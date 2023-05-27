TNL+ 2023/05/27,
科技

史丹佛大學研發「電子皮膚」可將觸感訊號傳至大腦，協助截肢者重獲觸覺體驗

史丹佛大學研發「電子皮膚」可將觸感訊號傳至大腦，協助截肢者重獲觸覺體驗
示意圖｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

美國史丹佛大學研究團隊研發一款柔軟且具彈性的電子皮膚，可模仿人類手指被戳刺或感受到高溫所觸發的反應，將知覺輸入轉換成電訊號傳送至大腦，使截肢者可直接透過義肢體驗知覺。

文：饒珮琪（Peichi Jao）

綜合《WION》與《Independent》報導，人類皮膚的受器可以感知到一隻蝴蝶的重量，可以感受到附近物件的環境冷熱。但對於已無法體驗任何知覺的截肢者來說，缺乏感官反饋所造成的沮喪感是使他們停止佩戴義肢的主要原因之一。

電子皮膚可將感受轉換成電訊號傳導

美國史丹佛大學的鮑哲南研究團隊（Bao Research Group）研發了一款柔軟且具彈性的電子皮膚，可以模仿手指或腳趾在被戳刺或接觸熱表面時做出反應並移開的過程，如同「直接與大腦對話」，讓截肢者可以通過假肢感受到類似人類的觸覺。

據《Neuroscience News》報導，過去研發的電子皮膚需要透過剛性電子設備將感應信號轉換為大腦可以讀取的電訊號。而此款電子皮膚內含軟性電路，約是一張紙的厚度，是首個結合所有需要之電訊與機械特性的人類皮膚型態，包含感受溫度、壓力及張力的受器，可將感受轉換成電訊號進行傳導，機制類似於神經脈衝與大腦溝通的方式。

如皮膚柔軟的傳導器，表面拉伸即可傳送電訊號

綜合《自然》報導指出，健康生長下的皮膚受器可將感知到的訊息轉化為電脈衝，通過神經系統傳輸到大腦。依照目前的發展，軟性的電子系統雖已可使用，但通常只適合以高壓電形式運作，若應用於穿戴設備則較不安全。

為解決此情況，鮑哲南研究團隊開發了一種可用作電介質（可被電極化的絕緣體）的柔性聚合物，通常用於半導體設備中的薄層，可決定訊號強度以及運行設備所需的電壓。研究人員使用此聚合物製作出具彈性的電晶體陣列，並將其組合成一個像皮膚一樣薄而柔軟的傳感器，可在拉伸時傳送電訊號。

經《WION》報導，新研發電子皮膚曾以老鼠進行試驗，將電子皮膚連接至腦中處理身體感覺的體感皮層；當電子皮膚受觸覺刺激，會產生電訊號並傳導至腦部，接著通過人工突觸傳遞到老鼠腿部的坐骨神經，導致肢體抽搐。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。