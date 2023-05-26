印尼黑色五月暴動25週年，婦女團體要求政府正視騷亂中的性暴力
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印尼民間團體要求政府正視在1998年暴亂中的性暴力，並指出總統佐科威應促成更具體的和解步驟。而暴動至今已過25年，印尼華裔族群雖不再受到嚴重打壓，但仍然容易受到偏見。
1998年5月，由於不滿蘇哈托政府的獨裁，以及亞洲經融風暴重創當地經濟，印尼民眾要求蘇哈托下台，但在民眾與政府的衝突下，卻演變成大規模的黑色五月暴動。
而華人是這場血腥事件的主要目標，估計有超過一千名華人死於這場暴動，大部分華人被在商業區和市場燒死，也有一部分被當場打死或遭到槍殺，而軍方無視暴民對華人的暴力和對華人婦女的強姦。此次暴亂最終迫使蘇哈托獨裁政權下台，並標誌著印尼改革運動的開始。
根據《南華早報》報導，在印尼政府紀念導致蘇哈托下台的暴動25週年之際，印尼華裔婦女遭到襲擊的大部分內容仍未被提及。
25年前的黑色五月暴動中，雅加達及其周邊地區發生了152起針對印尼華裔婦女的性暴力事件，女權主義者Julia Suryakusuma估計全國的實際數字可能不只如此，她表示：「並非所有受害者都選擇挺身而出。羞恥、屈辱以及自我價值和尊嚴的完全喪失，常常導致強姦受害者不願向外透露恐怖和創傷的回憶。」
但悲劇也成為變革的催化劑， 1998年發生在華人婦女身上的性暴力事件統一了當時印尼「世俗」及遵循「穆斯林教義」兩極的婦女權利團體，並成立了全國暴力侵害婦女委員會（KOMNAS Perempuan），與政府共同合作打擊基於性別的暴力行為。
現任總統佐科威於2023年1月正式「承認」當年的暴動嚴重侵犯人權，並對此表示「遺憾」，但此聲明並沒有讓民間團體滿意，印尼國際特赦組織執行主任Usman Hamid表示：「公開點名幾起悲慘事件是遠遠不夠的，總統甚至沒有談論在1998年5月的騷亂中發生的性暴力。」
Suryakusuma說，她希望為佐科威能促成更具體的和解步驟，並強調：「如果沒有揭露軍方在5月暴動中參與的真實程度，就不可能產生和解，要清楚指出誰是主謀、誰執行了命令。」
而《半島新聞台》報導，排華事件25年後，印尼華裔族群雖不再受到嚴重打壓，但仍然容易受到偏見。
2010年全國人口普查指出，印尼約有280萬華人，總人口約2.37億，但2020年的最新人口普查並未列出該國的種族。
研究印尼華裔身份政治的學者Charlotte Setijadi表示：「我們看到過去 25 年來發生了許多非常積極的變化，但不可避免地，社區層面和日常層面的偏見仍然存在。」
隨著明年的選舉逐漸逼近，印尼華人逐漸意識到他們可能會成為政治戰中的攻擊目標。
「反華敘事仍然非常活躍，並且隱藏在表面之下，只要政治時機成熟，就可以將其用於政治動員的目的。」Charlotte Setijadi說，並舉例鐘萬學在競選連任雅加達市長時發表的言論被伊斯蘭團體指控褻瀆神明，因此被判處兩年監禁。
此外，報導也指出，民主和法治訴求是造成1998年暴動的導火線，但民主卻在佐科威的任期間「明顯惡化」，尤其政府推出的新刑法更是對印尼民主的新考驗。根據這項法律，侮辱總統和副總統最高可判處三年監禁，並嚴禁未經許可的抗議活動，此外，新刑法還禁止婚外性行為和非婚同居，顯示政府依舊保守的路線。
新聞來源：
- Indonesian activist lifts lid on rape of Chinese women in May 1998 riots: ‘it was a new low（南華早報）
- Chinese Indonesians reflect on life 25 years from Soeharto’s fall（半島新聞台）
- As Indonesia marks 25 years since Reformasi, is democracy unravelling under Jokowi?（南華早報）
延伸閱讀：
- 1998年印尼排華暴動後：有人為洩恨傳假照片給報社，也有逃難商人成為特派記者
- 已故印尼圖文畫家用繁體字創作：兒子為父親創「漢字術」品牌，人生格言成文青最愛
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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