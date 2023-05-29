《零壓力終結大全》讀後感：討厭工作想離職很正常，但你在這份工作學到了什麼？

你有過討厭工作想離職的想法嗎？面對工作，討厭、想離職是很正常的，即使一直轉換跑道，其實也沒有什麼不對。但是在轉換跑道之前，你是否思考過這些事情？

在《零壓力終結大全》這本書裡，雖然談到了「自我改變」、「打造理想家庭關係」、「如何擁有健康身體」等不同面向，但這本書也談了許多關於職場關係的面向。

不好的職場關係，才是正常的職場關係

首先，這本書談到了關於職場人際關係的議題。許多人對於職場，可能會有一種很高的期待，認為我們要在職場有好的人際關係，才能夠有好的工作效率。

但是回想我們的成長過程，有哪一段時期的人際關係，是全班都很和諧的嗎？沒有任何人被討厭的班級，實際上是不存在的。

而在職場關係也是如此。我們不可能期待大家都是和樂融融的，有些人對另一些人不順眼，是職場的常態，也是世界的常態。態度不好，或是維持在中立態度，都是常見的狀況，重要的或許只是不要讓這些不順眼演變成霸凌。

在這種時候，我們該怎麼辦呢？我覺得只要能維持表面互動，那就好了。就好像公司訂午餐或飲料的時候，不會因為某個人不受歡迎，就沒有人幫他訂就好了；而工作的流程上，也只要能運作下去就可以了。

職場上，有時候要獲得上司的賞識，重要的也不一定是阿諛奉承，而是工作能力好不好。一個人態度不好，但工作能力好，即便主管想弄走你，可能也會被上司指責，畢竟討厭歸討厭，但來工作為的是讓團體可以運作下去，而不是來玩團康遊戲的。