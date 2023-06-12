從小眾到華文重要媒體：The News Lens的10年成長之路
我們想讓你知道的是
當我和我的搭檔Sasa Vucinic第一次見到Joey和Mario時，TNL是一家非常早期的新創公司，在臺北一條巷子裡面的公寓一樓營運著。現在TNL已經成為現代數位媒體公司該有的樣貌，作為North Base Media的一員，我們對TNL的未來充滿信心，期待它繼續在媒體界發揮領導作用。
文：Marcus Brauchli 翻譯：楊士範
首先，恭喜The News Lens和由共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）和楊士範（Mario Yang）領導的許多才華橫溢的人，他們在過去10年中推動了其巨大的成功和穩步成長。
當我和我的搭檔Sasa Vucinic第一次見到Joey和Mario時，TNL是一家非常早期的新創公司，在臺北一條巷子裡面的公寓一樓營運著，裡面還有浴室和車庫。當我們第一次見面時，我們被他們的年輕所震撼。Joey之前工作在日本知名企業作高階主管；Mario曾是台灣科技記者之一，但令我印象深刻的是，他還是一位威士忌愛好者。而且，他們共同制定了一個雄心勃勃的計劃：在一個經常被名人八卦、醜聞和政治衝突主導的媒體市場中，建立一個深思熟慮的聲音和評論平臺。
我在亞洲當了很多年的記者，多年來曾多次為《華爾街日報》報導臺灣。我親眼目睹了戒嚴令的結束，從一黨政治制度到多黨民主制的過渡，兩岸商業關係的興起，世界級科技產業的出現，以及臺灣文化出口像是電影、音樂和食品的軟實力。
Joey和Mario想再增加一項成就，成立無黨派的、容易理解、民主化的媒體。他們希望將新的觀點帶入對話中，並用各種方式提供新聞和評論——在手機上，在活動中，甚至在計程車和便利店的一段時間裡。他們想遠離主導臺灣大部分媒體的嘈雜聲。
從一開始，Joey和Mario就邀請了年輕人，讓他們想像在TNL會有什麼不同。有人從實習生開始，然後留下來擔任編輯作者。最初提供新聞和評論的部份很快擴展到科技和電競等不同分類。
在North Base Media，我們始終尋求為我們的投資組合公司帶來一些有價值的東西。我們聘請了顧問來幫忙TNL，他們已經在華盛頓郵報，美國之音和Vox Media擔任高階職位。他們都對在臺北的工作過程有美好回憶。
TNL已經成為現代數位媒體公司該有的樣貌。它現在在一個大集團下管理許多不同的媒體品牌，這使其能夠更好地吸引讀者並為廣告商服務。它使用技術來優化使用者體驗。 更重要的是，TNL已經成為華文重要媒體之一：它有高品質、引人入勝的內容，不受大公司或政府的控制。它有潛力不僅為臺灣，而且為亞洲和世界各地的讀者服務。
Sasa和我以及我們在North Base Media的同事很榮幸能與TNL合作，並祝願它在第二個10年開始時一切順利。
Marcus Brauchli英文原文：
First of all, congratulations to The News Lens and the many talented people there, led by co-founders Joey Chung and Mario Yang, who have powered its great success and steady growth over the last decade.
When my partner Sasa Vucinic and I first met Joey and Mario, TNL was a very early-stage startup, operating out of a rented house on a small back street in Taipei, complete with bathroom and shower and a garage. When we first met, we were struck by their youth. Joey had been licensing Japanese cartoon characters. Mario had been one of Taiwan's top tech journalists, but I was impressed that he already drank the official drink of Big Time Editors, whiskey. And, together, they had an ambitious plan: to build a platform for thoughtful voices and commentary in a media market that was too often dominated by celebrity, scandal and political clashes.
I’d spent many years as a journalist in Asia and had reported out of Taiwan for The Wall Street Journal a number of times over the years. I’d witnessed first-hand the end of martial law, the transition from a single-party political system to a multiparty democracy, the rise of cross-straits business ties, the emergence of world-class technology industries and the soft power of Taiwan’s cultural exports—cinema, music and food.
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- 2023-06-12 從小眾到華文重要媒體：The News Lens的10年成長之路
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
我們想讓你知道的是
等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。