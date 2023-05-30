新北環狀線北環段三月開工！橫向軌道貫穿北三重，開展雙北都會發展新藍圖

交通建設完善與否，不只對城市的運輸路網及生活機能有深刻影響，也是地區邁向繁榮興盛的首要條件。近年來，新北市政府力推以新板特區、新莊副都心、三重第二行政中心為軸心的「三軸心三軸線計畫」，利用新北環狀線、五股泰山輕軌等軌道建設，把新北溪南（大漢溪以南）長久奠基的發展資源向北輻射，帶動新莊、三重、蘆洲等溪北地區的城市規劃及都市更新，幫助新北朝躍升國際都會城邁出一大步。

環狀線確立三重的新北發展軸心地位

在溪北一帶的行政區中，改變最明顯的地區就是三重區。細數近期的重大建設，先有2017年機場捷運通車，賦予三重區一站到北市的交通機能，隱而帶發；後有去年市府第二行政中心動土開工，確立軸心城市發展地位；今年稍早環狀線北環段順利動工，終為三重區晉升新北市發展軸心，補上最關鍵的一片拼圖。

「當橫向軌道串連之後，未來就沒有什麼理由說，什麼都要進出台北市了。」淡江大學運管系羅孝賢教授分析道。教授認為，環狀線的興建將成為雙北都會發展質變的機會。過去因經濟活動集中於臺北核心，軌道交通才會以臺北為中心向外鋪排，造就無論是捷運紅橘綠藍哪一線，都是由臺北為中心向外的單向輻射路網。但是，環狀線的規劃將一改過去圍繞臺北市的發展趨勢，不只有助於拉近臺北新北的距離，更讓雙北朝向「多核心」的都會發展邁進。

據北市捷運局規劃，環狀線北環段路線沿五權路、四維路、蘆洲集賢路，循重陽橋經士林社子、至善路至大直北安路，並與文湖線劍南路站交會，銜接新北環狀線東環段，全長約14.93公里。其中，被譽為「北環段最有價值一段」的Y23五華國小站不只位居集賢路、重陽橋的移動樞紐，還向東與社子、士林相接，更為缺乏橫向軌道串聯的三蘆一帶串起生活廊道，與台北市最精華的捷運橘、紅、棕三線交會，實現北三重地區3站抵達紅線士林、6站轉乘大直美麗華的便捷機能。

新北市三重蘆洲區議員王威元也表示，環狀線北環段落成以後，加上早已通車的捷運橘線（新莊蘆洲線）及機場捷運，三蘆地區將擁有共14個捷運站。這個數字意味著三蘆地區不只將領先新北，甚至能夠超越台北──目前為止，臺灣沒有任何行政區擁有如此多捷運站。除此之外，未來北環段建成以後，雙北市三大產業園區──新北產業園區、北投士林科技園區、內湖科技園區直接串連，交通建設與區域發展一體兩面，周邊地區的發展潛力也不言而喻。

Photo Credit：新聯陽 捷運北環段未來願景示意圖。

交通建設與城市發展正相關，軌道建設翻轉新三重！

事實上，交通建設之於城市的意義不只是運輸，更是城市發展的必要支持系統。「就像是我們身體裡的血管。」羅孝賢教授巧妙地比喻，「都市的幹道、軌道就像是動脈系統，街道、鄉弄就像是微血管，如果很順利的把養分（人）輸送，城市就會很健康；如果不順利，那城市就會完蛋。」

所以，交通建設的方向勢必與城市發展的目標相契合。環狀線不只為三重地區提供了可靠的、準點的運輸服務，更讓溪北地區獲得截然不同的都市發展機會，與雙北都會圈逐漸同步。若再結合大眾運輸導向都市發展（TOD）的發展趨勢環狀線站點周邊土地使用分類變更等現象觀察，未來「三環六線」軌道建設逐漸完善，甚至與雙北生活圈合而為一──屆時，三重的都市景觀、居住機能、公共服務品質等，都可能產生鉅變，成為第三甚至第二規模的區域發展核心。