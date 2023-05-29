中國內部經濟疲弱急向發展中國家追債，正把「世界最貧困國家推向崩垮邊緣」
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藍可指出，過去透過「一帶一路」計畫的借貸，中國獲得慷慨資助人的角色；然而到頭來卻為借貸國帶來混亂。他分析，中國是「政治債權人，將這些國家推向破產邊緣，也就是債務陷阱」，例如斯里蘭卡就以債務交換赫班托達港（Hambantota）等重要建設，是一種「政治武器」。
（中央社）中國內部經濟疲弱、財政危機一觸即發，開始大力要求債務國還錢，恐將這些發展中國家「推向崩垮邊緣」。調查發現，中國有許多檯面下空殼借貸，且借貸條款秘密、不公，令人憂心。
《美聯社》18日長文分析中國開始向發展中國家追債，正把「世界最貧困國家推向崩垮邊緣」。調查報導指出，十多個貧困國家因上百億美金的外國貸款正面臨經濟不穩定甚至崩潰，其中許多借款來自世界最大且「最無情的債權政府」——中國。
這些國家包括巴基斯坦、肯亞、寮國、蒙古、尚比亞，還債須耗費比營運學校、供電、購買食物與石油更多的納稅錢。貸款利息已榨乾借貸國的外匯存底，有些國家只剩幾個月的外匯存底。
《美聯社》分析的國家中，高達50%外國貸款都來自中國，逾1/3的政府稅收用來還債，其中尚比亞和斯里蘭卡已破產，連利息都無力償還。
美國哈佛大學知名經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）說：「對很多國家而言，午夜鐘聲已經響起。中國涉入，帶來可能具有深遠影響的地緣政治不穩定性。」
背後原因之一是中國不願寬限貸款，且對借貸金額、條款極為保密，使得主要債權國難以介入協助。
過去類似情況下，美、日、法等債權國會一起找到豁免部份債務的協議，但中國沒有遵循相同規則，甚至拒絕參與跨國對談，不讓該國向其他債權國透露還款條件及還款順序。
中國稱已對非洲豁免23項沒有利息的借貸，但威廉瑪麗學院（William and Mary College）研究實驗室AidData指出，這些借貸大多來自20年前，且僅占總額的5%以下。
巴黎天主教學院（ICP）當代中國研究學者藍可（Emmanuel Lincot）在法國新聞網站Atlantico於26日刊登的專訪中表示，中國急於追債展現兩件事：中國自身也陷入困境，而且此後將以國內發展優先。
「這讓我們窺見中國當前的經濟狀況。青年失業大幅上升，北京急於尋找各省債務的解方，更別忘了房地產結構的無償付能力等都是大環境極度不確定的現象。俄羅斯日增的混亂以及與西方漸增的經濟和戰略對立，中國的好光景已經結束了。」
藍可指出，過去透過「一帶一路」計畫的借貸，中國獲得慷慨資助人的角色；然而到頭來卻為借貸國帶來混亂。他分析，中國是「政治債權人，將這些國家推向破產邊緣，也就是債務陷阱」，例如斯里蘭卡就以債務交換赫班托達港（Hambantota）等重要建設，是一種「政治武器」。
藍可認為，中國無情追債將因此喪失他所覬覦的南方國家支持，並需要改變論述以擺脫對發展中國家的責任。北京將把焦點轉向周邊，不再需要投資遠方，尤其因俄羅斯港口如今待價而沽，俄國6月1日起允許北京使用海參崴港即是跡象。
協助《美聯社》調查的AidData執行長派克斯（Brad Parks）在接受世界銀行（World Bank）委託追蹤中國借貸時還發現北京的兩大陷阱。
第一個令人擔憂的狀況是在借貸條款中，北京會要求借貸國家把現金存入隱藏的第三方託管帳戶，讓中國得以在借貸國停止支付利息時直接拿走款項。因此中國「插隊」，在其他債權國不知情的狀況下成為借貸國必須首先還款的放貸方。
第二，透過資料挖掘技術，他們發現北京借出上百筆世界銀行不知情的貸款。當時中國正透過一帶一路大撒幣，確保關鍵礦物供應與贏得國際盟友。龐大欠款使經濟結構差、貪腐嚴重的借貸國債台高築。
這些國家擔心損害信用評比，不敢再向他國借款還錢，因此中國設置空殼公司檯面下繼續借錢。例如尚比亞透過空殼公司向中國兩家銀行借了15億美元建造大型發電水庫，幾年來卻找不到任何相關紀錄。
派克斯說：「在88國至少有3850億美元的隱藏或未申報的中國債務，很多國家的情況都比外界想像的更糟糕。」
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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10大必買南投伴手禮
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南投縣為台灣「觀光首都」，在政府和業者努力地經營下，推出非常多具有當地特色的南投伴手禮。以下介紹南投10大人氣伴手禮店家，給遊客參考！
1. 日月老茶廠
超人氣商品：尚品紅玉紅茶-台茶18號
日月老茶廠位在南投魚池鄉，鄰近日月潭、紙教堂。魚池鄉擁有絕佳的地理條件，所種植的紅茶渾厚甘美。老茶廠前身為台灣農林公司的魚池茶廠，921大地震後，重新改裝為觀光茶廠，共有兩層樓，一樓為販賣門市、茶席區、戶外品茶空間與茶類製程產線展示區；二樓有閱讀區、品茶教學區、有機餐廳和共用空間。是一個可以學習識茶、品茶、買茶的好地方。
