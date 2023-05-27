管住嘴或邁開腿？言論審查下的中國脫口秀，抖得開包袱嗎？

文：孫瓏珣

台灣脫口秀演員東區德曾於2018至2019年與中國「麻花喜劇」簽約、常駐北京演出。他在House事件爆發後登入微信，卻發現他所加入的眾多脫口秀群組都對此諱莫如深。

「脫口秀群這麼多喔，沒半個人討論這事。」現年40歲的東區德告訴《德國之聲》，他個人對中國政府的做法並不意外，令他驚訝的是House竟然在北京脫稿演出。

「這個圈的潛規則就是這樣，這些（敏感的）東西都不能講。」東區德說，他在中國時，演出逐字稿就須經當局審批、通過才能上台，House提交的稿件裡若涉及軍方，根本不可能通過，且在「天子腳下的北京」搞脫口秀的演員和觀眾，都是自我審查最嚴重的。

他說：「你看池子連在北美講（清零段子）都會出事了，何況他在北京講。北美那麼遠欸！北京在天子腳下，那一定是最敏感的地方」，「所以我也不曉得為什麼House敢在北京脫稿，真的很有種。」

另一位在兩岸均有表演經驗的脫口秀演員A，則對此表達了不同的看法。他說，這次事件爆發後，其實中國有不少業界人士都在微信朋友圈等空間發文聲援，其中咖位比較大的發文後，整個小紅書、微博號就「不見了」，咖位比較小的則相對肆無忌憚，「因為覺得言論審查管不到他」。

A進一步補充，對於House這次所觸及的敏感議題、或是腥羶色等「特殊題材」，中國有一派脫口秀演員很是不以為然，認為靠這種獵奇題材才能逗笑觀眾是譁眾取寵、有失水準，「但他對此有負面情緒是一回事，他也不喜歡頭上懸著一個仲裁者……大家會覺得，我們平常互罵傻逼、我說你沒水準，是我們自己的事情，但今天有一個大法官（指中國當局）是另一件事。」

儘管中國脫口秀圈對此事的懲處不甚認同，中國演員們似乎對「笑果出事」並不意外。A坦言，脫口秀行業近年在中國竄起太快，笑果文化又是其中一枝獨秀、最樹大招風的公司，「在這之前就基本已經被（中國政府）盯上了」。

他舉之前陸續遭中國當局打擊的教培、直播、移動支付等行業為例，若有一個行業在中國飛速發展，「那個行業的領頭公司，基本上就要先跪在地上歇歇、流血流個3年」，脫口秀在中國火了好幾年，已邁入漸無新意的窘境，又出現收入極高的明星和公司，「大家都知道總有一天主管機關會想要查這個事的，今天如果不是因為House，可能也會因為下一個人」，House只是「剛好踩在了高壓線上」，引此成了當局殺雞儆猴的範例。

中國特色脫口秀——「管住嘴」的藝術

至於所謂的「高壓線」，A根據他手上的一份「官方規章」告訴《德國之聲》，中國當局列了十大脫口秀演員不可觸及的敏感題材，如「不可大多反對憲法基本原則」、「不可煽動民族或宗教仇恨、歧視」、「不可危害社會穩定、公序良俗」等，多是近年在網路、人工智慧等領域也被政府控管的「經典內容」，而House的情況正是違反了「不可危害國家統一、主權及領土完整，傷害國家榮譽利益」這一條。

曾在上海講過英語脫口秀的28歲外籍演員B則告訴《德國之聲》，大約七、八年前，他剛開始在中國做脫口秀的時候，就知道不能議論政府和「3個T——台灣（Taiwan）、西藏（Tibet）、天安門廣場（Tiananmen Square）」等敏感題材，但現在這些紅線「已經變得太多了，他們（中國當局）不斷加長被認為是不當內容的題材清單……只要你碰到這些題材，他們就能以此為藉口封殺你。」

B解釋，在上海若是講開放麥（open mic，不論業餘或專業喜劇演員均可上台練功的輕鬆場合）等不售票的免費演出，或是觀眾在約30至40人左右的小型場次，並不需要事前經文旅局審批；但若是講商演或100位以上觀眾的大型場次，就需要在演出前約一個月提交段子的逐字稿，以及一支不帶感情的讀稿影片。

「他們（文旅局）如果人力夠的話，會派人去坐在現場觀眾裡，對著你交的稿子一字一句確認你沒有脫稿。你要是脫稿、或說出任何冒犯（政府）的話，就是至少2萬起跳的罰款。」東區德說，有時這些官方人員還會帶著錄影機在觀眾席後方，全程錄影。

綜合幾位受訪者提供的資訊，中國各城市審批所需的時間不盡相同，有的甚至長達半年，因此很多脫口秀演員表演的都是近則一年前、遠則三年前就開始重複利用的段子。此外，受訪者們表示，脫口秀產業近年在中國發展很快、俱樂部太多了，主管機關其實無力場場都派員監督，但演員們除會自我審查外，若是不慎談及敏感議題，下台後也會被俱樂部主理人或同業提醒。

東區德說，不論演出大小、是否售票、是否需要事前審批，演員都會避免談到敏感言論：「只要有一個觀眾是小粉紅，他有意見、主動向當局舉報了，除了你這個演員遭殃以外，俱樂部、主辦單位、場地方都會遭殃，因此中國脫口秀圈有一種『別幹這種害人害己的事情』、『嚴以律己，自律律人』的潛在共識。」

A也稱，「因為上面有個大家長會管」，所以包含他自己在內的演員，多半抱著「不要做一些會被抓的事」的乖寶寶心態，會約束自己「就專心做表演」；但也有少數叛逆的演員自認肩負「言論自由鬥士」的責任，會有意識地挑戰這些紅線，認為「就是要在這個（底線）上蹦迪，我才是一個我認為的脫口秀演員。」