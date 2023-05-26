無面罩太空人「月球合照」實為德國樂隊MV畫面

摘要

有FB用戶發佈兩張無面罩太空人相片，帖文提及「60年代美國」，有留言諷刺及質疑美國登月造假。

經逆向搜尋圖片，第一張相片實為德國樂隊「Rammstein」歌曲〈Amerika〉音樂錄像的畫面。

根據NASA資料，第二張相片是阿波羅16號成員在地球上訓練時拍攝。

兩張相片並非任何登陸月球期間的紀錄，無法以此證明登月造假。

背景

2023年5月16日，Facebook用戶「Lau Jean」發佈兩張太空人相片，帖文宣稱「60年代美國已經贏了世界杯。陰夠了 ！America win the best award ！ 👍👍👏👏」（原文為簡體中文）。[1]

帖文有272個表情回應，當中逾半為「哈哈」，另有92個留言及48次分享，部分言論諷刺及質疑美國登月造假。有留言表示「嘩....那時月球可直接呼吸空氣的！」、「60年代的美國，科技比外星人還先進..#在月球上不用氧氣罩還可以笑的很燦爛的拍照😆」、「荷李活片場不用帶面罩」及「造假天下第一，厚顏無恥，無人能及！」等。

圖1：Facebook用戶「Lau Jean」帖文截圖。

查證

以Google圖片逆向搜尋帖文的第一張相片，結果顯示為「Amerika 雷姆斯汀的歌曲」（見圖2）。Rammstein（雷姆斯汀，另一譯名為「德國戰車」）是一個在1994年成立的樂隊，6名成員分別來自東柏林及施威林（Schwerin），〈Amerika〉是在2004年發行的歌曲。[2,3]

圖2：Google圖片搜尋結果，紅框為Factcheck Lab標示。

在Google搜尋「Rammstein Amerika」，可以找到YouTube頻道「Rammstein Official」發佈題為「Rammstein - Amerika (Official Video)」的影片。在片段的第58秒開始，6名太空人裝扮者在鏡頭前拍攝合照。影片第1分02秒的畫面與「Lau Jean」發佈的相片相同。

根據影片下方描述，該音樂錄像於2004年8月6日至7日拍攝，同月20日在音樂節目《MTV Select》首播。拍攝地點位於柏林附近呂德斯多夫的前化工廠，月球場境的太空人服裝從荷里活租借，另需要240噸火山灰製作月球景觀。[4]Rammstein的官方網站同樣記載相關音樂錄像的拍攝情況。[5,6]

圖3：YouTube頻道「Rammstein Official」發佈影片「Rammstein - Amerika (Official Video)」的截圖。

「Lau Jean」發佈的帖文及相關留言提及「60年代美國」，但第一張相片實為德國樂隊Rammstein歌曲〈Amerika〉音樂錄像的畫面，與美國登月紀錄無關。

Factcheck Lab於2022年9月曾查核帖文中的第二張相片，當時網絡流傳該張美國太空人合照，相中三人並無配戴頭盔及面罩，有帖文及留言以此質疑及諷刺美國登月造假。NASA網站的記錄顯示，該照片為阿波羅16號成員在地球上訓練時拍攝，並非登陸月球期間的紀錄，無法以此證明登月造假，詳見相關事實查核報告。[7]

「Lau Jean」帖文的相片右下角附有「头条＠时间无语」的水印，與早前流傳的版本相同，在Google搜尋「头条＠时间无语 太空人」亦可以找到Factcheck Lab發佈的事實查核報告。

結論

Facebook用戶「Lau Jean」發佈兩張無面罩太空人相片，帖文提及「60年代美國」，有留言諷刺及質疑美國登月造假。經逆向搜尋圖片，第一張相片實為德國樂隊「Rammstein」歌曲〈Amerika〉音樂錄像的畫面。

Factcheck Lab於2022年9月曾查核第二張相片，根據NASA資料，該照片是阿波羅16號成員在地球上訓練時拍攝。

兩張相片並非任何登陸月球期間的紀錄，無法以此證明登月造假。

附錄

Facebook用戶「Lau Jean」帖文留言截圖：

資料來源

本文出自事實查核實驗室（Factcheck Lab），轉載前請先參考其版權聲明。

文章獲作者授權轉載，原文看作者網誌。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex