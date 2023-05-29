義大利總理梅洛尼：退出「一帶一路」仍可能與中國維持良好關係
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《蟻報》（Le Formiche）28日分析，義大利若不續簽一帶一路，中國可能不會做出嚴厲反應：第一，義大利是G7國家，中國若採取強制措施可能會自食惡果；第二，過度宣傳義大利不續簽只是讓一帶一路倡議10周年之際留下污點。
義大利總理：退出一帶一路仍可能與中國維持良好關係
（中央社）義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在28日刊出的媒體訪問中表示，就算不是中國「一帶一路」倡議的一員，仍可能做到與中國保持良好關係。目前梅洛尼正在考慮退出這項計畫。
《路透社》報導，一帶一路倡議預計透過龐大基礎建設支出，來重建連結中國、亞洲、歐洲的古絲路。義大利在2019年簽署這項倡議，成為一帶一路計畫中唯一的歐洲大國，遭到華府與歐盟批評。
雙方協議將於2024年3月到期，並將自動續約，除非有一方提前至少3個月告知對方要退出。
梅洛尼接受《訊使報》（Il Messaggero）訪問時說，現在就預期義大利決定去留的結果還太早。她說：「我們的評估非常精細，觸及多方面利益。」
梅洛尼去年9月勝選前曾清楚告訴《路透社》，她不同意2019年的作法，並稱她「沒有政治意願……來支持中國（勢力）擴張到義大利或歐洲」。
梅洛尼並指出，義大利雖然是唯一一個簽署一帶一路備忘錄的七大工業國集團（G7）成員國，卻不是跟中國經濟與貿易關係最密切的歐洲和西方國家。
她說：「這代表有可能做到與北京保持良好關係，包括在重要領域，而不必然得參加一個全面性的戰略計畫。」
一名義大利政府高官本月稍早告訴《路透社》，義大利續簽一帶一路的可能性很低。
梅洛尼右翼政府對中國的態度為何，即將面臨第一場考驗。目前羅馬正在審查義大利輪胎廠倍耐力集團（Pirelli）一項股東協議，而倍耐力最大投資人為中國中化集團。
中國是G7多數國家的重要市場，特別是仰賴出口的日本和德國等經濟體。
G7領導人在上週末的峰會中，承諾「去風險」而不與中國「脫鉤」。官員與專家表示，這種態度反映了歐洲與日本擔心過於逼迫北京的後果。
義大利是否續簽一帶一路，媒體關注梅洛尼發言
（中央社）義大利總理梅洛尼接受《訊使報》訪問表示，評估是否續簽一帶一路還為時過早，評估要非常精細，涉及多方面利益。媒體分析，若不續簽，中國考慮到宣傳與得失，反應可能不會太激烈。
梅洛尼接受《訊使報》訪問時表示，義大利雖然是七大工業國集團中唯一簽署一帶一路備忘錄的成員國，卻不是與中國經濟貿易關係最密切的歐洲國家，這意味著即使是重要領域也可與北京保持良好關係，而不一定要參加一個全面性的戰略計畫。
《蟻報》（Le Formiche）28日分析，義大利若不續簽一帶一路，中國可能不會做出嚴厲反應：第一，義大利是G7國家，中國若採取強制措施可能會自食惡果；第二，過度宣傳義大利不續簽只是讓一帶一路倡議10周年之際留下污點。
《蟻報》報導，義大利政府必須在年底前決定，是要退出2019年3月義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）與中國簽署的一帶一路倡議諒解備忘錄（MOU），還是讓它在明年3月自動續簽5年。
梅洛尼在談到與中國的經濟與雙邊貿易時表示，義大利對中國的出口雖然成長，但沒有達到備忘錄承諾的成長速度。2019年義大利對中國的出口總額為130億歐元，2020年128億歐元，2021年157億歐元，2022年164億歐元。
然而，中國對義大利的出口卻明顯成長，從2019年的 317億歐元增加到2022年的575億歐元（尤其是電子產品、服裝、機械）。中國成為義大利的第2大供應國，但義大利卻是中國的次要貿易夥伴，是排名第24的供應國。
另外，《蟻報》22日分析澳洲的例子，指出澳洲退出一帶一路後，北京以打擊葡萄酒和龍蝦為手段，但這些作為只引發輿論反應與登上頭條新聞而已，實質上反而破壞雙方貿易關係。
義大利地緣政治局勢與位置優勢，有助退出一帶一路
（中央社）義媒報導，雖然一帶一路被描述為加強區域和實現經濟發展的基礎設施專案，但實際卻涉及重要的戰略領域，而義大利地緣政治新局勢與身處半島的位置優勢，有助退出一帶一路。
《蟻報》9日報導，如果義大利總理梅洛尼最終能讓義大利退出一帶一路，就說明她做到了選前承諾，頂住了某些官員的壓力。義大利外交部先前流傳，為避免北京的嚴厲反應，羅馬可提出和北京的「補償性」貿易協定，即不續簽一帶一路，但與中國另外簽署一份貿易協議。不過報導指出總理府拒絕這項提議。
報導也指出，根據幾週前的分析，鑑於法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中爭議言論，以及德國總理蕭茲（Olaf Scholz）認為德國身處歐洲前線需承擔較大地緣政治和安全風險，而對烏克蘭提供武器持保留態度，使得羅馬當局一帶一路的決定，將為義大利和梅洛尼日後在跨大西洋關係中有脫穎而出的機會。
義大利網路媒體Blitz報導，一帶一路倡議諒解備忘錄（MOU）提及雙方致力於在開放、包容、平衡的框架內加強合作，促進區域互聯互通，從而受益各方，促進和平、安全、穩定和可持續發展。
報導說，促進和平、安全、穩定和可持續發展是很好，但也引起很大爭議，因一帶一路具有地緣政治影響力，涉及極重要的戰略領域，如運輸、物流、基礎設施、貿易、金融和人們之間的連通性。
報導也分析，雖然一帶一路被描述為加強區域和實現經濟發展的基礎設施專案，實際上，中國人民解放軍及其海軍透過一帶一路將地緣戰略臂膀擴展到國家邊界之外。
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。