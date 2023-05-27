20年來礦業治理最大改革，《礦業法》歷經6年修法終於三讀通過
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經濟部礦務局初步盤點，全台有39個礦場須補辦環評；在原住民地區有78個礦業權，修法期間經濟部持續宣導業者與原住民舉辦諮商同意，目前已有16個礦業權完成，49個礦業權已啟動相關程序。
自2017年發動至今已6年的《礦業法》修正草案，歷經多次討論，在日前的黨團協商，終於讓各黨派立委和行政機關經濟部礦務局達成共識，無任何條文保留，立法院院會26日挑燈夜戰，在晚間10點半終於三讀修正通過。全案修改的法條超過70條，其中攸關環評、原住民諮商同意和礦權展延等爭議規定都有關鍵改變，是20年來最大的礦業治理改革。
《礦業法》修法幾大重點
- 刪除霸王條款：過去採礦不需地主同意，且業者申請展延，政府原則允許繼續延長礦權，特殊例外才能駁回；這次修法刪除相關規定，增加權益關係人參與開發決策過程的程序、增加其他目的事業主管機關表達意見的空間。
- 增訂停止採礦要件：礦業權展限只是申請延續探採礦權，但實際採礦行為須經「礦業用地」核定，未來將要求納入採礦的總量和最終高程（可以挖到多深），只要達到總量業者就必須停工，重新申請礦業用地。要求申請設定探礦權者，申請應檢具探礦構想書圖及礦場環境維護計畫，內容包含敘明水土保持、礦場安全措施、礦害預防及主管機關規定的其他事項，也應再敘明申請採取量及經濟效益評估。特定地域申請設定礦業權者不予核准，例如在環境敏感地區內，依其劃設法令，應徵得該管機關同意而未同意，也明定國家公園區域不得採礦。
- 補辦環評：日前已核定的礦業用地，未曾實施環境影響評估且面積大於二公頃者，如最近五年內年平均生產量在5萬公噸以上，或位於保安林或自來水水質水量保護區者，應自修正條文施行日起算三年內，進行環評；最近5年內年平均生產量未達5萬公噸，且非位於保安林或自來水水質水量保護區者，應自修正條文施行之日起算5年內，進行環評。 另外此次修法也調整礦業用地的定義，由於過去僅有面積概念，只要是面積之內都是業者可以挖礦的範圍，這次修法草案則新增開採總量跟採礦高層的限制，礦產變成有限度開採，若業者想擴大開採範圍，就必須要再辦環評。
- 跨部會查核機制：過去礦場有違規或是破壞環境的情況，礦務局和環保署經常無法確實監督，本次修法建立跨部會的查核機制，讓礦場的採礦行為能有效被監督，確保國土安全。
- 原住民族諮商同意：若礦業用地位於原住民族土地、部落及周邊一定範圍內的公有土地，業者應於礦業用地核定前，依《原住民族基本法》第21條規定辦理諮商同意，同意事項內容，可定期限、開採總量、高程限制以及利益分享機制，廠商必須依循。同意事項的表決結果未獲通過者，不予核定礦業用地。已經核定但過去未曾辦理者，應於修正施行日起算1年內辦理。若表決結果未通過，有延宕程序情形者，主管機關應令業者停止探採礦工程。
- 資訊公開：申請礦權者應將其文件刊登於指定網站，在礦業申請地的公所、村里辦公室及部落公布欄公開展覽30日，供民眾、團體及機關於刊登或公開展覽期間表達意見後，舉行說明會聽取意見，且通知土地與建築物所有人及使用權人參與。 礦業申請人也應將書面意見及說明會紀錄彙送主管機關，主管機關得邀請專家學者，參與探礦構想書圖、開採構想書圖的審查。在主管機關做成准駁礦業權的決定後，依政府資訊公開法相關規定，主動公開於指定網站。
立委們發表感言：終於走到這天
立委林淑芬表示，2017年3月公民團體和她曾共同提出《礦業法》修法版本，2017年6月關心《礦業法》議題的導演齊柏林過世，引發25萬人支持連署盼修改《礦業法》，總統蔡英文也承諾修改《礦業法》；歷經6年終於走到三讀前的最後一哩路，實屬不易。
林淑芬指出，過去討論糾結在礦權展延期限是否要補辦環評，導致修法停滯不前；這一屆立法院與公民團體重新跟行政部門溝通，不再拘泥礦權展延，而是將環評監督機制、原住民族諮商同意權用於礦業用地審查，實質把關礦業用地。這次《礦業法》是20年來最大的礦業治理改革，平衡業者、在地民眾、環境正義，讓環境產業合理及永續發展；除了行政部門與朝野共同支持，使改革前進，也感謝許多在背後堅持努力的團體。
立委賴瑞隆表示，有鑑於第9屆審查與協商時的僵局，2020年立法院第10屆任期開始，除著手研商《礦業法》全案修正草案，也邀集經濟部礦務局及長期關心此案的地球公民基金會等團體，在一年內召開多次座談協商會議，力求盡可能取得共識，也在2021年5月提出民間版草案。
