前立委帥化民狂言「殲-35比F-35B厲害」，恐怕是想效法跟希特勒合作的貝當元帥

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最近又有親共的退役將領發表狂言，前國防管理學院院長，立法委員帥化民中將聲稱F-16是美國空軍研發了數十年的產品，沒有經歷過實戰檢驗，面對俄羅斯的S-300和S-400等「很好」的防空飛彈將會被擊落。鑒於全球共有15個國家裝備4500架之多的F-16在服役，帥化民強調如果F-16在烏克蘭上空被擊落，將會影響到盟國對這款戰鬥機的信心。
帥化民以此為理由，指出這是為什麼美國遲遲不願意向烏克蘭提供F-16戰鬥機的原因。事實上美國在不久前已同意盟國向烏克蘭提供F-16戰鬥機，而且F-16不只有豐富的實戰經驗，甚至時至今日還是全球銷售量最好的戰鬥機，沒有之一。自1979年服役以來，F-16已執行超過30000架次以上的空對空和空對地作戰任務，合計取得擊落敵機76架的紀錄。
更重要的是，這76架戰果當中只有七架是由美國空軍取得，其他都是屬於以色列、荷蘭、巴基斯坦以及委內瑞拉等盟國取得的戰果。比如以色列空軍在1982年黎巴嫩戰爭中就取得44架的紀錄，巴基斯坦則在蘇聯入侵阿富汗的時候打下10架敵機，稱得上是有顯赫戰功。F-16不曾有在空中被擊落，卻有兩架美國空軍的F-16分別在波士尼亞和科索沃戰爭中遭防空火砲打下。
然而不只同盟國對F-16的能力沒有半點質疑，就連巴基斯坦和委內瑞拉等不再親美的國家對F-16也還是信心十足，沒有因為轉向親近中共或者俄羅斯就放棄F-16。所以筆者實在不知道，帥化民何必要去替洛克希德－馬丁公司擔憂F-16的銷售量呢？大概只有對軍事完全不了解的人，才會相信帥化民的這套論述吧？
可帥化民並不是不了解軍事的一般人，他雖然是陸軍出身，卻也擔任過國防部聯三作戰次長室少將以及中將執行官，負責三軍的聯合作戰，不可能對空軍事務完全陌生。F-16參加過的歷次戰役，包括黎巴嫩戰爭、波灣戰爭、波士尼亞戰爭以及科索沃戰爭都不可能完全沒有為他所研究過。更何況退役後他還擔任七年的軍系立委，會發表如此外行的言論背後一定有原因。
21世紀的貝當？
如果光是貶低F-16可能還不夠，帥化民對中共殲-20、殲-35以及殲-10的讚美就完全讓他露了餡。如果按照帥化民的說法，F-16是一款因為懼怕戰損而沒有實戰經驗的爛飛機，那麼包括殲-10在內的任何一款中共四代半和五代戰鬥機更沒實戰經驗，卻被他聲稱很厲害。在此忍不住詢問帥將軍，這個厲害的標準到底是怎麼來的？-
然後還說殲-20與殲-35比美國的F-35B還要厲害？這個標準又是怎麼來？F-35B至少具備短場起降跟垂直降落的能力，殲-35是否已經證實有此能力？另外F-35B在2018年9月被投入到了對塔利班的作戰行動，稱得上是累積了初步的實戰經驗。殲-35連裝備部隊都還沒有，尚處於試飛階段，到底帥化民將軍這個厲害的標準又從何而來？
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
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各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」