地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號
電話：049-2895508 / 049-2895510
營業時間：8:00-17:00
2. Feeling18 - 18度C巧克力工房
超人氣商品：生巧克力
網路名店18度C巧克力工房，從名店變成南投景點，可謂網路行銷成功案例一大經典。店裡的巧克力無論口味、設計、造型皆可看到店家的用心。招牌的生巧克力可挑選多種濃度，入口淡淡酒香、濃醇香滑口感，令人一吃難忘。其中，適合大人小孩的人氣口味為65%情人生巧克力，是可可濃度較低的一款，自己品嘗或贈親友同事都非常適合。近期，18度C還開了生吐司店，有原味和巧克力口味，香濃吐司無須加果醬，單吃就能品嘗到香濃牛奶香，為新人氣必點招牌！
地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號
電話：049-2984-263
營業時間：10:00-22:00
3. 集香食品
人氣經典商品：集集火車票餅
集集最有名的就是集集線小火車。復古車廂和氣味，充滿懷舊氛圍。這款用火車車票形狀做成的「火車票餅」，融入南投農業特產和火車意象，在車票造型的餅皮內加入集集香蕉、水果、梅子等餡料，外皮香酥、內餡甜而不膩。彷彿在舌尖演繹另一種集集小鎮風情。目前共有由集集至車埕、集集至二水等7種口味，頗受消費者歡迎！
地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
4. 天子舒芙蕾
人氣經典商品：法國飛雪奶油舒芙蕾
舒芙蕾柔軟細緻，入口即化，深受年輕人歡迎！店內人氣商品「法國飛雪奶油舒芙蕾」，選用奶油界LV等級之稱的法國飛雪金鑽奶油製作。常溫下品嘗，濃郁的乳酪香味彷彿雲朵般從嘴裡散開；若經窯烤後，口感會變得跟餅乾一樣香脆，每一口都散發迷人奶香。店內對將舒芙蕾的造型設計些巧思，結合頂級原料和在地新鮮食材，讓它由小小的杯裝，加大到6.5吋，品嘗美味也能大呼過癮。
地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
5. 久保田烘焙坊
人氣經典商品：咬人貓麵包
位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
6. 微熱山丘SunnyHills
人氣經典商品：土鳳梨酥
台灣名產，最知名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」，其發源地就在南投，位於139縣道旁的「微熱山丘三合院店」正是創始店。因其採用南投八卦山種植的土鳳梨，內餡酸甜。鳳梨酥在台灣以冬瓜替代鳳梨入餡已行之有年，微熱山丘卻大膽採用土鳳梨做餡料，還鳳梨酥本色，沒想到意外掀起一股土鳳梨酥熱潮。到微熱山丘品嘗鳳梨酥，除了可免費享用一塊鳳梨酥，店家還貼心附上一杯熱茶，在充滿懷舊氣氛下的三合院民宅中，拋開俗務，盡享一片寧靜。
地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
日月潭紅茶馳名國際，紅玉、阿薩姆、紅韻、藏芽四大品系，各有特色、韻味十足。近年來紅茶相關加工品在業者創新包裝下，如雨後春筍般在市場熱銷。這款「日月潭田園紅茶手工蛋捲」位於日月潭水社碼頭附近的中興停車場旁，招牌口味為日月潭紅茶蛋捲。每個蛋捲都是現場手工製造，多層次口感，香酥鬆脆，香氣十足。除了招牌紅茶口味，還有芝麻、咖啡和原味等，現場還可試吃，是到日月潭旅遊必買伴手禮之一。
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
8. 久味大姐手工麻糬
人氣經典商品：招牌金條麻糬
南投草屯知名排隊名店非中山街上的「久味大姐手工麻糬」莫屬了！來到現場就能看到店員手工包麻糬，因人數實在太多，還設置自動點餐機。店內超人氣產品「純金金條長條招牌麻糬」，招牌是寫「綜合口味」，但意外的是所謂的「綜合」不是三種個別口味，是一顆就包了三種口味。長條麻糬外面裹上古早味花生磨成的花生粉，裡頭則有熬煮成綿密的萬丹紅豆泥＋芝麻花生內餡，麻糬軟中帶Q不黏牙，難怪每人都是一次3至5盒購買。
地址：南投縣草屯鎮中山街201號
電話：049-2333996
營業時間：05：30-21：00
9. 果丘in
人氣經典商品：白木耳吸凍飲
果丘in位於南投埔里，是台灣少有的「膠質果凍補充包」專賣店。其補充包方便攜帶、即開即飲，精心的吸嘴設計更讓你輕輕一吸，就能嘗到白木耳的Ｑ彈滑順！果丘in採用埔里好水培養的白木耳。每顆都富有膳食纖維及天然的植物膠質，飲用時不只解饞護胃，還更能養顏！口味部分，除了冰糖原味外，還結合南投在地食材，提供如埔里老茶廠紅茶、大坪頂百香果、信義青梅、南投鳳梨以及季節限定的桑椹等多種口味。告別不健康的碳酸飲料，享瘦一下，來包健康的白木耳吸凍飲吧！
地址：南投縣埔里鎮自強路188號
電話：049-2902939
營業時間：10:30-18:00
10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
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