王文靜：航行在地球上最古老的海，這世上竟有這麼美的藍

文：王文靜（品味私塾執行長）

是海似湖！被歐洲與非洲、亞洲環抱的世界上最大的陸間海──地中海，是我遊輪旅行的初戀。那次之後，我愛上地中海難以言喻的藍，也無法壓抑想溜進人類「以海為世界」的千年歲月。

最早在大洋上運送郵務的船，在飛機崛起後，從運輸轉型為遊輪旅行，成為如今的時尚玩法。也是我經常的旅行方式。

一則，我喜歡不用搬運行李的慵懶愜意，跳上一艘船住一、二星期，在海上移動的城堡。

再者，每天抵達不同的港灣是遊輪旅行的獨特，從海上航行切入一個國家通常不是大城，而是被遺忘的舊時繁榮。它們隱在角落，常常是我在旅途的驚喜。這與飛機或火車旅行所接觸是迥異的視角，今天各國首都，多是全球化的現代城市，實在差異不大。

三者，我特別喜歡住在有陽台的艙房，落地窗外，小小角落，私密地獨攬大海。尤其，每當，大船緩緩駛進仍在睡眠中的海港，我總有著搭外星人太空梭悄然降落地球的快感。

地球上最古老的海

黎明前的地中海，散發古老的神祕。是啊，這是地球上最古老的海，比大西洋還老一億年，如今像老僧入定般平靜，遺忘了它曾經的乾涸──它曾是一個巨大的結晶鹽盆地，當時的歐洲和北非沒被海水阻隔，動物和原始人能穿越地中海底的鹽灘。

古老盆地早已再度灌滿海水，船無邊無際的航駛其中，陸地已無蹤，地平線下的太陽蠢蠢欲動。

一身睡衣的我，獨坐陽台。這世上竟有這麼美的藍。眼前，不是一顆藍寶石，而是無邊無際，被灑滿藍寶石的海洋。船，正置身在一望無際的寶石藍中。那樣的海藍，是深邃的豐饒，濃郁的璀璨。在調色盤裡，顏色若有貴族，絕對是此刻的寶石藍。

多年後，我總是念念不忘，也才意識到，地中海的旅行不是句點，而是逗點，開始了，就止不了嚮往。我再度、三度……多次來到地中海。

地中海有很多走法，最經典的航程是從威尼斯到雅典。這兩座被英國BBC選為「一生必去的不朽之城」，背後是三個古文明：希臘城邦、威尼斯共和國、鄂圖曼帝國。

Photo Credit: 傅正耀攝影

地中海是歐、亞、非三大洲的交通要道，繁華是必然的。東來西往，數千年前，海上貿易就繁盛，富裕才有文明，萌芽了西方文明，從宗教、建築、文學、戲劇、科學與哲學。從海上商人，到東、西方的帝國稱霸。

6000年前，在今天地中海東部，希臘的克里特島上，「他們駕船，滿載埃及的糧食、象牙，敍利亞的馬和木材，愛琴群島的銀、陶器和大理石，塞普勒斯的銅，自己島上的橄欖油，往返於地中海。」

3000年前，希臘城邦的人們由於貧瘠多山，「把目光盯在海外貿易。自己出產的橄欖油和陶器，換來奴隸和糧食。」逐漸，開創繁榮的希臘文明時代。

接續的羅馬人，版圖橫跨三大洲包圍了地中海，霸氣地稱地中海為「我們的海」。

1453年，伊斯蘭勢力──鄂圖曼帝國攻陷君士坦丁堡，結束東羅馬帝國，成為地中海的新霸主。

船停泊的海港古城，讓旅行者步行於數千年的一頁又一頁。

下船了，終點是希臘雅典。古城說：「雅典從不模仿他人，只能成為他人的典範」，昂首的驕傲！

是啊，今年我肯定要再去拜訪矗立2500年的帕德嫩神廟，它被法國詩人拉馬丁譽為「寫在地球表面和刻在石頭上最完美的一首詩。」被美術史家推崇的「世界美術的王冠。」它是西方美的開始。

春天了，我的大旅行又要起程了。

Photo Credit: 傅正耀攝影

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原標題：航行在地球上最古老的海

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航