中國宣傳「孔乙己脫長衫」，能解決青年失業率居高不下的問題嗎？
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為了防止年輕人陷入「畢業即失業」的困境，中國當局使出渾身解數，一面鼓勵中小微企業招聘應屆生，一面進行公務員和碩士擴招，同時展開輿論宣傳攻勢。此外，還有高校暗中用力，讓數據「更好看」。
文：劉文
中國公佈4月份的失業率為5.2％，比3月降低0.1％，但是16至24歲的年青人的失業率高達20.4％，為有紀錄以來最高。根據教育部的數據，2022年，中國高校畢業生人數為1076萬人，2023年高校畢業生預計為1185萬人，同比增加82萬，畢業生規模創歷史新高。根據《2022中國海歸就業調查報告》，自2020年疫情爆發以來，海歸回國求職的數量也明顯增長，2021和2022年回國人數均超過百萬，更加劇了應屆生找工作的壓力。
為了防止年輕人陷入「畢業即失業」的困境，中國政府也採取了各種手段和措施。
不少省市都有出台政策鼓勵中小微企業招聘應屆生。2022年，山東省就採取了對招用畢業年度高校畢業生並簽訂一年以上勞務合約的中小微企業，給予一萬元／人的一次性吸納就業補貼。江蘇省則對企業招用該年度高校畢業生簽訂一年以上勞動合約並參加失業保險的，按每人1500元的標準，從失業保險基金中發放一次性擴崗補助。
從事製造業並在網路上售賣的小企業主莫女士就在接受採訪時說，因為有補貼的關係，今年招了幾名應屆生，而且竟然招到一名本科在985大學就讀，畢業後在英國獲得碩士學位的應屆生。
「我們之前招的人，學歷最高的也只有三本」，莫女士說，「而今年，投簡歷的人比往年多了不少不說，還有不少一本的，甚至有在那種大的電商平台實習過的。」但她招完人之後，心中也有點忐忑不安，擔心自己公司所能提供的發展機會，無法匹配這位海歸碩士的期望，更擔心海歸碩士工作沒多久就離職。
她說：「我們其實不需要學歷多高，也不需要能說英語啊這些，只是希望能夠快速上手，勤勞，肯幹。而且因為我們是小公司，所以各種各樣的雜活都要幹一些，可能和有大公司實習經歷的學生的期待不同。」
公務員和碩士擴招
根據智聯招聘發布的《2023大學生就業力調研報告》，慢就業比例也從去年的15.9％上升到18.9％。慢就業的原因主要是想要考研和考取編制。
今年公務員省考就大幅擴招，擴招幅度達到17％，其中27個省份擴招，甘肅擴招更是達到80％，還有多個省份在50％以上。「2023年多省公務員擴招超50％」還登上微博熱搜，成為國家解決應屆生就業的途徑之一。
數據顯示，擴招的崗位多為基層例如縣政府，區政府的職位，擴招比例最大的是甘肅省、雲南省、廣西壯族自治區、內蒙古自治區這些偏遠地區，起到了鼓勵高學歷人才到基層就業的作用。對於應屆碩博生也放寬了年齡限制。
不少高校也進行了研究生的擴招，2023年考研全國共有864個招生單位總計招考76萬1763人，相較2022年新增了1萬245人。因為就業形勢嚴峻，越來越多的應屆生選擇繼續深造而不是找工作。2023年全國碩士研究生招生考試共有474萬考生報名，較2022年上漲17萬，創歷史新高。
高校數據「注水」
應屆生就業率也成為衡量大學和專業好壞的重要標準之一。為了讓數據更好看，也為了能夠向上層交差，也有學校進行造假。
一位即將碩士畢業的上海學生小張在接受採訪時告訴記者，他的導師讓他找些門路簽訂三方協議，這樣在統計時就能將他算作已就業。
「他好幾次在微信上對我說，不簽三方協議就不讓畢業答辯」，小張表示，「但我不想立刻找工作，我希望能在畢業後考GRE和托福，再花時間準備自己的申請材料，準備今年下半年申請國外的博士項目。」
但導師卻勸他去找些熟人先簽了三方協議，這樣可以幫學校完成任務，還說如果小張找不到熟人幫忙的話，導師可以聯繫人幫忙。
「我不想簽，我沒找到工作就是沒找到工作，所以導師問起我都是應付一下。」
