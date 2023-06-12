2023/06/12,
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編織十年記憶，為未來媒體領航

編織十年記憶，為未來媒體領航
Photo Credit：TNL Mediagene

我們想讓你知道的是

關鍵評論網十歲了！讓我們一起了解這十年來，關鍵好朋友Edgar對關鍵的記憶與期待。

文：邱彥錡

回顧關鍵評論網第一個10年，我見證了不斷成長和發展的軌跡。作為一個獨立媒體平台，關鍵評論網一直致力於提供深入而客觀的報導、評論和分析，為讀者們提供獨特的觀點和具備國際視野的見解。團隊與編輯的努力和專業態度贏得了廣大讀者的信賴和支持，並在台灣媒體界建立了重要的地位。

在這10年間，關鍵評論網在新聞業界取得卓越的成就，不單是流量與用戶黏著度，更是那份堅守著公正、客觀和多元的原則，在在為讀者帶來高質量的新聞報導，並深入探討各種社會議題。深度報導和具獨到觀點評論提供一個促進公眾討論和思想交流的平台，對台灣社會的進步和改革起到了重要的推動作用，這個價值是寶貴且無法衡量的。

身為關鍵評論網的早期支持者，看著團隊從簡陋的辦公室，到國際化專業分工團隊，從社會跨足到科技、運動、生活、電影、商業、料理再到各種不同多國多元主題，展望未來10年，我期待關鍵評論網能夠繼續在新聞業界發揮領導作用。面對不斷變化的媒體環境和技術發展，保持創新和靈活度，利用網路平台與人工智慧數位技術。期許關鍵評論網繼續擴大讀者群體，提供更豐富多樣的內容，激發更多創意思維與發想，引領台灣社會邁向更加開放、透明和包容的未來。

責任編輯：Anita
核稿編輯：楊士範


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TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

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