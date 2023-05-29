中國內部經濟疲弱急向發展中國家追債，正把「世界最貧困國家推向崩垮邊緣」

（中央社）中國內部經濟疲弱、財政危機一觸即發，開始大力要求債務國還錢，恐將這些發展中國家「推向崩垮邊緣」。調查發現，中國有許多檯面下空殼借貸，且借貸條款秘密、不公，令人憂心。

《美聯社》18日長文分析中國開始向發展中國家追債，正把「世界最貧困國家推向崩垮邊緣」。調查報導指出，十多個貧困國家因上百億美金的外國貸款正面臨經濟不穩定甚至崩潰，其中許多借款來自世界最大且「最無情的債權政府」——中國。

這些國家包括巴基斯坦、肯亞、寮國、蒙古、尚比亞，還債須耗費比營運學校、供電、購買食物與石油更多的納稅錢。貸款利息已榨乾借貸國的外匯存底，有些國家只剩幾個月的外匯存底。

《美聯社》分析的國家中，高達50%外國貸款都來自中國，逾1/3的政府稅收用來還債，其中尚比亞和斯里蘭卡已破產，連利息都無力償還。

美國哈佛大學知名經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）說：「對很多國家而言，午夜鐘聲已經響起。中國涉入，帶來可能具有深遠影響的地緣政治不穩定性。」

背後原因之一是中國不願寬限貸款，且對借貸金額、條款極為保密，使得主要債權國難以介入協助。

過去類似情況下，美、日、法等債權國會一起找到豁免部份債務的協議，但中國沒有遵循相同規則，甚至拒絕參與跨國對談，不讓該國向其他債權國透露還款條件及還款順序。

中國稱已對非洲豁免23項沒有利息的借貸，但威廉瑪麗學院（William and Mary College）研究實驗室AidData指出，這些借貸大多來自20年前，且僅占總額的5%以下。

巴黎天主教學院（ICP）當代中國研究學者藍可（Emmanuel Lincot）在法國新聞網站Atlantico於26日刊登的專訪中表示，中國急於追債展現兩件事：中國自身也陷入困境，而且此後將以國內發展優先。

「這讓我們窺見中國當前的經濟狀況。青年失業大幅上升，北京急於尋找各省債務的解方，更別忘了房地產結構的無償付能力等都是大環境極度不確定的現象。俄羅斯日增的混亂以及與西方漸增的經濟和戰略對立，中國的好光景已經結束了。」

藍可指出，過去透過「一帶一路」計畫的借貸，中國獲得慷慨資助人的角色；然而到頭來卻為借貸國帶來混亂。他分析，中國是「政治債權人，將這些國家推向破產邊緣，也就是債務陷阱」，例如斯里蘭卡就以債務交換赫班托達港（Hambantota）等重要建設，是一種「政治武器」。

藍可認為，中國無情追債將因此喪失他所覬覦的南方國家支持，並需要改變論述以擺脫對發展中國家的責任。北京將把焦點轉向周邊，不再需要投資遠方，尤其因俄羅斯港口如今待價而沽，俄國6月1日起允許北京使用海參崴港即是跡象。

協助《美聯社》調查的AidData執行長派克斯（Brad Parks）在接受世界銀行（World Bank）委託追蹤中國借貸時還發現北京的兩大陷阱。

第一個令人擔憂的狀況是在借貸條款中，北京會要求借貸國家把現金存入隱藏的第三方託管帳戶，讓中國得以在借貸國停止支付利息時直接拿走款項。因此中國「插隊」，在其他債權國不知情的狀況下成為借貸國必須首先還款的放貸方。

第二，透過資料挖掘技術，他們發現北京借出上百筆世界銀行不知情的貸款。當時中國正透過一帶一路大撒幣，確保關鍵礦物供應與贏得國際盟友。龐大欠款使經濟結構差、貪腐嚴重的借貸國債台高築。

這些國家擔心損害信用評比，不敢再向他國借款還錢，因此中國設置空殼公司檯面下繼續借錢。例如尚比亞透過空殼公司向中國兩家銀行借了15億美元建造大型發電水庫，幾年來卻找不到任何相關紀錄。

派克斯說：「在88國至少有3850億美元的隱藏或未申報的中國債務，很多國家的情況都比外界想像的更糟糕。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