2023/05/26,
理財

輝達財報超乎預期股價飆漲24.4%，投行大舉上調目標價，AI帶動台積電等半導體類股走高

輝達財報超乎預期股價飆漲24.4%，投行大舉上調目標價，AI帶動台積電等半導體類股走高
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輝達（Nvidia）強勁的業績表現，這使得摩根大通、巴克萊等投資銀行，也表示對輝達後市表現持樂觀態度。多家投資銀行紛紛將輝達的股票目標價一口氣調升至500美元（目前為379美元左右），並給予「加碼」的投資評等。

輝達（Nvidia）近期公布財報，成績超過分析師預期，股價突破階段性新高，上漲幅度達到24.4%，市值一口氣增加1840億美元。這股人工智慧（AI）熱潮，也帶動相關半導體類股接連走高，例如台積電（TSMC）在美ADR近日也飆漲，突破100美元，漲幅高達12%。

輝達業績強勁，投行大舉上調目標價

輝達是一家全球領先的AI計算技術公司。該公司成立於1993年，總部位於美國加州的聖塔克拉拉（Santa Clara）。輝達的主要業務包括設計和製造高性能的圖形處理器（GPU），並且在人工智慧、遊戲、資料中心和自駕車等領域提供相關的服務。

近日，輝達獲利超過分析師預期，股價突破階段性新高，上漲24.4%，市值增加1840億美元，蓋過了市場對美國債務上限協議和再度升息的擔憂。當時美股受到帶動，斯達克綜合指數（Nasdaq Composite）上漲1.7%，基準的標準普爾500指數（S&P 500）上漲0.9%

輝達強勁的業績表現，這使得摩根大通、巴克萊等投行，也表示對輝達後市表現持樂觀態度。多家投資銀行紛紛將輝達的股票目標價一口氣調升至500美元（目前為379美元左右），並給予「加碼」的投資評等，將進一步推動了輝達的股價上升。

摩根大通（JPMorgan ）指出，生成式AI和大型語言模型的崛起，加速輝達運算平台和軟體解決方案的需求。輝達藉著多元的產品組合，包括晶片、軟體雲端服務和硬體系統，成功滿足了市場對AI技術的迫切需求。預計輝達的資料中心業務營收將在本季度大幅增長80%，這也成為投行看好其未來表現的重要因素之一。

輝達在AI市場的成功，市值逐漸接近1兆美元的大關，並成為標普500指數中表現最強勁的成分股之一。儘管科技業的AI競賽才剛剛開始，但輝達已經展現巨大的潛力。

輝達的GPU技術，在包涵遊戲在內的各領域享有盛譽。其創新的顯示卡和圖形處理器提供了卓越的圖像品質和優異的性能，消費者能夠享受逼真的視覺效果和流暢的體驗。

輝達推動AI熱潮，拉抬相關半導體類股

此外，近年輝達的GPU還廣泛應用於視覺模擬領域，包括電影製作、動畫設計等，為許多創作者提供了優良的工具。

近年來，輝達AI領域的發展引人矚目。其GPU架構和深度學習算法的結合，推動了AI的快速發展。輝達的GPU被廣泛應用於深度學習、機器學習和大數據分析等領域，幫助研究人員和企業加速模型訓練和推理過程，實現更智慧的能力。

此外，輝達還致力於自駕車技術的研究與發展。其自駕車平台「NVIDIA DRIVE」提供了完整的軟硬件解決方案，包括感知、定位、決策和控制等關鍵功能，幫助汽車製造商實現自動駕駛技術的商業化應用。

隨著輝達股價攀升，也給了其它AI、半導體類股更多信心，例如微軟（Microsoft）和Alphabet分別上漲3.8%和2.2%，還有歐洲最大半導體設備公司艾司摩爾（ASML）上漲近5%，BE Semiconductor上漲7.6%。在亞洲，南韓的SK海力士（SK Hynix）上漲5.9%。

至於台灣方面，台積電（TSMC）在美國的ADR周四飆漲突破100美元，單日漲幅高達12%，帶動台股今天開盤大漲，台積電上漲23元至566元，台股加權指數今日最高來到16537點，一度創下今年新高紀錄，終場則上揚213點，收在16505點，成交量約新台幣3754億元。

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核稿編輯：翁世航


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