在哈爾濱的本科畢業生小迪則被輔導員要求簽署靈活就業協議。靈活就業協議包括了自主創業和自由職業兩種類型，簽署之後，在統計數據時也屬於找到了工作。
她向記者展示了輔導員給她發的微信，在微信裡，輔導員很直白地說靈活就業協議就是「學校單純為了完成上面發的任務而已」，並讓小迪幫助自己完成KPI。而且輔導員向小迪保證，該協議只是為了統計方便，她以後想要去事業單位或者去考編制都不會受到影響。
輿論宣傳
當前的就業市場中有一個結構性矛盾，就是高校培養的人才和勞動力市場需求的不匹配。有些專業的畢業生更是大幅過量。
2021年《中國藍領就業市場景氣指數》顯示，藍領就業指數大幅回升，甚至已經超過了疫情前的水準。央廣網的一項調查顯示，83％的製造企業表示有不同程度的藍領用工荒。但不少大學生都嚮往著寫字樓中的白領工作。
過去幾個月裡，中國政府也在利用輿論宣傳藍領的工作。在一條微博熱搜中，天津大學物流專業的畢業生因為交友不慎而欠債，他選擇了送外賣的行業，不到三個月就能獲得超過一萬元的月收入，並在五年時間裡還清40萬債務。
類似的故事在熱搜和媒體報導中還有很多，比如95後王女士辭去了30萬年薪的大廠工作，因為喜歡做飯就辭職賣快餐，月入四萬；比如鄭州大學的黃女士靠「收破爛」月入五位數；又比如95後夫妻在浙江義烏經營小吃攤，忙起來一天能賺9000元。
短時間內，這樣奪人眼球的故事頻繁見諸報端，央視也配合向年輕人灌輸「要放下讀書人的架子」的思想，呼籲年輕人面對就業壓力，要靠勞動改變自身的處境。並號召：「孔乙己的時代一去不復返了，當代有志青年絕不會被困在長衫中。」
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10大必買南投伴手禮
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南投縣為台灣「觀光首都」，在政府和業者努力地經營下，推出非常多具有當地特色的南投伴手禮。以下介紹南投10大人氣伴手禮店家，給遊客參考！
1. 日月老茶廠
超人氣商品：尚品紅玉紅茶-台茶18號
日月老茶廠位在南投魚池鄉，鄰近日月潭、紙教堂。魚池鄉擁有絕佳的地理條件，所種植的紅茶渾厚甘美。老茶廠前身為台灣農林公司的魚池茶廠，921大地震後，重新改裝為觀光茶廠，共有兩層樓，一樓為販賣門市、茶席區、戶外品茶空間與茶類製程產線展示區；二樓有閱讀區、品茶教學區、有機餐廳和共用空間。是一個可以學習識茶、品茶、買茶的好地方。
地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號
電話：049-2895508 / 049-2895510
營業時間：8:00-17:00
2. Feeling18 - 18度C巧克力工房
超人氣商品：生巧克力
網路名店18度C巧克力工房，從名店變成南投景點，可謂網路行銷成功案例一大經典。店裡的巧克力無論口味、設計、造型皆可看到店家的用心。招牌的生巧克力可挑選多種濃度，入口淡淡酒香、濃醇香滑口感，令人一吃難忘。其中，適合大人小孩的人氣口味為65%情人生巧克力，是可可濃度較低的一款，自己品嘗或贈親友同事都非常適合。近期，18度C還開了生吐司店，有原味和巧克力口味，香濃吐司無須加果醬，單吃就能品嘗到香濃牛奶香，為新人氣必點招牌！
地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號
電話：049-2984-263
營業時間：10:00-22:00
3. 集香食品
人氣經典商品：集集火車票餅
集集最有名的就是集集線小火車。復古車廂和氣味，充滿懷舊氛圍。這款用火車車票形狀做成的「火車票餅」，融入南投農業特產和火車意象，在車票造型的餅皮內加入集集香蕉、水果、梅子等餡料，外皮香酥、內餡甜而不膩。彷彿在舌尖演繹另一種集集小鎮風情。目前共有由集集至車埕、集集至二水等7種口味，頗受消費者歡迎！
