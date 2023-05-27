【東南亞週報】菲副總統薩拉退黨稱拒政治權力遊戲｜伊朗總統訪印尼｜前進黨執政之路存變數
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薩拉表示不願意看到人民對他的信任，被政治權力遊戲所毒害，而小馬可仕對於薩拉的退黨一事，回應薩拉身兼副總統、教育部長以及國家終結地方共產武裝衝突專案小組召集人，有太多工作要忙，可能無法再分心於黨務。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第224期，為讀者挑選2023年5月20日至5月26日期間，有關泰國、菲律賓、新加坡、印尼、緬甸與柬埔寨的六則東協區域大事。
泰國｜前進黨執政之路仍存變數 議長人選擴大分歧
前進黨（Move Forward Party）與為泰黨（Pheu Thai Party）在議長人選的議題上互不退讓，兩黨分歧因此逐漸擴大中。前進黨目前和為泰黨及其他六黨達成協議成立聯盟，並在5月22日已簽署諒解備忘錄，作為七黨未來執政的合作架構。
前進黨副主席Sirikanya Tansakun於5月25日重申該黨立場，認為前進黨必須擔任議長的職位，以利於在立法機關中推動45項法案的草案，以及其他聯合政府的夥伴競選時宣傳的政見。Tansakun並不認為為泰黨會為了議長職位而退出聯盟，因為他相信為泰黨深知民眾對新政府擁有很高的期待，不過他也保證其政黨不會背叛任何一個合作政黨，並歡迎各夥伴就任何議題一同來討論。
前進黨競選助理Piyabutr Saengkanokkul則在其臉書上指出，前進黨必須保住議長一職，儘管在聯合政府中必須做出妥協，但前進黨不應考慮將該職位讓給其他政黨。為泰黨黨魁春南（Cholnan Srikaew）對此感到不滿，並批評該言論是前進黨對其他合作夥伴施壓。
事實上，議長一職在泰國政治裡扮演極為重要的角色，尤其對前進黨想要推進各種改革議題而言，更是關鍵的職位。議長也將負責向皇室提供國會選出的總理候選人。為泰黨目前正與前進黨就該職位進行談判，但重申他們對皮塔擔任總理的支持。然而，根據參議員Wanchai Sorntri，其同仁目前對於支持皮塔出任總理一事，仍未拿定主意。
菲律賓｜菲副總統薩拉退黨 拒絕政治權力遊戲
菲律賓前總統杜特蒂的女兒、現任副總統薩拉（Sara Duterte）宣布退出基督教穆斯林民主力量黨（Lakas-CMD），引發外界揣測。
薩拉在5月19日發布聲明，即日起退出基督教穆斯林民主力量黨，但並未說明確切的退黨理由。薩拉指出，今日會任副總統一職，是因為人民的信賴與託付；不願意看到人民對他的信任，被政治權力遊戲所毒害。值得注意的是，薩拉在發表退黨聲明前兩天，與他同黨且為盟友的眾議院資深副議長艾若育（Gloria Macapagal-Arroyo），被降為一般副議長。有關於艾若育被除去資深頭銜的理由，多數黨領袖達里普（Mannix Dalipe）表示，是為了解除艾若育的繁重業務。
此聲明一出，引發外界對黨內分裂甚至聯盟不穩的揣測。該黨目前在菲國316席議會席次中占了71席，為議院中最大黨。薩拉在2021年11月退出他自己所創政黨而加入基督教穆斯林民主力量黨，並以此黨候選人參選副總統；而總統小馬可仕則隸屬於另一個菲律賓聯邦黨（PFP），這兩個黨連同其他兩個小黨形成聯盟UniTeam alliance。
總統小馬可仕對於薩拉的退黨表示，薩拉身兼副總統、教育部長以及國家終結地方共產武裝衝突專案小組（ National Task Force to End Local Communist Armed Conflict）召集人，有太多工作要忙，可能無法再分心於黨務。
（副總統薩拉。）
新加坡｜黃循財：大國爭霸重返亞洲 台灣海峽為最危險的引爆點
新加坡副總理兼財政部長黃循財5月25日在第28屆日經論壇「亞洲的未來」上發表演說表示，大國爭霸已重返亞洲，台灣海峽為此地區最危險的引爆點。他表示：「所有相關方，美國、中國和台灣都說他們的政策沒有改變。但實際上，他們正在相互反應。局勢不是靜態的，一方任何遞進的舉動，都產生它自身的動力和國內政治壓力，並引起另一方的反擊。結果是局勢越來越危險，我們在向邊緣靠近。」
黃循財強調，儘管台海局勢和美中競爭如何發展，很大程度上取決於兩大國的行動，但亞洲其他國家也不只是旁觀者，也有能力形塑本區域的局勢發展。他重申，東協國家不希望被迫選邊站，「我們希望加強與美中的聯繫。任何遏制中國崛起或限制美國在亞洲存在的企圖，在本區域都不會有多少人接受。沒有人希望看到一場新的冷戰」。
另外，被問及美國要求東協在民主和專制間做選擇的看法，黃循財表示，複雜的世界不能被簡單分類並貼上二元標籤。他表示，與其用「民主對專制」這樣的認知框架來分裂世界，更重要的是各國之間建立共同事業，在分歧中共存與合作。 他也表示，新加坡不會盲目照搬別人的做法，「我們學習和調整，應用和發展出適合自身需求和情況的模式。這種模式目前為止奏效，並取得良好成果」。他強調，新加坡的體系不是靜態的，它將繼續演變，但如何演變最終是取決於新加坡人，而非外人。
（新加坡副總理兼財政部長黃循財5月25日在第28屆日經論壇上發表演說。）
印尼｜伊朗總統訪印 雙邊簽署優惠貿易協定
印尼總統佐科威本週歡迎伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）來訪，雙邊並洽簽優惠貿易協定（Preferential Trade Agreement）。萊希在2021年上任後首次出訪印尼，除了優惠貿易協定外，兩國共簽署11項協議，他並會晤議長、宗教領袖還有商界人士等要職。
佐科威與萊希在5月23日簽署雙邊優惠貿易協定，佐科威在典禮上表示，希望此協定可以促進雙邊貿易。萊希則指出，制裁與威脅無法阻擋伊朗，我們並會以與理念相近的鄰近國家以及伊斯蘭國家建立關係為優先；希望藉由協定的簽署，讓印尼與伊朗的雙邊貿易額能在未來成長到200億美金。
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南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。