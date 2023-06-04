《坐下、等等、好了》：這隻可卡犬完成例行抽血檢查，平安無事地接受了化療（和牠的餅乾）
我們想讓你知道的是
自從我自己確診之後，跟我相處過的人，每個都說我很堅強，如果換成是他們，不知道有多崩潰。我心想，我們應該對一個正在經歷這一切的人說「你很堅強」嗎？一個人可以天生就很堅強，還是因為環境和條件不得不？當人生遇到打擊時，我們不是都必須變得堅強嗎？不過，和強森家比起來，我的問題根本是小事一樁。
文：芮妮．阿爾薩拉夫
黛西
五個月過去，還好黛西的狀況一直都很不錯，牠又長了一些疣，但穿著公主裝時，沒有人會注意到。強森太太在照顧家庭和帶狗兒回診之間取得了絕佳的平衡，她能夠如此游刃有餘，讓我相當驚嘆。
但某一天，強森家沒有帶黛西來做例行化療，櫃檯小姐打電話過去重新預約時間，但始終轉進語音信箱。一開始，我沒有多想，人總是會有忘東忘西的時候。不過，隔天她們依舊沒有回電，好像不太對勁，過了幾天還是沒有任何消息，我們又打了幾通電話過去；等了整整兩個星期才再度和強森太太聯絡上。
「一線，強森太太和黛西。」對講機響起，我衝過去接電話。
「嗨，妳好嗎？」我急忙問道。話筒另一端傳來深深的嘆息。
「這幾周我們家出了一點事。」強森太太表示。「真的很抱歉，我們錯過了回診。」
「沒關係。一切都還好嗎？ 我們很擔心。」
「凱西的病復發了。一開始，我們以為是感冒，但她一直久坐不起，很快地連肺部都受到感染。這種事以前也發生過。」這位母親透露。「她不能呼吸，最後我們不得不叫救護車，給她戴上氧氣罩，送去外州的兒童醫院，她曾經在那裡接受過其他治療。凱西在加護病房待了十天。」
「我很難過。她現在狀況如何？」我小心地開口。
「噢，好多了。我們已經回家。她還是要做蒸氣吸入治療，但好多了。」我從她的聲音聽得出疲憊。
「很高興她沒事。妳是個很了不起的媽媽和堅強的女人。妳們家有妳真好。」接著，我幫黛西預約隔天回診，然後掛斷電話。
我坐了下來，心情還沒有平復。我無法想像這一家人當時有多麼忐忑不安，但同時又多麼堅忍不拔！能見到強森太太和她的狗兒真是太好了。感謝老天，黛西狀況良好，錯過幾次治療應該不至於對牠的癌症有太大的影響。
自從我自己確診之後，跟我相處過的人，每個都說我很堅強，如果換成是他們，不知道有多崩潰。我心想，我們應該對一個正在經歷這一切的人說「你很堅強」嗎？一個人可以天生就很堅強，還是因為環境和條件不得不？當人生遇到打擊時，我們不是都必須變得堅強嗎？不過，和強森家比起來，我的問題根本是小事一樁。
黛西隔天來醫院回診，牽著亮粉紅色狗繩的是筋疲力盡的強森太太，腫瘤科技師開心地向她們打招呼。凱西在家中靜養。技師把狗兒帶到後面，放到檢查檯上。我為黛西進行身體檢查時，大氣都不敢喘一下。「謝天謝地。」我說道，然後才恢復正常呼吸，黛西沒事。這隻可卡犬完成了例行的抽血檢查，並平安無事地接受了化療（和牠的餅乾）。
接下來的一年，凱西又住了兩次院，每次都很嚇人，但強森太太還是能夠在照顧女兒和狗兒之間取得平衡。再過了兩年之後，黛西的病情奇蹟似地維持穩定的狀態，顯然我們的「艾莎」沒有被疾病擊垮。到了第三年，我們只偶爾見到強森母女。
黛西現在十四歲了。在我照顧牠的這些年來，牠從來都沒有表現過一絲慌亂。在這麼多次的回診中，我看見了這一家人對凱西無窮無盡的愛，也從他們身上學到了善良和溫柔。我過去總是說，強森家對凱西的無微不至和對黛西的盡心盡力，已經讓他們在天堂有了一席之地。對我而言，就算他們搶了銀行，還是有資格拿到進入天堂的入場券。能夠以這種微小的方式幫助他們的狗兒，並學習他們的榜樣，我覺得非常有福氣。
書籍介紹
本文摘錄自《坐下、等等、好了：罹癌寵物教我們的人生功課》，臺灣商務印書館出版
作者：芮妮．阿爾薩拉夫
譯者：黃鈺晴
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面對疾病，是人生難免的課題，毛孩卻不抱怨、不憂慮，彷彿跟訓練的指令般有規則可尋，盡情活在當下、快樂自在，甚至給予無私地陪伴與安慰，讓我們可以卸下偽裝，深深地依賴，感受完整的自己。
可卡犬黛西沒有受過專業訓練，卻能在小主人病發時即時求救。尋血獵犬法蘭妮跟著警官夥伴跋山涉水，帶失蹤民眾回家、追緝重案逃犯。米格魯犬賓利陪伴癌末主人經歷所有的喜怒哀樂，撫平傷疤、成為彼此的支柱。拳師犬紐頓是芮妮醫師最忠誠的看護，不在意她不修邊幅，只是堅定地愛她。
芮妮醫師為動物腫瘤專家，執業二十多年來治療過數千隻罹癌的四條腿病患，更在過程中支持牠們的家人。然而，當她罹癌後，面臨同時身兼醫師與病人的角色，工作時竟一時無法說出「癌症」，只能以「那個病」替代。可是芮妮醫師最低落時，想到狗病患即使已重病，仍保持活在當下的生命力，而且她的病人與夥伴——那些毛茸茸的、四隻腳的、流口水的狗兒——似乎對她的艱難有著獨特的理解，無論在何時都能給予醫師和他人光明的力量，以及立定沒有放棄的決心。
動物的情感比起人類更外顯，罹癌狗狗的故事能讓我們重新反思人生與療癒內在，可從非人類的主角身上看到牠們如何和人類產生深刻連結，當我們忙於教牠們「坐」和「等等」時，牠們有自己的、更深刻的課程要傳授給大眾。
本書透過十二隻狗病患與家人的故事，其中包含醫師的好夥伴，並穿插醫師的罹癌經歷，讓我們重新反思人生、回歸真我，再次牽起與世界的連結。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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