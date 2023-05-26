2023/05/26,
經濟

日圓貶值帶動外資湧入日本股市，觀光熱絡、製造業獲利增，核心CPI創40年新高

日圓貶值帶動外資湧入日本股市，觀光熱絡、製造業獲利增，核心CPI創40年新高
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日本股市進入創下新高，這也反映在其產業的的加薪率之上。日本的2023年工資動向調查顯示，包括定期加薪、基本工資提高在內，平均加薪率為3.89%，比2022年提高1.54個百分點，這創下31年來的最高水準。

日圓貶值帶動經濟發展，外資湧入日本股市，其製造業獲利回升、觀光開始熱絡，一舉拉動薪資成長，據統計平均加薪率為3.89%，比2022年提高1.54個百分點，創下31年來的最高水準。不過，隨之而來的通貨膨脹，也將成為當局是否讓日元續貶的關鍵。

日元貶值推動日本經濟

近期，日元出現的和過往不一樣的趨勢，匯率持續下跌，對歐元、英鎊等主要貨幣也出現了貶值的情況。《日經亞洲》報導指出，原因在於日本和歐美貨幣政策的差異，日本銀行總裁植田和男表達了繼續實行寬鬆貨幣政策，向外界暗示將持續危機寬鬆的基調。

與此同時，美國聯準會（Fed）近期進一步升息，這意味美國和日本的利差將會擴大，還有日本進口為主企業，也積極拋售日元以購買美元，因此，無論是市場上的投機行為還是商業上的實際需求，都趨向於拋售日元。

日元近期加速貶值，5月25日的紐約外匯市場，一度創下1美元兌145日的行情。日元自2022年11月以來，在於半年之內貶值到1美元兌140日元左右的水準。

受到日元貶值帶動，日股在5月17日突破3萬點大關。《日經亞洲》對此分析，有可能投資者認為，日本經濟、貨幣政策的風險較低，投資資金才會流入，而在股價凈值比也低於1倍的情況，非常划算，增加了投資者看好日本股市的信心。

獨立投資公司Orbis Investment日本法人的社長時國司告訴記者：「日本股票的估值明顯過低……很多日企都腳踏實地賺取利潤，從海外投資者的角度，日本具有吸引力。」

製造業獲利增、觀光業轉好，帶動加薪風潮

受惠於日元貶值，日本製造業也發生不一樣的情況。例如，日本知名的空調業者大金工業（DAIKI ）近日於亞洲市場推動降價策略，像是印度推出耗電量減半的低價變頻空調，並計劃推廣到東南亞各地。

日本產業的轉變也反映在加薪率之上。日本的2023年工資動向調查顯示，包括定期加薪、基本工資提高在內，平均加薪率為3.89%，比2022年提高1.54個百分點，這創下31年來的最高水準，面對工會提高基本工資的要求，日本企業的實施率接近9成。

其中，加薪率裡頭，統計24個行業中，漲薪最多的是造船業，加薪率達到6.07%，相較去年上漲3.78個百分點，基本工資提高了1.4萬日元，相當於2022年的約9倍。

另一方面，日本的觀光業也跟著被帶動。日元貶值使得日本的旅遊目的地變得更具競爭力和吸引力。對於外國遊客來說，來日本旅遊的成本相對降低。

同時也提高了外國遊客在日本的消費力，遊客在日本的旅遊期間增加花費，購買更多的商品和服務，這對於日本的零售業、旅遊業者以及其他相關行業來說是一個巨大的機會，可以促進經濟成長，並產生更多工作機會。

不過，日本的通貨膨脹也持續上揚，這將對日本的貨幣政策造成壓力，可能成為扭轉日元貶值趨勢的關鍵因素。

法國興業銀行（Societe Generale SA）的分析，這可能導致日元在近期內飆升約7%，其中最主要原因是日本4月核心通脹率年增4.1%，達到了40年來的新高。這都意味著，通貨膨脹的壓力在上升，可能迫使日本央行行長植田和男考慮提高利率。

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核稿編輯：翁世航


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