王文靜：在南極我第一次感受到，動物與人之間存在「無恐懼的天堂」
我們想讓你知道的是
「到南極，完全不能把人類世界的常識帶來。我第一次感受到，原來，動物的初始並不怕人。原來，動物與人之間是存在「無恐懼的天堂」，那在南極。躡手躡腳，我登陸遙遠的南極洲，一根針落地彷彿會驚嚇到大地的寧靜，萬萬千千企鵝悠悠哉哉，如亙古歲月。人來，牠不管。人走，牠不理。」
文：王文靜（品味私塾執行長）
北半球的夏天到了，意謂南半球進入冬天，天上飛的，海裡游的，全部離開南極。其中，最大規模的撤退當屬1、2億隻企鵝。每年，牠們在「故鄉」永晝結束時離開。半年後，再「游」回來繁殖。
「雪地之境的海域，怎麼有這麼多飛魚？」這是我去南極的第一幕冰海震懾。我再仔細看，海裡飛跳的不是魚，是企鵝。牠們如在水中飛行，游泳時，腳當作舵。有一則新聞，「世界潛水紀錄被刷新，打破紀錄竟是一隻南極企鵝。 」
「企鵝明明是鳥，為何不會飛？」
到南極，完全不能把人類世界的常識帶來。
因為南極偏遠寒冷，企鵝不需要費力飛行去躲天敵，安逸久了，翅膀用不著就縮小而不能飛行。羽毛也演化出適合海中生活，如鱗片貼著身體，以減少游泳時耗費能量，讓游速更快。
地球上「不會飛的鳥」約有四十種，譬如鴕鳥及奇異鳥也是。牠們多是住在沒有太多捕獵者的環境，身體演化傾向失去飛行能力。牠們的危機也在一旦遇到新威脅，很快就滅絕。
這樣的威脅，經常來自於人類。很早以前，地球的另一端，北極曾經有過一種「北極大企鵝」。與企鵝相似，也是不會飛的鳥，行走緩慢。人類登陸北極後，牠們遭到捕殺以獲取肉、蛋，甚至作為標本收藏品。十九世紀後期，最後一對北極大企鵝在孵蛋期間被殺死，此後徹底滅絕。
人類與大地萬物，並不平等。擁有高等智慧的人類的貪婪、凶狠與自私，讓動物懼怕。從天上飛的到地上走的、水裡游的，動物始終遠遠地與人類保持距離，無一不恐懼。除了曾經的北極，與今日的南極、加拉巴哥群島。
我第一次感受到，原來，動物的初始並不怕人。原來，動物與人之間是存在「無恐懼的天堂」，那在南極。躡手躡腳，我登陸遙遠的南極洲，一根針落地彷彿會驚嚇到大地的寧靜，萬萬千千企鵝悠悠哉哉，如亙古歲月。人來，牠不管。人走，牠不理。
無有恐懼、沒有罣礙的雪地，竟讓我長期的聳肩鬆弛了，全然放下自己的身子。非常奇妙的寧靜，從眼到耳，到心。
進入南極世界，等於進入企鵝世界，看牠們浪漫的男歡女愛。相信嗎，在企鵝的世界，也用「鑽石」求婚。
夏天，企鵝回到南極是為了繁殖下一代，首先必須找到對象。人類社會確認關係是有一個求婚儀式，企鵝世界也是，當一隻公企鵝看上母企鵝後的表達，就是叼一個石頭，放在對方腳下。
如果母企鵝不理會，求婚就失敗；假若母企鵝接受石頭，公企鵝就會繼續叼石頭築巢，「蓋豪宅」孵育寶寶。
說到底，人類的鑽石，不也是一個石頭嗎？
三月過後，永夜將至，寒冬襲來。天上飛的，海裡游的，浩浩蕩蕩開始從南極大撤退。
最長途的不只是撤到赤道，而是北極燕鷗要飛回地球的另一端──牠們要回家繁殖。
恰與企鵝的路線相反。真是厲害的侯鳥，一天飛行五百二十公里，一個多月就能回到北極。科學家算過，累計牠們一生的遷徙約當往返月球一次。
北極燕鷗的「鳥生」，落地一個月就要長征，這長征就要越過赤道去南極。真不知道該說是，苦命，還是好命。
本文由品味私塾提供，請勿任意轉載，歡迎FB搜尋「王文靜看世界」
原標題：南極：極地大撤退 一.二億隻企鵝離開故鄉
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
Tags：
南投10大農遊體驗──上篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。