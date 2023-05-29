前立委帥化民狂言「殲-35比F-35B厲害」，恐怕是想效法跟希特勒合作的貝當元帥

最近又有親共的退役將領發表狂言，前國防管理學院院長，立法委員帥化民中將聲稱F-16是美國空軍研發了數十年的產品，沒有經歷過實戰檢驗，面對俄羅斯的S-300和S-400等「很好」的防空飛彈將會被擊落。鑒於全球共有15個國家裝備4500架之多的F-16在服役，帥化民強調如果F-16在烏克蘭上空被擊落，將會影響到盟國對這款戰鬥機的信心。

帥化民以此為理由，指出這是為什麼美國遲遲不願意向烏克蘭提供F-16戰鬥機的原因。事實上美國在不久前已同意盟國向烏克蘭提供F-16戰鬥機，而且F-16不只有豐富的實戰經驗，甚至時至今日還是全球銷售量最好的戰鬥機，沒有之一。自1979年服役以來，F-16已執行超過30000架次以上的空對空和空對地作戰任務，合計取得擊落敵機76架的紀錄。

更重要的是，這76架戰果當中只有七架是由美國空軍取得，其他都是屬於以色列、荷蘭、巴基斯坦以及委內瑞拉等盟國取得的戰果。比如以色列空軍在1982年黎巴嫩戰爭中就取得44架的紀錄，巴基斯坦則在蘇聯入侵阿富汗的時候打下10架敵機，稱得上是有顯赫戰功。F-16不曾有在空中被擊落，卻有兩架美國空軍的F-16分別在波士尼亞和科索沃戰爭中遭防空火砲打下。

然而不只同盟國對F-16的能力沒有半點質疑，就連巴基斯坦和委內瑞拉等不再親美的國家對F-16也還是信心十足，沒有因為轉向親近中共或者俄羅斯就放棄F-16。所以筆者實在不知道，帥化民何必要去替洛克希德－馬丁公司擔憂F-16的銷售量呢？大概只有對軍事完全不了解的人，才會相信帥化民的這套論述吧？

可帥化民並不是不了解軍事的一般人，他雖然是陸軍出身，卻也擔任過國防部聯三作戰次長室少將以及中將執行官，負責三軍的聯合作戰，不可能對空軍事務完全陌生。F-16參加過的歷次戰役，包括黎巴嫩戰爭、波灣戰爭、波士尼亞戰爭以及科索沃戰爭都不可能完全沒有為他所研究過。更何況退役後他還擔任七年的軍系立委，會發表如此外行的言論背後一定有原因。

Photo Credit: GettyImages 美國F-16戰鬥機

21世紀的貝當？

如果光是貶低F-16可能還不夠，帥化民對中共殲-20、殲-35以及殲-10的讚美就完全讓他露了餡。如果按照帥化民的說法，F-16是一款因為懼怕戰損而沒有實戰經驗的爛飛機，那麼包括殲-10在內的任何一款中共四代半和五代戰鬥機更沒實戰經驗，卻被他聲稱很厲害。在此忍不住詢問帥將軍，這個厲害的標準到底是怎麼來的？-

然後還說殲-20與殲-35比美國的F-35B還要厲害？這個標準又是怎麼來？F-35B至少具備短場起降跟垂直降落的能力，殲-35是否已經證實有此能力？另外F-35B在2018年9月被投入到了對塔利班的作戰行動，稱得上是累積了初步的實戰經驗。殲-35連裝備部隊都還沒有，尚處於試飛階段，到底帥化民將軍這個厲害的標準又從何而來？