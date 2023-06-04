瑞士研究：塑膠微粒的最大來源就是輪胎，毒性在食物鏈中逐級上移影響人體
我們想讓你知道的是
我們的車輛每次行駛時都會掉落輪胎顆粒，它們無處不在。這些微塑膠對我們的健康和環境會造成何種影響？瑞士的研究人員正在努力分析這些風險。
文：Simon Bradley
每當汽車或卡車猛然加速或剎車時，微小的輪胎碎片——尺寸大致在2.5至40微米之間——便有可能掉落，然後被風雨攜帶四散。這些顆粒大多數會落入附近的土壤中，有的則會與道路徑流混合，最終流入河流和海洋。較大的碎片可能會向環境中滲出化學物質，而最小的顆粒和塵埃則會變成空氣懸浮物，有可能被吸入肺部。
瑞士最老牌的自然保護組織Pro Natura的主席烏爾蘇拉・施奈德・舒特爾（Ursula Schneider Schüttel）表示，輪胎磨損顆粒問題與農藥問題一樣，「它們無處不在，我們無法控制它們的去向。」
一顆普通汽車輪胎在其生命週期內會掉落四公斤的顆粒。據估計，全球每年產生的輪胎顆粒總量高達600萬噸。瑞士聯邦環境局的數據顯示，在瑞士，輪胎磨損是環境中微塑膠的主要來源（每年8900噸）。過去30年裡，環境中積累了20萬噸微塑膠，主要分布在土壤中。
雖然近年來汽車排放廢氣和剎車塵埃排放量已有所下降，但輪胎顆粒的排放量卻在上升，這主要是由於大型車和大排量車越來越流行。針對這種微塑膠污染，監管機構和政治家們正在被催促採取行動。我們現在對輪胎磨損問題的規模和複雜性有了更好的理解，但關於其對健康和環境的影響卻知之甚少。瑞士的研究人員正在努力分析這些影響。
毒性顆粒可能在食物鏈中逐級上移
在我參觀洛桑聯邦理工學院（EPFL）的輪胎污染研究實驗室時，色彩斑斕的盤子放在桌子上，裡面盛放著沙蠅幼蟲和水生蝸牛，等待暴露在含有各種輪胎研磨顆粒和化學物質的沉積物中。研究員弗洛里安・布雷德（Florian Breider）及其團隊使用體外技術，測量動物組織中特定輪胎化學物質的含量。
布雷德告訴瑞士資訊swissinfo.ch：「這種污染絕對值得研究。」他指出，儘管當前大部分研究聚焦於包裝和廢棄物帶來的微塑膠污染，但來自輪胎的微塑膠卻佔環境中塑膠污染的30％－40％。
這位42歲的環境工程師在洛桑聯邦理工學院和另外兩個瑞士研究機構指導團隊進行輪胎毒性研究，這項研究由一個輪胎製造商聯盟贊助。
布雷德及其團隊特別關注顆粒污染物是否以及如何從幼蟲傳遞至彩虹鱒魚，並對其毒理效應進行研究。
他們在2021年和2022年發表了早期研究結果，研究發現輪胎顆粒化合物並未對彩虹鱒魚產生急性毒性威脅。然而，關於長期影響的研究仍在進行中。
基於他最新的研究結果，布雷德說：「我可以肯定地告訴你，這些輪胎顆粒是有毒的。」但他指出，由於「我們尚未掌握足夠的訊息」，因此輪胎顆粒的確切毒性水平還不明確。
據研究輪胎磨損的英國公司Emissions Analytics稱，一顆看似普通的汽車輪胎實則極其複雜，含有約400種不同的化合物。其中一些化合物屬於有害化學物質，如多環芳烴、苯並噻唑、異戊二烯，以及鋅鉛等重金屬。
其中，6PPD是一種常用的輪胎抗老化劑，當其氧化並轉化為有毒的6PPD-醌時，問題便凸顯出來。洛桑聯邦理工學院的團隊也在對這種化合物及其影響進行研究。
2020年，美國華盛頓大學的研究人員發現，6PPD-醌與西雅圖埃利奧特灣大量銀鮭魚死亡事件有關。2022年，該大學團隊又發布了一項新的研究結果，表明6PPD-醌對銀鮭魚的毒性遠超以往預估，應被歸類為對水生生物「極度有毒」的污染物。在加拿大和澳大利亞也觀察到了類似的現象。
然而，這種化學物質可能已經廣泛存在於環境中。2022年12月，奧地利科學家的一項研究揭示，生菜植物很容易吸收汽車輪胎產生的6PPD和6PPD-醌。在中國南方，科學家於2022年在成人和兒童尿液中發現了6PPD和6PPD-醌，可能原因是吸入了輪胎塵埃。
「鑑於6PPD-醌對多種水生物種均有致命毒性，我們急需關注其長期暴露可能帶來的潛在人體健康風險。」中國科研人員在報告中寫道。
輪胎製造商有何反應？
輪胎工業項目（TIP）是由十大輪胎生產企業組成的行業聯盟。自2005年以來，它委託撰寫並發布了近25篇經同行評審的科學論文，探討輪胎和道路磨損顆粒（TRWP）的問題，其中包括在瑞士進行的研究。
該聯盟表示，關於輪胎和道路磨損顆粒的有害性的評估意見不一。發言人加文・惠特莫爾（Gavin Whitmore）表示，雖然一些研究表明輪胎和道路磨損顆粒可能對某些物種產生影響，但其他研究表明，這些顆粒不太可能對人類健康和環境構成重大風險。