2022年5月行政院院會通過《礦業法》的全案修正草案後，賴瑞隆爭取擔任經濟委員會召集委員，並在完成單位預算審查後隨即安排12月14、15日連續二日審查《礦業法》，將草案完成初審。今年4月14日召開協商會議，將原本保留39條條文，最後減少剩下15條條文，交由游錫堃院長繼續協商。院長在5月24日主持的協商會議中，完成全案的條文協商。
賴瑞隆強調，順利完成修法，感謝一路以來關心修法進度的國人及團體，感謝提案審查參與協商的委員及朝野各黨團。《礦業法》修法期望能創造環境保護、部落居民權益與產業永續三贏空間，讓台灣環境永續發展。
立委洪申翰則表示，這次《礦業法》的修正走了7年，真的是一次非常大的翻修，除了把被社會長年詬病的霸王條款刪除，還是全面強化礦業管理與把關的機制，實際修了快70個條文。《礦業法》是他進入立法院後最難處理的法案，每次溝通都很激烈，如今協商後沒保留將送交三讀，真的非常不容易；《礦業法》是蔡政府改革縮影，未來將在立法院持續推動改革，「改革沒進入尾聲，仍持續進行。」
立委伍麗華表示，這次協商版本除了原住民族諮商同意外，也設定期限，並放入諮商同意指引，未來將不會有「祖先同意就永遠同意」的霸王條款，感謝經濟部順應原住民族團體訴求。
經濟部：業者有5年緩衝接軌新法，持續協助辦理部落諮商同意
經濟部礦務局初步盤點，全台有39個礦場須補辦環評，依照礦區產量、面積和位置區分，有8個大礦，31個小礦；新法上路後，大小礦場分別須在3年、5年內啟動環評申請，後續經濟部也會舉辦說明會協助業者因應。
礦權申請展限部分，在《礦業法》修法期間，有76個礦場的申請展延案遭凍結，立法院三讀時會以附帶決議方式，給予業者5年的時間適用舊法，也就是業者有5年的緩衝期接軌新法，包含提出礦場關閉計畫、行使土地同意權。
為尊重原住民族權益，《礦業法》新法上路後，有涉及原住民保留區的礦業用地1年內須補辦原住民諮商同意，業者若未辦理，經濟部除開出罰則、要求改善外，最重將廢止礦業用地。
在原住民地區有78個礦業權，修法期間經濟部持續宣導業者與原住民舉辦諮商同意，目前已有16個礦業權完成，49個礦業權已啟動相關程序。超過一半的業者有意與原住民辦理諮商同意、與部落互動，盼在礦業發展的同時，兼顧原住民權益和生態平衡。
環團肯定：近百年礦業霸權終於被扭轉
地球公民基金會表示，這十年來總共召開了60場記者會，發布數十篇聲明稿、投書，超過上千篇的媒體報導，希望透過制度面的改革，遏止陳出不窮的礦場開發問題。如今終於通過修法，感謝立委和行政單位的共同努力，總算完成艱鉅的修法任務。
目前全台共有136個礦場，地球公民基金會將會持續追蹤子法，以及補辦環評、諮商同意等行政措施是否確實執行，期待《《礦業法》》完成三讀，能啟動台灣的礦業走向負責任發展的新篇章。
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核稿編輯：羅元祺
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地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
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地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
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地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
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地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
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營業時間：10:00-18:00
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10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
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