中國宣傳「孔乙己脫長衫」，能解決青年失業率居高不下的問題嗎？

文：劉文

中國公佈4月份的失業率為5.2％，比3月降低0.1％，但是16至24歲的年青人的失業率高達20.4％，為有紀錄以來最高。根據教育部的數據，2022年，中國高校畢業生人數為1076萬人，2023年高校畢業生預計為1185萬人，同比增加82萬，畢業生規模創歷史新高。根據《2022中國海歸就業調查報告》，自2020年疫情爆發以來，海歸回國求職的數量也明顯增長，2021和2022年回國人數均超過百萬，更加劇了應屆生找工作的壓力。

為了防止年輕人陷入「畢業即失業」的困境，中國政府也採取了各種手段和措施。

不少省市都有出台政策鼓勵中小微企業招聘應屆生。2022年，山東省就採取了對招用畢業年度高校畢業生並簽訂一年以上勞務合約的中小微企業，給予一萬元／人的一次性吸納就業補貼。江蘇省則對企業招用該年度高校畢業生簽訂一年以上勞動合約並參加失業保險的，按每人1500元的標準，從失業保險基金中發放一次性擴崗補助。

從事製造業並在網路上售賣的小企業主莫女士就在接受採訪時說，因為有補貼的關係，今年招了幾名應屆生，而且竟然招到一名本科在985大學就讀，畢業後在英國獲得碩士學位的應屆生。

「我們之前招的人，學歷最高的也只有三本」，莫女士說，「而今年，投簡歷的人比往年多了不少不說，還有不少一本的，甚至有在那種大的電商平台實習過的。」但她招完人之後，心中也有點忐忑不安，擔心自己公司所能提供的發展機會，無法匹配這位海歸碩士的期望，更擔心海歸碩士工作沒多久就離職。

她說：「我們其實不需要學歷多高，也不需要能說英語啊這些，只是希望能夠快速上手，勤勞，肯幹。而且因為我們是小公司，所以各種各樣的雜活都要幹一些，可能和有大公司實習經歷的學生的期待不同。」

公務員和碩士擴招

根據智聯招聘發布的《2023大學生就業力調研報告》，慢就業比例也從去年的15.9％上升到18.9％。慢就業的原因主要是想要考研和考取編制。

今年公務員省考就大幅擴招，擴招幅度達到17％，其中27個省份擴招，甘肅擴招更是達到80％，還有多個省份在50％以上。「2023年多省公務員擴招超50％」還登上微博熱搜，成為國家解決應屆生就業的途徑之一。

數據顯示，擴招的崗位多為基層例如縣政府，區政府的職位，擴招比例最大的是甘肅省、雲南省、廣西壯族自治區、內蒙古自治區這些偏遠地區，起到了鼓勵高學歷人才到基層就業的作用。對於應屆碩博生也放寬了年齡限制。

不少高校也進行了研究生的擴招，2023年考研全國共有864個招生單位總計招考76萬1763人，相較2022年新增了1萬245人。因為就業形勢嚴峻，越來越多的應屆生選擇繼續深造而不是找工作。2023年全國碩士研究生招生考試共有474萬考生報名，較2022年上漲17萬，創歷史新高。

高校數據「注水」

應屆生就業率也成為衡量大學和專業好壞的重要標準之一。為了讓數據更好看，也為了能夠向上層交差，也有學校進行造假。

一位即將碩士畢業的上海學生小張在接受採訪時告訴記者，他的導師讓他找些門路簽訂三方協議，這樣在統計時就能將他算作已就業。

「他好幾次在微信上對我說，不簽三方協議就不讓畢業答辯」，小張表示，「但我不想立刻找工作，我希望能在畢業後考GRE和托福，再花時間準備自己的申請材料，準備今年下半年申請國外的博士項目。」

但導師卻勸他去找些熟人先簽了三方協議，這樣可以幫學校完成任務，還說如果小張找不到熟人幫忙的話，導師可以聯繫人幫忙。

「我不想簽，我沒找到工作就是沒找到工作，所以導師問起我都是應付一下。」

在哈爾濱的本科畢業生小迪則被輔導員要求簽署靈活就業協議。靈活就業協議包括了自主創業和自由職業兩種類型，簽署之後，在統計數據時也屬於找到了工作。

她向記者展示了輔導員給她發的微信，在微信裡，輔導員很直白地說靈活就業協議就是「學校單純為了完成上面發的任務而已」，並讓小迪幫助自己完成KPI。而且輔導員向小迪保證，該協議只是為了統計方便，她以後想要去事業單位或者去考編制都不會受到影響。

輿論宣傳

當前的就業市場中有一個結構性矛盾，就是高校培養的人才和勞動力市場需求的不匹配。有些專業的畢業生更是大幅過量。

2021年《中國藍領就業市場景氣指數》顯示，藍領就業指數大幅回升，甚至已經超過了疫情前的水準。央廣網的一項調查顯示，83％的製造企業表示有不同程度的藍領用工荒。但不少大學生都嚮往著寫字樓中的白領工作。

過去幾個月裡，中國政府也在利用輿論宣傳藍領的工作。在一條微博熱搜中，天津大學物流專業的畢業生因為交友不慎而欠債，他選擇了送外賣的行業，不到三個月就能獲得超過一萬元的月收入，並在五年時間裡還清40萬債務。

類似的故事在熱搜和媒體報導中還有很多，比如95後王女士辭去了30萬年薪的大廠工作，因為喜歡做飯就辭職賣快餐，月入四萬；比如鄭州大學的黃女士靠「收破爛」月入五位數；又比如95後夫妻在浙江義烏經營小吃攤，忙起來一天能賺9000元。

短時間內，這樣奪人眼球的故事頻繁見諸報端，央視也配合向年輕人灌輸「要放下讀書人的架子」的思想，呼籲年輕人面對就業壓力，要靠勞動改變自身的處境。並號召：「孔乙己的時代一去不復返了，當代有志青年絕不會被困在長衫中。」