死亡。總之是不惜天下騷然，也要玩得痛快。
作為一個非專業的內河航運家，楊廣還乘龍舟幾下江南，為此開運河、造龍舟，動輒役人以百萬計。他的船隊出來一次，拉船的民夫據說能達八萬人，舳艫相接上百里，沿途五百里的州縣都苦不堪言，要進獻飲食、保障供給，為此不得不大行搜刮。而飲食送上去後，又存在驚人的浪費。
除了搞大工程之外，楊廣折騰的第三件事就是打仗了。
他驅使數百萬軍士和民夫去打高句麗，還一連打了三次，最後以雙方都耗不起了而告終，又是造成駭人的死傷。
在楊廣治下的隋朝，從遼東到河南，從榆林到江淮，乃至到遙遠的五嶺，幾乎每時每刻都有數百萬人民被驅趕著，拋妻拋夫，不事經營，停止生產，不是在前方的死亡線上掙扎，就是在趕往死亡線的路上。
剩餘僥倖苟活的人還要逃過楊廣神經質般的屠殺。有一次，他的政敵開倉賑濟百姓，結果楊廣不忿地命令，將所有領過米的人統統坑殺。
讀到這裡，你也許會困惑：這樣一個瘋狂又暴虐的傢伙，怎麼會寫出冷清、寂寞的「寒鴉飛數點，流水繞孤村」這樣的詩呢？ 好像完全不是一種氣質啊！ 沒錯，楊廣就是這麼分裂。
對於詩，楊廣確實可謂鍾情。
早在他當晉王、坐鎮揚州的時候，楊廣就羅致了一批文人，搞起了一個詩歌俱樂部。就連後來的唐朝名臣、書法家虞世南當時也在其中。
登基之後，楊廣身邊文學人才更盛，一時之間，大隋朝詩歌俱樂部好不熱鬧。.
但這個俱樂部可是不好混的。楊廣公佈的俱樂部第一條規則就是：不許有人寫得比我好！
倘若誰的詩句一不小心寫得太精彩，搶了楊廣的風頭，便可能大禍臨頭。
有一個廣為流傳的故事：詩人薛道衡很有才華，是當年文壇大家庾信少有地給予好評的幾個北朝詩人之一，寫了一句很有名的「空梁落燕泥」，結果被楊廣給殺了。據說楊廣一邊殺還一邊變態地問：「更能作空梁落燕泥否？」
按說楊廣的「寒鴉飛數點，流水繞孤村」足夠匹敵薛道衡的「暗牖懸蛛網，空梁落燕泥」了，不知道何以非要殺人。
另一位詩人王胄，因為寫了句「庭草無人隨意綠」，也被楊廣殺了，殺了還念叨：「庭草無人隨意綠，復能作此語耶？」
當然，薛、王二人都是大臣，是政治人物，他們的死也都牽涉政治上的原因。寫詩招嫉，大概只是加速了自己的死亡。但若說楊廣心虛、妒賢吧，他又是極度地自負，並不把他人放在眼下。
他「自負才學，每驕天下之士」，曾得意洋洋地對下屬說：「設令朕與士大夫高選，亦當為天子矣。」──你們以為我是會投胎才當上皇帝嗎？ 錯了！就算我和諸位比文采，我也該當皇帝！
書籍介紹
本文摘錄自《唐詩寒武紀》，新經典出版
作者：王曉磊
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繼好評暢銷作《翻牆讀唐詩》後，最會說唐詩故事的六神磊磊回來了。這一次他擴大唐詩寫作計畫，續寫唐詩故事為「唐詩三部曲」，計畫推出：寒武紀、光明頂、笑忘書，書寫大唐盛世300年詩歌史，還有詩壇江湖裡詩人墨客精彩的人生故事。
你知道嗎－－
初唐四傑王楊盧駱，詩寫得越好，命運越慘？！
唐朝不但有女皇帝，詩壇還曾由女性領導？！
都說<春江花月夜>孤篇壓全唐，但它發表八百多年後才被人發現？！
陳子昂的名篇<登幽州臺歌>作者可能另有其人？！
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南投10大農遊體驗──上篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。