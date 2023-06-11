比較韓國T-50與台灣經國號的際遇，誰說軍購與武器國造不能共存？
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就連中華民國空軍也沒有盡力支持國產貨，仿佛一切的努力都只是為了等待幻象2000還有F-16到位。台灣完全荒廢了自身的航空產業，原本的當紅炸子雞IDF也失去了未來。如果不是台灣對自身航太產業的閹割，又怎麼會有韓國「緯國號」的奇蹟。
5月17日上午11點，大韓民國空軍黑鷹飛行表演隊的九架T-50金鷹（Golden Eagle）表演機在一架C-130表演機陪同下降落高雄小港機場。經過三個小時的加油補給後，10架飛機再度起飛，準備經由菲律賓轉往馬來西亞參加本年度的蘭卡威航展（LIMA 2023）。自今年2月的澳洲航展（Australian International Airshow）以來，這已經是黑鷹表演隊第三度降落高雄了。
何以T-50會如此頻繁降臨南台灣呢？事實上這是因為台灣位於由韓國飛往東南亞或者澳洲的必經之地。且不只大韓民國空軍經常性的派遣黑鷹飛行表演隊南下參加國際航展，韓國宇航（Korea Aerospace Industries）也積極向外國推銷T-50教練機，或者攻擊型的F/A-50，因此該機從2013年起就已經有降落小港機場的傳統。
從2013年9月開始，印尼向韓國購買的16架T-50教練機前後共分八次經由小港機場飛往印尼。韓國黑鷹表演隊的T-50表演機，則是在2014年2月份第一次降落小港機場，目的是飛往新加坡參加當年度的新加坡航展。菲律賓空軍購買的12架F/A-50，也從2015年11月27日起分批現身小港機場，返國投入對抗伊斯蘭國恐怖組織阿布・沙耶夫（Abu Sayyaf）的戰鬥。
事實上T-50或者F/A-50與台灣的關係，遠不只是過境台灣而已，因為台灣發展軍用航空工業的歷史早了韓國整整13年。根據《自由時報》報導，韓國宇航在發展T-50的過程中，曾經從台灣的中科院及漢翔公司挖角了近100名的航空人才，其中還有近20名參與AT-3自強號教練機及IDF經國號戰鬥機的研發人員。因此國內航空迷戲稱T-50為「緯國號」。
不過根據知情者透露，韓國真正挖腳的台灣航空人才僅13人，而且他們前往韓國時T-50的細部設計已經完成，因此以「緯國號」稱呼T-50或許有些言過其實。更重要的是，韓國宇航得到了大韓民國空軍的全力支持，總計購買了各型T-50機150餘架。採購T-50和F/A-50的國家共六個，分別為印尼、菲律賓、伊拉克、波蘭、馬來西亞與泰國，韓國成就早已超越台灣。
（黑鷹表演隊大陣仗來到高雄，這類到台灣轉場的次數多了，自然能提升中華民國與大韓民國的安全合作關係）
自我束縛的保守觀念
中華民國的國產先進戰鬥機經國號於1989年5月28日首飛，大韓民國的T-50則等到2002年8月20日才飛上藍天。如果是以與T-50同等級的AT-3自強號國產教練機的情況來看，首飛日更是可以拉回到1980年9月16日。或許是受到中美斷交的刺激，台灣國產航空產業的發展其實是跑在韓國前面的，所以才有韓國來台灣挖人的說法。
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南投10大農遊體驗──上篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。