王文靜：航行在地球上最古老的海，這世上竟有這麼美的藍
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搭乘遊輪徜徉在地中海，看著黎明前的地中海，散發古老的神祕。「船，正置身在一望無際的寶石藍中。那樣的海藍，是深邃的豐饒，濃郁的璀璨。在調色盤裡，顏色若有貴族，絕對是此刻的寶石藍。」
文：王文靜（品味私塾執行長）
是海似湖！被歐洲與非洲、亞洲環抱的世界上最大的陸間海──地中海，是我遊輪旅行的初戀。那次之後，我愛上地中海難以言喻的藍，也無法壓抑想溜進人類「以海為世界」的千年歲月。
最早在大洋上運送郵務的船，在飛機崛起後，從運輸轉型為遊輪旅行，成為如今的時尚玩法。也是我經常的旅行方式。
一則，我喜歡不用搬運行李的慵懶愜意，跳上一艘船住一、二星期，在海上移動的城堡。
再者，每天抵達不同的港灣是遊輪旅行的獨特，從海上航行切入一個國家通常不是大城，而是被遺忘的舊時繁榮。它們隱在角落，常常是我在旅途的驚喜。這與飛機或火車旅行所接觸是迥異的視角，今天各國首都，多是全球化的現代城市，實在差異不大。
三者，我特別喜歡住在有陽台的艙房，落地窗外，小小角落，私密地獨攬大海。尤其，每當，大船緩緩駛進仍在睡眠中的海港，我總有著搭外星人太空梭悄然降落地球的快感。
地球上最古老的海
黎明前的地中海，散發古老的神祕。是啊，這是地球上最古老的海，比大西洋還老一億年，如今像老僧入定般平靜，遺忘了它曾經的乾涸──它曾是一個巨大的結晶鹽盆地，當時的歐洲和北非沒被海水阻隔，動物和原始人能穿越地中海底的鹽灘。
古老盆地早已再度灌滿海水，船無邊無際的航駛其中，陸地已無蹤，地平線下的太陽蠢蠢欲動。
一身睡衣的我，獨坐陽台。這世上竟有這麼美的藍。眼前，不是一顆藍寶石，而是無邊無際，被灑滿藍寶石的海洋。船，正置身在一望無際的寶石藍中。那樣的海藍，是深邃的豐饒，濃郁的璀璨。在調色盤裡，顏色若有貴族，絕對是此刻的寶石藍。
多年後，我總是念念不忘，也才意識到，地中海的旅行不是句點，而是逗點，開始了，就止不了嚮往。我再度、三度……多次來到地中海。
地中海有很多走法，最經典的航程是從威尼斯到雅典。這兩座被英國BBC選為「一生必去的不朽之城」，背後是三個古文明：希臘城邦、威尼斯共和國、鄂圖曼帝國。
地中海是歐、亞、非三大洲的交通要道，繁華是必然的。東來西往，數千年前，海上貿易就繁盛，富裕才有文明，萌芽了西方文明，從宗教、建築、文學、戲劇、科學與哲學。從海上商人，到東、西方的帝國稱霸。
6000年前，在今天地中海東部，希臘的克里特島上，「他們駕船，滿載埃及的糧食、象牙，敍利亞的馬和木材，愛琴群島的銀、陶器和大理石，塞普勒斯的銅，自己島上的橄欖油，往返於地中海。」
3000年前，希臘城邦的人們由於貧瘠多山，「把目光盯在海外貿易。自己出產的橄欖油和陶器，換來奴隸和糧食。」逐漸，開創繁榮的希臘文明時代。
接續的羅馬人，版圖橫跨三大洲包圍了地中海，霸氣地稱地中海為「我們的海」。
1453年，伊斯蘭勢力──鄂圖曼帝國攻陷君士坦丁堡，結束東羅馬帝國，成為地中海的新霸主。
船停泊的海港古城，讓旅行者步行於數千年的一頁又一頁。
下船了，終點是希臘雅典。古城說：「雅典從不模仿他人，只能成為他人的典範」，昂首的驕傲！
是啊，今年我肯定要再去拜訪矗立2500年的帕德嫩神廟，它被法國詩人拉馬丁譽為「寫在地球表面和刻在石頭上最完美的一首詩。」被美術史家推崇的「世界美術的王冠。」它是西方美的開始。
春天了，我的大旅行又要起程了。
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原標題：航行在地球上最古老的海
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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南投10大農遊體驗──下篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。