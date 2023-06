從小眾到華文重要媒體：The News Lens的10年成長之路

文:Marcus Brauchli 翻譯:楊士範

首先,恭喜The News Lens和由共同創辦人鍾子偉(Joey Chung)和楊士範(Mario Yang)領導的許多才華橫溢的人,他們在過去10年中推動了其巨大的成功和穩步成長。

當我和我的搭檔Sasa Vucinic第一次見到Joey和Mario時,TNL是一家非常早期的新創公司,在臺北一條巷子裡面的公寓一樓營運著,裡面還有浴室和車庫。當我們第一次見面時,我們被他們的年輕所震撼。Joey之前工作在日本知名企業作高階主管;Mario曾是台灣科技記者之一,但令我印象深刻的是,他還是一位威士忌愛好者。而且,他們共同制定了一個雄心勃勃的計劃:在一個經常被名人八卦、醜聞和政治衝突主導的媒體市場中,建立一個深思熟慮的聲音和評論平臺。

我在亞洲當了很多年的記者,多年來曾多次為《華爾街日報》報導臺灣。我親眼目睹了戒嚴令的結束,從一黨政治制度到多黨民主制的過渡,兩岸商業關係的興起,世界級科技產業的出現,以及臺灣文化出口像是電影、音樂和食品的軟實力。

Joey和Mario想再增加一項成就,成立無黨派的、容易理解、民主化的媒體。他們希望將新的觀點帶入對話中,並用各種方式提供新聞和評論——在手機上,在活動中,甚至在計程車和便利店的一段時間裡。他們想遠離主導臺灣大部分媒體的嘈雜聲。

從一開始,Joey和Mario就邀請了年輕人,讓他們想像在TNL會有什麼不同。有人從實習生開始,然後留下來擔任編輯作者。最初提供新聞和評論的部份很快擴展到科技和電競等不同分類。

在North Base Media,我們始終尋求為我們的投資組合公司帶來一些有價值的東西。我們聘請了顧問來幫忙TNL,他們已經在華盛頓郵報,美國之音和Vox Media擔任高階職位。他們都對在臺北的工作過程有美好回憶。

TNL已經成為現代數位媒體公司該有的樣貌。它現在在一個大集團下管理許多不同的媒體品牌,這使其能夠更好地吸引讀者並為廣告商服務。它使用技術來優化使用者體驗。 更重要的是,TNL已經成為華文重要媒體之一:它有高品質、引人入勝的內容,不受大公司或政府的控制。它有潛力不僅為臺灣,而且為亞洲和世界各地的讀者服務。

Sasa和我以及我們在North Base Media的同事很榮幸能與TNL合作,並祝願它在第二個10年開始時一切順利。

Marcus Brauchli英文原文:

First of all, congratulations to The News Lens and the many talented people there, led by co-founders Joey Chung and Mario Yang, who have powered its great success and steady growth over the last decade.

When my partner Sasa Vucinic and I first met Joey and Mario, TNL was a very early-stage startup, operating out of a rented house on a small back street in Taipei, complete with bathroom and shower and a garage. When we first met, we were struck by their youth. Joey had been licensing Japanese cartoon characters. Mario had been one of Taiwan's top tech journalists, but I was impressed that he already drank the official drink of Big Time Editors, whiskey. And, together, they had an ambitious plan: to build a platform for thoughtful voices and commentary in a media market that was too often dominated by celebrity, scandal and political clashes.

I’d spent many years as a journalist in Asia and had reported out of Taiwan for The Wall Street Journal a number of times over the years. I’d witnessed first-hand the end of martial law, the transition from a single-party political system to a multiparty democracy, the rise of cross-straits business ties, the emergence of world-class technology industries and the soft power of Taiwan’s cultural exports—cinema, music and food.