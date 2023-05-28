台灣投降派利用「沖繩和平神話」大放厥詞，不符史實更在傷口上灑鹽

文：朱宥任（1990年生，國立台北教育大學台文所畢業。曾參與沖繩縣費計畫在當地短期留學、工作，並基於興趣研究沖繩文史。著作《沖繩自古以來，不是日本神聖不可分割的一部分：琉球王國的前世今生》、《沖繩不一樣：那些旅行沒教你的沖繩事》及小說《地下全壘打王》、《好球帶》）

隨著台海衝突可能性日益增加，距離台灣最近的日本沖繩，近來也非常關心「台灣有事」的話題。沖繩的反戰人士，去（2022）年就發起了「不讓『台灣有事』發生，沖繩對話企劃」，旨在希望能用和平的方式，解決戰爭的風險。

為此，沖繩反戰人士最近找來了一些「台灣有識者」，作為台灣代表發表意見。然而讓人困惑的是，他們挑到的這些所謂專家，本身的立場在台就缺乏支持，做為代表是否恰當。且他們到沖繩所講的言論，更是展現出他們對沖繩的認知極度缺乏，卻明顯有著想靠蹭沖繩處境，來掩護自己批判、否定台灣的論調。

例如有頭銜是某左派媒體人的人士，就主張台灣現在強化軍備，反而會升高台海開戰的風險，並且認為台灣缺乏像沖繩一樣，土地直接發生戰爭的經驗，因此台灣應該要「學習沖繩，選擇和平的選項」。更甚者認為，台灣面對侵略時，不應該為捍衛主權而做出軍事防衛，最好直接投降避戰。

曾是被侵略方的「琉球王國」

沖繩真的是如這番言論所述，在歷史上選擇了和平、不備戰，於是成功避免掉了戰爭嗎？從沖繩的史實來看，答案毫無疑問是否定的。沖繩過去其實不是日本轄下的領土，而是稱作「琉球王國」的國家。琉球王國的統治維持了數百年，和中國（明、清）及日本都有往來，並以發達的海上貿易繁榮一時。

然而，就在1609年，琉球王國遭到日本薩摩藩侵略、戰敗。這場戰爭被稱為「慶長琉球之役」，琉球王國儘管做出抵抗，但整體軍事戰鬥力不足，很快就被經歷過日本戰國時代及朝鮮之役洗禮，身經百戰的薩摩軍擊潰。薩摩軍自沖繩北部的運天港登陸後，不到幾天就殺到首里城下。

或許就是因為琉球軍輸得太快速了，以至於後世出現一種謬說：琉球王國為了講究和平，連薩摩軍攻來了都不抵抗，直接不流血開城投降。但像是從《歷代寶案》等文獻當中，就有提到琉球重臣馬良弼（名護親方良豐）率軍抵抗，但不敵被俘，以及鄭迵（謝名親方利山）等人敗退的敘述。即便根據史料的不同，細部情節有所出入，但可確定琉球方絕非毫無抵抗。

薩摩控制琉球後，儘管在江戶幕府的授意下，王國之名尚且殘存，但從此成為薩摩藩的從屬國，做什麼事情都得看薩摩藩臉色，成為往後遭到滅國的遠因。兩百多年後，日本從幕府時代轉為現代的明治政府，並藉由「牡丹社事件」為施力點，積極併吞琉球王國。

儘管琉球想辦法循各種管道發聲抵抗，但文攻都沒有獲得成效，武嚇更是因為國家早就被挾持，不可能組建得以抗衡的軍力。最終日本直接派人押走國王尚泰，琉球王國就此廢除，成為現在的沖繩縣。

被過度誇飾的沖繩和平神話

如今的沖繩，雖然是熱門觀光景點，不過人民不滿美軍基地駐紮，島上有太多土地被佔據，以及各方面權益遭到日本中央漠視等等的問題。而這些深層的原因，都可以追溯至他們失去自我的國家主權，所以只能任人擺佈。也就是說，對著沖繩人大言不慚的講沖繩在面對侵略時「選擇了和平」，不僅完全不符合歷史現實，甚至還可說是在他們傷口上灑鹽，揶揄琉球戰敗後受到的苦難，講成是他們自找的一樣。

明明就不瞭解沖繩歷史，卻又利用其背景來大放厥詞，其實不是頭一遭。早在十九世紀的美國和平主義運動時，就有化名「リリアン・チン」自稱琉球出身的人，把琉球王國敘述成是沒有武器，絕對和平的理想國，誤導對琉球所知甚少的美國人。畢竟沖繩處處受欺壓處境，太適合拿來作為某些極端左派的墊腳石了。

如今的沖繩雖然是台灣人趨之若鶩的觀光勝地，但台灣人對沖繩歷史的瞭解，可沒有因此詳細多少。

例如2019年沖繩縣立博物館曾經舉辦台灣特展，並邀請台沖兩造學者，討論雙方自古以來的交流。然而從台方學者發表的文章中，可以看到幾乎都只顧著講台灣方面的文史資訊，即使談及原住民或明鄭等能延伸與琉球接觸的點，卻還是忽略掉了，僅至牡丹社事件及台灣日治時期開始，才比較對雙方交流有所著墨。此層級的研討，尚能一窺對沖繩認知不足的疑慮，更何況其他情境了。

與此同時，我也認為沖繩反戰者在挑「台灣代表」時，或許選擇上應該要更小心才行。我相信台灣多數人不希望戰爭發生，但更不可能在面對中共侵略時，覺得直接投降比抵抗要好。

但拿這些人做為台灣代表，就像找一個對美軍基地採妥協立場，甚至是完全接納，認為日本、美國怎麼漠視沖繩權益都沒問題的右派人士，當作沖繩代表一樣荒謬。差別在於後者可能還比較好找，畢竟對美軍基地採取妥協立場，受自民黨支持的沖繩知事參選人，在上一屆選舉中即便敗選，可還是拿到27萬多張，相當於四成多的選票。

更何況要訴求和平，喊話對象從來就應該是發起戰爭的中國、俄羅斯，而不是被打的台灣或烏克蘭。沖繩的境遇令人同情，相關議題自然會需要更多人的支持與關心，但如果找錯「代表」，卻只會讓更多人產生反感，因小失大不可不慎。

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由沖繩歷史給台灣的警惕

不過我同意的是，沖繩歷史上的遭遇，確實有值得台灣借鏡、省思的地方。沖繩近代最慘烈的記憶，莫過於死傷數十萬的沖繩戰。而沖繩戰發生的原因，則能夠推至日本在併吞沖繩後，卻沒有因此得到滿足，反而擴張野心變本加厲，不僅與清帝國、俄羅斯及中華民國接連交戰，還更開啟了侵略整個東亞，意圖打造「大東亞共榮圈」計畫。