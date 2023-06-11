《唐詩寒武紀》：隋煬帝楊廣的詩歌俱樂部第一條規則──不許有人寫得比我好

文：王曉磊

西元六○四年，楊廣在仁壽宮繼位，從父親隋文帝手中繼承了一個龐大的帝國。據說在臨終時刻，隋文帝是不情不願地交班的。

在彌留之際，他突然察知了楊廣的一些醜聞，猛然意識到這不肖子的真面目，不由得恨悔交集。隋文帝惦記起了另一個兒子廢太子楊勇，一度掙扎著想召喚楊勇來到身邊，委託以大事。但楊廣已經不給他機會了。

有人說楊廣遣人毒殺了父親，也有人說他遣人以利刃弒父，「血濺屏風」。不管怎樣，他贏得了勝利。

坐上了最高權力的寶座，楊廣長舒了一口氣。在這之前，他一直努力在扮演一個好孩子，恭謹待人，輕車簡從，不近女色，連家裡的樂器都落滿了灰塵，似乎極度地艱苦樸素。

父親提倡搞文學改革，他也立刻附和，緊跟步子不掉隊。天下都稱讚他的賢能，父母也一度被他蒙蔽。而這一切的做作，都是為了眼下這一天。

演了那麼多年，現在終於可以開始做自己了！

登基后，這個精力旺盛的傢伙開始報復性地反擊，瘋狂地折騰了起來。

當了皇帝的楊廣主要折騰了三件事，其中第一件，就是趕緊送所有的兄弟和侄子下地獄。

殘酷地清洗皇族內部的潛在競爭者，是南北朝的「優良」傳統。楊廣很好地繼承了這個傳統。他的哥哥楊勇，弟弟楊秀、楊諒，或被賜自盡，或遭幽禁而死。幾個侄兒楊儼、楊筠、楊嶷、楊恪、楊該等亦全部處死。

在殺盡兄弟侄子的同時，他還順便殺掉了父親遺下的名臣高熲、宇文弼、賀若弼，並且大行株連之風。

此前，楊廣曾在偽造的父親遺詔中聲稱，如果讓兄長楊勇繼位，「必當戮辱遍於公卿」假如我哥當了皇帝，你們都沒好下場。結果他替哥哥很好地做到了這一點。

楊廣折騰的第二件事，就是搞工程，並且要搞超級大工程。

一般的小工程楊廣是看不上的，他中意的都是能把國家拖垮的大工程。僅僅一年時間裡，楊廣就開始了營建東京、營建西苑顯仁宮的大工程，並且年年再開新工，年年有驚喜。

光是一個營建東京，便役使了壯丁二百萬，其中近半數人疲病而死，裝載屍體的車輛連綿不絕。為了搜求天下的奇花異石、珍禽異獸，並將之運到洛陽供自己賞玩，楊廣又役使了河南、淮北民夫百萬人，再次造成大量的死亡。總之是不惜天下騷然，也要玩得痛快。

作為一個非專業的內河航運家，楊廣還乘龍舟幾下江南，為此開運河、造龍舟，動輒役人以百萬計。他的船隊出來一次，拉船的民夫據說能達八萬人，舳艫相接上百里，沿途五百里的州縣都苦不堪言，要進獻飲食、保障供給，為此不得不大行搜刮。而飲食送上去後，又存在驚人的浪費。

除了搞大工程之外，楊廣折騰的第三件事就是打仗了。

他驅使數百萬軍士和民夫去打高句麗，還一連打了三次，最後以雙方都耗不起了而告終，又是造成駭人的死傷。

在楊廣治下的隋朝，從遼東到河南，從榆林到江淮，乃至到遙遠的五嶺，幾乎每時每刻都有數百萬人民被驅趕著，拋妻拋夫，不事經營，停止生產，不是在前方的死亡線上掙扎，就是在趕往死亡線的路上。

剩餘僥倖苟活的人還要逃過楊廣神經質般的屠殺。有一次，他的政敵開倉賑濟百姓，結果楊廣不忿地命令，將所有領過米的人統統坑殺。

讀到這裡，你也許會困惑：這樣一個瘋狂又暴虐的傢伙，怎麼會寫出冷清、寂寞的「寒鴉飛數點，流水繞孤村」這樣的詩呢？ 好像完全不是一種氣質啊！ 沒錯，楊廣就是這麼分裂。

對於詩，楊廣確實可謂鍾情。

早在他當晉王、坐鎮揚州的時候，楊廣就羅致了一批文人，搞起了一個詩歌俱樂部。就連後來的唐朝名臣、書法家虞世南當時也在其中。

登基之後，楊廣身邊文學人才更盛，一時之間，大隋朝詩歌俱樂部好不熱鬧。.

但這個俱樂部可是不好混的。楊廣公佈的俱樂部第一條規則就是：不許有人寫得比我好！

倘若誰的詩句一不小心寫得太精彩，搶了楊廣的風頭，便可能大禍臨頭。

有一個廣為流傳的故事：詩人薛道衡很有才華，是當年文壇大家庾信少有地給予好評的幾個北朝詩人之一，寫了一句很有名的「空梁落燕泥」，結果被楊廣給殺了。據說楊廣一邊殺還一邊變態地問：「更能作空梁落燕泥否？」

按說楊廣的「寒鴉飛數點，流水繞孤村」足夠匹敵薛道衡的「暗牖懸蛛網，空梁落燕泥」了，不知道何以非要殺人。

另一位詩人王胄，因為寫了句「庭草無人隨意綠」，也被楊廣殺了，殺了還念叨：「庭草無人隨意綠，復能作此語耶？」

當然，薛、王二人都是大臣，是政治人物，他們的死也都牽涉政治上的原因。寫詩招嫉，大概只是加速了自己的死亡。但若說楊廣心虛、妒賢吧，他又是極度地自負，並不把他人放在眼下。

他「自負才學，每驕天下之士」，曾得意洋洋地對下屬說：「設令朕與士大夫高選，亦當為天子矣。」──你們以為我是會投胎才當上皇帝嗎？ 錯了！就算我和諸位比文采，我也該當皇帝！

書籍介紹

本文摘錄自《唐詩寒武紀》，新經典出版

作者：王曉磊

繼好評暢銷作《翻牆讀唐詩》後，最會說唐詩故事的六神磊磊回來了。這一次他擴大唐詩寫作計畫，續寫唐詩故事為「唐詩三部曲」，計畫推出：寒武紀、光明頂、笑忘書，書寫大唐盛世300年詩歌史，還有詩壇江湖裡詩人墨客精彩的人生故事。

你知道嗎－－

初唐四傑王楊盧駱，詩寫得越好，命運越慘？！

唐朝不但有女皇帝，詩壇還曾由女性領導？！

都說<春江花月夜>孤篇壓全唐，但它發表八百多年後才被人發現？！

陳子昂的名篇<登幽州臺歌>作者可能另有其人？！