地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
4. 天子舒芙蕾
人氣經典商品：法國飛雪奶油舒芙蕾
舒芙蕾柔軟細緻，入口即化，深受年輕人歡迎！店內人氣商品「法國飛雪奶油舒芙蕾」，選用奶油界LV等級之稱的法國飛雪金鑽奶油製作。常溫下品嘗，濃郁的乳酪香味彷彿雲朵般從嘴裡散開；若經窯烤後，口感會變得跟餅乾一樣香脆，每一口都散發迷人奶香。店內對將舒芙蕾的造型設計些巧思，結合頂級原料和在地新鮮食材，讓它由小小的杯裝，加大到6.5吋，品嘗美味也能大呼過癮。
地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
5. 久保田烘焙坊
人氣經典商品：咬人貓麵包
位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
6. 微熱山丘SunnyHills
人氣經典商品：土鳳梨酥
台灣名產，最知名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」，其發源地就在南投，位於139縣道旁的「微熱山丘三合院店」正是創始店。因其採用南投八卦山種植的土鳳梨，內餡酸甜。鳳梨酥在台灣以冬瓜替代鳳梨入餡已行之有年，微熱山丘卻大膽採用土鳳梨做餡料，還鳳梨酥本色，沒想到意外掀起一股土鳳梨酥熱潮。到微熱山丘品嘗鳳梨酥，除了可免費享用一塊鳳梨酥，店家還貼心附上一杯熱茶，在充滿懷舊氣氛下的三合院民宅中，拋開俗務，盡享一片寧靜。
地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
日月潭紅茶馳名國際，紅玉、阿薩姆、紅韻、藏芽四大品系，各有特色、韻味十足。近年來紅茶相關加工品在業者創新包裝下，如雨後春筍般在市場熱銷。這款「日月潭田園紅茶手工蛋捲」位於日月潭水社碼頭附近的中興停車場旁，招牌口味為日月潭紅茶蛋捲。每個蛋捲都是現場手工製造，多層次口感，香酥鬆脆，香氣十足。除了招牌紅茶口味，還有芝麻、咖啡和原味等，現場還可試吃，是到日月潭旅遊必買伴手禮之一。
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
8. 久味大姐手工麻糬
人氣經典商品：招牌金條麻糬
南投草屯知名排隊名店非中山街上的「久味大姐手工麻糬」莫屬了！來到現場就能看到店員手工包麻糬，因人數實在太多，還設置自動點餐機。店內超人氣產品「純金金條長條招牌麻糬」，招牌是寫「綜合口味」，但意外的是所謂的「綜合」不是三種個別口味，是一顆就包了三種口味。長條麻糬外面裹上古早味花生磨成的花生粉，裡頭則有熬煮成綿密的萬丹紅豆泥＋芝麻花生內餡，麻糬軟中帶Q不黏牙，難怪每人都是一次3至5盒購買。
地址：南投縣草屯鎮中山街201號
電話：049-2333996
營業時間：05：30-21：00
9. 果丘in
人氣經典商品：白木耳吸凍飲
果丘in位於南投埔里，是台灣少有的「膠質果凍補充包」專賣店。其補充包方便攜帶、即開即飲，精心的吸嘴設計更讓你輕輕一吸，就能嘗到白木耳的Ｑ彈滑順！果丘in採用埔里好水培養的白木耳。每顆都富有膳食纖維及天然的植物膠質，飲用時不只解饞護胃，還更能養顏！口味部分，除了冰糖原味外，還結合南投在地食材，提供如埔里老茶廠紅茶、大坪頂百香果、信義青梅、南投鳳梨以及季節限定的桑椹等多種口味。告別不健康的碳酸飲料，享瘦一下，來包健康的白木耳吸凍飲吧！
地址：南投縣埔里鎮自強路188號
電話：049-2902939
營業時間：10:30-18:00
10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
以上廣告由南投縣政府農業處提供。