他補充說，2020年關於6PPD-醌的美國研究結果，促使TIP也擴大了其贊助的研究項目，以更好地理解這種新發現的化學物質。
正在採取何種行動？
在瑞士，聯邦公共衛生局和聯邦公路局拒絕對6PPD和更廣泛的汽車輪胎毒性問題發表評論。
然而，聯邦環境局表示，聯邦機構在短期內不太可能針對輪胎化學物質問題採取特定行動。聯邦環境局也在密切關注輪胎磨損問題。
發言人多琳・庫尤姆吉安（Dorine Kouyoumdjian）表示：「由於瑞士市場上的汽車輪胎全都來自海外進口。如果瑞士單方面限制輪胎添加劑的使用，將導致重大貿易壁壘，因此這樣的做法是不現實的。」
Tags：
「快一點」的成長秘訣：讓NUEIP人事管理實現勞資和諧共舞
我們想讓你知道的是
點點全球成立於2019年，每天為了解決台灣餐飲店業者因人手不足，又要講求速度與品質的消費體驗問題，在全台馬不停蹄地提供從POS系統、線上點餐、數位支付、物流送餐，到行銷導客的一條龍智慧餐飲服務。
點點全球成立於2019年，短短三年，即創下萬家餐飲門市合作，且獲得眾多知名餐飲品牌的支持。
而在點點全球積極為中小餐飲業和小吃店研發創新解方，並展望更多元跨領域服務與海外布局的同時，背後則有專業的NUEIP團隊提供的nuHRM人資系統，為點點全球打理企業內部的所有人事營運。
擺脫呆板的代管計薪，系統串聯自動試算更接地氣
點點全球的人資主管張珺涵指出，過去外包人事薪資給第三方代管公司的過程中，企業內部文化和經營策略往往無法被充分考量，因此，代管公司難以彈性滿足所有員工的需求。每月3號發薪日前，除了需要準備員工名單、出勤記錄、薪資異動資料和請假紀錄等，企業還要負責催促員工提交假勤資料，不僅需要耗費大量精力，還會增加許多時間成本；若發薪後，發現計薪上的疑慮，與代管公司來回溝通的時間，也會進一步加大企業的負擔、影響企業的運作效率。
nuHRM人資管理系統的薪資功能，完美的解決了以上問題。不僅串聯了所有以往需主動提供給外包公司的資料，自動匯出薪資試算結果，還可以快速匯出符合財政部規範的申報媒體檔，讓月底計薪的工作流程能一條龍完成。張珺涵高興的分享：「現在，平均不到一分鐘就可以算完一個人的薪水，且多虧NUEIP獨特的關卡計薪方式，只需要跟著流程一步一步檢查，員工越多越能顯現此功能帶來的輕鬆高效，遠遠超乎我的預期。」
從制度控管到人情考量，NUEIP助打造和諧勞資關係
點點全球的團隊擁有不怕失敗、勇於創新的精神，如此彈性開放的文化也貫徹在公司制度實行上，張珺涵形容自己是雇主與員工之間的橋樑，企業為了維護內部秩序、確保員工的權益與義務，制定企業規章制度，以有效管理人力資源；然而，在實際執行時，也需要具備一定的靈活程度，才能促進勞資雙方的良好關係，達成雙贏目標。
因此，點點全球選擇了能協助實踐彈性文化的NUEIP nuHRM人資系統，利用系統設置「請假申請時間」與「最低請假時數門檻」便是最好的例子，雖其目的是為了更妥當控管人員，但有時員工發生特殊情況，以致無法符合現有制度時，企業可針對個案通融放行，此時，系統功能也可以彈性各別自行調整設定，並且自動串聯至每月薪資計算。張珺涵說道：「制度是死的，而人是活的；我們不需要一個將制度綁死的系統，而是一個既有控管制度、又有彈性調整空間的、為『人』考量的好系統，NUEIP就是這樣收放自如的系統，它讓我們建立了更互信互賴的勞資關係。」
重複的人事作業都交給舉一反三的智慧系統
近年來，點點全球快速拓展業務，伴隨著員工的增加，NUEIP系統所帶來的工作效率提升成效也越顯著。「NUEIP是我見過使用起來能最簡單無腦的系統！」張珺涵笑著說：「像是將新進員工加入系統時，只需要建立員工帳號、填寫基本資料、啟用帳號，三個步驟即可設置完畢，加上NUEIP的介面非常清楚明瞭，加速了整個建置的順暢度。」企業應用數位轉型工具，旨為節省重複的行政作業，NUEIP在協助企業導入系統時，已先將所有考勤、假期、加班、簽核等相關規則，依照公司人事規章設定完成，因此只需要為新進員工套用規則，即可快速完成新進員工的系統設置工作。
帶著讓餐飲業者「Work Easy」、消費者「Eat Happy」的經營理念，點點全球目前正積極培育強力的研發人才，進攻跨領域的數位技術服務；並借助彈性易操作的NUEIP企業管理平台，迅速解決企業內部的人事工作、提高企業營運效率；同時，亦增進了勞資雙方之間的信賴感，使團隊更有凝聚力，為企業齊心打拼。
本文章內容由「人易科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。