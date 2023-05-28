台灣投降派利用「沖繩和平神話」大放厥詞，不符史實更在傷口上灑鹽
我們想讓你知道的是
沖繩反戰人士最近找來了一些「臺灣有識者」，作為臺灣代表發表意見。然而讓人困惑的是，他們挑到的這些所謂專家，本身的立場在台就缺乏支持，做為代表是否恰當。且他們到沖繩所講的言論，更是展現出他們對沖繩的認知極度缺乏，卻明顯有著想靠蹭沖繩處境，來掩護自己批判、否定臺灣的論調。
文：朱宥任（1990年生，國立台北教育大學台文所畢業。曾參與沖繩縣費計畫在當地短期留學、工作，並基於興趣研究沖繩文史。著作《沖繩自古以來，不是日本神聖不可分割的一部分：琉球王國的前世今生》、《沖繩不一樣：那些旅行沒教你的沖繩事》及小說《地下全壘打王》、《好球帶》）
隨著台海衝突可能性日益增加，距離台灣最近的日本沖繩，近來也非常關心「台灣有事」的話題。沖繩的反戰人士，去（2022）年就發起了「不讓『台灣有事』發生，沖繩對話企劃」，旨在希望能用和平的方式，解決戰爭的風險。
為此，沖繩反戰人士最近找來了一些「台灣有識者」，作為台灣代表發表意見。然而讓人困惑的是，他們挑到的這些所謂專家，本身的立場在台就缺乏支持，做為代表是否恰當。且他們到沖繩所講的言論，更是展現出他們對沖繩的認知極度缺乏，卻明顯有著想靠蹭沖繩處境，來掩護自己批判、否定台灣的論調。
例如有頭銜是某左派媒體人的人士，就主張台灣現在強化軍備，反而會升高台海開戰的風險，並且認為台灣缺乏像沖繩一樣，土地直接發生戰爭的經驗，因此台灣應該要「學習沖繩，選擇和平的選項」。更甚者認為，台灣面對侵略時，不應該為捍衛主權而做出軍事防衛，最好直接投降避戰。
曾是被侵略方的「琉球王國」
沖繩真的是如這番言論所述，在歷史上選擇了和平、不備戰，於是成功避免掉了戰爭嗎？從沖繩的史實來看，答案毫無疑問是否定的。沖繩過去其實不是日本轄下的領土，而是稱作「琉球王國」的國家。琉球王國的統治維持了數百年，和中國（明、清）及日本都有往來，並以發達的海上貿易繁榮一時。
然而，就在1609年，琉球王國遭到日本薩摩藩侵略、戰敗。這場戰爭被稱為「慶長琉球之役」，琉球王國儘管做出抵抗，但整體軍事戰鬥力不足，很快就被經歷過日本戰國時代及朝鮮之役洗禮，身經百戰的薩摩軍擊潰。薩摩軍自沖繩北部的運天港登陸後，不到幾天就殺到首里城下。
或許就是因為琉球軍輸得太快速了，以至於後世出現一種謬說：琉球王國為了講究和平，連薩摩軍攻來了都不抵抗，直接不流血開城投降。但像是從《歷代寶案》等文獻當中，就有提到琉球重臣馬良弼（名護親方良豐）率軍抵抗，但不敵被俘，以及鄭迵（謝名親方利山）等人敗退的敘述。即便根據史料的不同，細部情節有所出入，但可確定琉球方絕非毫無抵抗。
薩摩控制琉球後，儘管在江戶幕府的授意下，王國之名尚且殘存，但從此成為薩摩藩的從屬國，做什麼事情都得看薩摩藩臉色，成為往後遭到滅國的遠因。兩百多年後，日本從幕府時代轉為現代的明治政府，並藉由「牡丹社事件」為施力點，積極併吞琉球王國。
儘管琉球想辦法循各種管道發聲抵抗，但文攻都沒有獲得成效，武嚇更是因為國家早就被挾持，不可能組建得以抗衡的軍力。最終日本直接派人押走國王尚泰，琉球王國就此廢除，成為現在的沖繩縣。
被過度誇飾的沖繩和平神話
如今的沖繩，雖然是熱門觀光景點，不過人民不滿美軍基地駐紮，島上有太多土地被佔據，以及各方面權益遭到日本中央漠視等等的問題。而這些深層的原因，都可以追溯至他們失去自我的國家主權，所以只能任人擺佈。也就是說，對著沖繩人大言不慚的講沖繩在面對侵略時「選擇了和平」，不僅完全不符合歷史現實，甚至還可說是在他們傷口上灑鹽，揶揄琉球戰敗後受到的苦難，講成是他們自找的一樣。
明明就不瞭解沖繩歷史，卻又利用其背景來大放厥詞，其實不是頭一遭。早在十九世紀的美國和平主義運動時，就有化名「リリアン・チン」自稱琉球出身的人，把琉球王國敘述成是沒有武器，絕對和平的理想國，誤導對琉球所知甚少的美國人。畢竟沖繩處處受欺壓處境，太適合拿來作為某些極端左派的墊腳石了。
如今的沖繩雖然是台灣人趨之若鶩的觀光勝地，但台灣人對沖繩歷史的瞭解，可沒有因此詳細多少。
例如2019年沖繩縣立博物館曾經舉辦台灣特展，並邀請台沖兩造學者，討論雙方自古以來的交流。然而從台方學者發表的文章中，可以看到幾乎都只顧著講台灣方面的文史資訊，即使談及原住民或明鄭等能延伸與琉球接觸的點，卻還是忽略掉了，僅至牡丹社事件及台灣日治時期開始，才比較對雙方交流有所著墨。此層級的研討，尚能一窺對沖繩認知不足的疑慮，更何況其他情境了。
與此同時，我也認為沖繩反戰者在挑「台灣代表」時，或許選擇上應該要更小心才行。我相信台灣多數人不希望戰爭發生，但更不可能在面對中共侵略時，覺得直接投降比抵抗要好。
但拿這些人做為台灣代表，就像找一個對美軍基地採妥協立場，甚至是完全接納，認為日本、美國怎麼漠視沖繩權益都沒問題的右派人士，當作沖繩代表一樣荒謬。差別在於後者可能還比較好找，畢竟對美軍基地採取妥協立場，受自民黨支持的沖繩知事參選人，在上一屆選舉中即便敗選，可還是拿到27萬多張，相當於四成多的選票。
更何況要訴求和平，喊話對象從來就應該是發起戰爭的中國、俄羅斯，而不是被打的台灣或烏克蘭。沖繩的境遇令人同情，相關議題自然會需要更多人的支持與關心，但如果找錯「代表」，卻只會讓更多人產生反感，因小失大不可不慎。
由沖繩歷史給台灣的警惕
不過我同意的是，沖繩歷史上的遭遇，確實有值得台灣借鏡、省思的地方。沖繩近代最慘烈的記憶，莫過於死傷數十萬的沖繩戰。而沖繩戰發生的原因，則能夠推至日本在併吞沖繩後，卻沒有因此得到滿足，反而擴張野心變本加厲，不僅與清帝國、俄羅斯及中華民國接連交戰，還更開啟了侵略整個東亞，意圖打造「大東亞共榮圈」計畫。
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南投縣13鄉鎮農特產品──烏溪線篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「烏溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮為盆地地形，四面環山，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉位於本縣東北方，面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，例如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚－虹鱒、以及原味十足的香檽米、放山雞等，皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。