TNL+ 2023/06/11,
軍事

比較韓國T-50與台灣經國號的際遇，誰說軍購與武器國造不能共存？

比較韓國T-50與台灣經國號的際遇，誰說軍購與武器國造不能共存？
韓國T-50教練機的衍伸型F/A-50｜Photo Credit: 韓國國防部

我們想讓你知道的是

就連中華民國空軍也沒有盡力支持國產貨，仿佛一切的努力都只是為了等待幻象2000還有F-16到位。台灣完全荒廢了自身的航空產業，原本的當紅炸子雞IDF也失去了未來。如果不是台灣對自身航太產業的閹割，又怎麼會有韓國「緯國號」的奇蹟。

5月17日上午11點，大韓民國空軍黑鷹飛行表演隊的九架T-50金鷹（Golden Eagle）表演機在一架C-130表演機陪同下降落高雄小港機場。經過三個小時的加油補給後，10架飛機再度起飛，準備經由菲律賓轉往馬來西亞參加本年度的蘭卡威航展（LIMA 2023）。自今年2月的澳洲航展（Australian International Airshow）以來，這已經是黑鷹表演隊第三度降落高雄了。

何以T-50會如此頻繁降臨南台灣呢？事實上這是因為台灣位於由韓國飛往東南亞或者澳洲的必經之地。且不只大韓民國空軍經常性的派遣黑鷹飛行表演隊南下參加國際航展，韓國宇航（Korea Aerospace Industries）也積極向外國推銷T-50教練機，或者攻擊型的F/A-50，因此該機從2013年起就已經有降落小港機場的傳統。

從2013年9月開始，印尼向韓國購買的16架T-50教練機前後共分八次經由小港機場飛往印尼。韓國黑鷹表演隊的T-50表演機，則是在2014年2月份第一次降落小港機場，目的是飛往新加坡參加當年度的新加坡航展。菲律賓空軍購買的12架F/A-50，也從2015年11月27日起分批現身小港機場，返國投入對抗伊斯蘭國恐怖組織阿布・沙耶夫（Abu Sayyaf）的戰鬥。

事實上T-50或者F/A-50與台灣的關係，遠不只是過境台灣而已，因為台灣發展軍用航空工業的歷史早了韓國整整13年。根據《自由時報》報導，韓國宇航在發展T-50的過程中，曾經從台灣的中科院及漢翔公司挖角了近100名的航空人才，其中還有近20名參與AT-3自強號教練機及IDF經國號戰鬥機的研發人員。因此國內航空迷戲稱T-50為「緯國號」。

不過根據知情者透露，韓國真正挖腳的台灣航空人才僅13人，而且他們前往韓國時T-50的細部設計已經完成，因此以「緯國號」稱呼T-50或許有些言過其實。更重要的是，韓國宇航得到了大韓民國空軍的全力支持，總計購買了各型T-50機150餘架。採購T-50和F/A-50的國家共六個，分別為印尼、菲律賓、伊拉克、波蘭、馬來西亞與泰國，韓國成就早已超越台灣。

（黑鷹表演隊大陣仗來到高雄，這類到台灣轉場的次數多了，自然能提升中華民國與大韓民國的安全合作關係）

自我束縛的保守觀念

中華民國的國產先進戰鬥機經國號於1989年5月28日首飛，大韓民國的T-50則等到2002年8月20日才飛上藍天。如果是以與T-50同等級的AT-3自強號國產教練機的情況來看，首飛日更是可以拉回到1980年9月16日。或許是受到中美斷交的刺激，台灣國產航空產業的發展其實是跑在韓國前面的，所以才有韓國來台灣挖人的說法。

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