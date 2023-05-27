管住嘴或邁開腿？言論審查下的中國脫口秀，抖得開包袱嗎？
我們想讓你知道的是
中國脫口秀圈近日因「作風優良，能打勝仗」引起熱議，有網友戲稱，中國言論審查太苛刻，想搞脫口秀「要麼管住嘴，要麼邁開腿（潤至自由世界）」。脫口秀演員們如何看待不斷收緊的審查紅線？脫口秀在兩岸又有何差異？《德國之聲》訪問了4位曾在兩岸演出的脫口秀演員，請他們將「脫口秀在中國」的包袱一一抖開。
文：孫瓏珣
台灣脫口秀演員東區德曾於2018至2019年與中國「麻花喜劇」簽約、常駐北京演出。他在House事件爆發後登入微信，卻發現他所加入的眾多脫口秀群組都對此諱莫如深。
「脫口秀群這麼多喔，沒半個人討論這事。」現年40歲的東區德告訴《德國之聲》，他個人對中國政府的做法並不意外，令他驚訝的是House竟然在北京脫稿演出。
「這個圈的潛規則就是這樣，這些（敏感的）東西都不能講。」東區德說，他在中國時，演出逐字稿就須經當局審批、通過才能上台，House提交的稿件裡若涉及軍方，根本不可能通過，且在「天子腳下的北京」搞脫口秀的演員和觀眾，都是自我審查最嚴重的。
他說：「你看池子連在北美講（清零段子）都會出事了，何況他在北京講。北美那麼遠欸！北京在天子腳下，那一定是最敏感的地方」，「所以我也不曉得為什麼House敢在北京脫稿，真的很有種。」
另一位在兩岸均有表演經驗的脫口秀演員A，則對此表達了不同的看法。他說，這次事件爆發後，其實中國有不少業界人士都在微信朋友圈等空間發文聲援，其中咖位比較大的發文後，整個小紅書、微博號就「不見了」，咖位比較小的則相對肆無忌憚，「因為覺得言論審查管不到他」。
A進一步補充，對於House這次所觸及的敏感議題、或是腥羶色等「特殊題材」，中國有一派脫口秀演員很是不以為然，認為靠這種獵奇題材才能逗笑觀眾是譁眾取寵、有失水準，「但他對此有負面情緒是一回事，他也不喜歡頭上懸著一個仲裁者……大家會覺得，我們平常互罵傻逼、我說你沒水準，是我們自己的事情，但今天有一個大法官（指中國當局）是另一件事。」
儘管中國脫口秀圈對此事的懲處不甚認同，中國演員們似乎對「笑果出事」並不意外。A坦言，脫口秀行業近年在中國竄起太快，笑果文化又是其中一枝獨秀、最樹大招風的公司，「在這之前就基本已經被（中國政府）盯上了」。
他舉之前陸續遭中國當局打擊的教培、直播、移動支付等行業為例，若有一個行業在中國飛速發展，「那個行業的領頭公司，基本上就要先跪在地上歇歇、流血流個3年」，脫口秀在中國火了好幾年，已邁入漸無新意的窘境，又出現收入極高的明星和公司，「大家都知道總有一天主管機關會想要查這個事的，今天如果不是因為House，可能也會因為下一個人」，House只是「剛好踩在了高壓線上」，引此成了當局殺雞儆猴的範例。
中國特色脫口秀——「管住嘴」的藝術
至於所謂的「高壓線」，A根據他手上的一份「官方規章」告訴《德國之聲》，中國當局列了十大脫口秀演員不可觸及的敏感題材，如「不可大多反對憲法基本原則」、「不可煽動民族或宗教仇恨、歧視」、「不可危害社會穩定、公序良俗」等，多是近年在網路、人工智慧等領域也被政府控管的「經典內容」，而House的情況正是違反了「不可危害國家統一、主權及領土完整，傷害國家榮譽利益」這一條。
曾在上海講過英語脫口秀的28歲外籍演員B則告訴《德國之聲》，大約七、八年前，他剛開始在中國做脫口秀的時候，就知道不能議論政府和「3個T——台灣（Taiwan）、西藏（Tibet）、天安門廣場（Tiananmen Square）」等敏感題材，但現在這些紅線「已經變得太多了，他們（中國當局）不斷加長被認為是不當內容的題材清單……只要你碰到這些題材，他們就能以此為藉口封殺你。」
B解釋，在上海若是講開放麥（open mic，不論業餘或專業喜劇演員均可上台練功的輕鬆場合）等不售票的免費演出，或是觀眾在約30至40人左右的小型場次，並不需要事前經文旅局審批；但若是講商演或100位以上觀眾的大型場次，就需要在演出前約一個月提交段子的逐字稿，以及一支不帶感情的讀稿影片。
「他們（文旅局）如果人力夠的話，會派人去坐在現場觀眾裡，對著你交的稿子一字一句確認你沒有脫稿。你要是脫稿、或說出任何冒犯（政府）的話，就是至少2萬起跳的罰款。」東區德說，有時這些官方人員還會帶著錄影機在觀眾席後方，全程錄影。
綜合幾位受訪者提供的資訊，中國各城市審批所需的時間不盡相同，有的甚至長達半年，因此很多脫口秀演員表演的都是近則一年前、遠則三年前就開始重複利用的段子。此外，受訪者們表示，脫口秀產業近年在中國發展很快、俱樂部太多了，主管機關其實無力場場都派員監督，但演員們除會自我審查外，若是不慎談及敏感議題，下台後也會被俱樂部主理人或同業提醒。
東區德說，不論演出大小、是否售票、是否需要事前審批，演員都會避免談到敏感言論：「只要有一個觀眾是小粉紅，他有意見、主動向當局舉報了，除了你這個演員遭殃以外，俱樂部、主辦單位、場地方都會遭殃，因此中國脫口秀圈有一種『別幹這種害人害己的事情』、『嚴以律己，自律律人』的潛在共識。」
A也稱，「因為上面有個大家長會管」，所以包含他自己在內的演員，多半抱著「不要做一些會被抓的事」的乖寶寶心態，會約束自己「就專心做表演」；但也有少數叛逆的演員自認肩負「言論自由鬥士」的責任，會有意識地挑戰這些紅線，認為「就是要在這個（底線）上蹦迪，我才是一個我認為的脫口秀演員。」
Tags：
響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
我們想讓你知道的是
地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。