長榮航勤阻止員工加入企業工會，桃園市勞動局聲請解散

今（2023）年元旦長榮航勤（以下簡稱長勤）員工發起依法休假不出勤、不加班的「集體請假潮」落幕後，長勤員工意識到「團結」以及「主動爭取權益」的重要性，因此發起連署要求加入「長榮航勤企業工會」（以下簡稱長勤工會）。然而經過桃園市政府勞動局將近半年的協調與陳情，長勤工會依舊一再阻擋員工基層依法加入，300位欲加入工會的員工中，還有一半的人被阻擋在外。

於此同時，長勤工會卻不停招收親資方的員工加入，且工會正、副理事長皆由長勤課長級的主管擔任，並召開會員大會、辦理會員代表選舉，試圖稀釋基層員工運作工會的權利，讓長勤工會能由長勤主管階層持續掌握員工調整工時、休息時間、例假日等同意權。3月中旬長勤母公司長榮航空更直接派人事主管去協助處理工會事務，並有員工錄音為證。

由於長勤工會一再拖延與拒絕基層員工加入，已違反《工會法》第4條和第7條：員工均有加入企業工會之權利；也違反長勤工會自身的「團結基層」的章程，桃園市政府勞動局已於5月2日依《工會法》第37條第2項，向桃園地方法院聲請解散長勤工會。

長勤基層員工今（26）日上午也協同桃園市產業總工會、長榮航空企業工會，前往勞動部陳情，請勞動部表態支持長勤工會解散，以及認定長榮航空派人事主管協助長勤工會運作，已構成不當勞動行為，違反《工會法》第35條。

勞動部接受長勤員工陳情

勞動部勞動關係司裁決科長吳倍豪代表接受長勤員工陳情並回應，有關長勤工會拒絕員工入會爭議，勞動部會尊重主管機關桃園市政府勞動局的權責辦理相關作為。

吳倍豪也表示，工會應依《工會法》辦理會務運作，避免侵害個別勞工行使團結權。有關長榮航空及長勤主管是否有介入長勤工會事務，勞動部在收受裁決申請後，也會盡速依法審理，若經裁決委員會認定雇主違法，也將依法裁處。

長勤：絕無拒絕員工入會

關於拒絕員工加入工會的爭議，長勤工會回應，自今年2月起已累積近400位新會員加入，絕無拒絕員工入會之情事。

長勤工會也指出，會出現這樣的爭議，是因為桃園市產業總工會、長榮航空企業工會意圖製造長勤公司與員工之間的矛盾，慫恿部分欲入會之員工無須配合入會流程，製造出入會受阻的假象，並唆使員工提起入會爭議訴訟，而提起訴訟的員工在符合入會程序且入會後，也已自行撤案。

長勤公司今日也發出聲明表示，外部特定意圖工會刻意散佈「加入工會將影響升遷」等錯誤訊息，意圖阻擋員工加入工會，更造成員工分化，而長勤公司對員工的職涯規畫不會因是否加入工會而有影響，公司諸多升遷的員工中皆有加入工會。

長勤公司也提到，長勤積極促進勞資和諧，鼓勵員工加入工會，並無違反《工會法》第35條的問題，反而對長勤勞資更良善的互動有所助益。外部特定意圖工會團體不樂見勞資和諧互動，刻意以抹黑言詞，塑造勞資對立的用意令人不解。

長勤公司也強調，尊重長榮航勤工會的工會自主，並且樂見員工透過工會與公司理性溝通。

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核稿編輯：翁世航