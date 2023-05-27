2023/05/27,
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【東南亞週報】菲副總統薩拉退黨稱拒政治權力遊戲｜伊朗總統訪印尼｜前進黨執政之路存變數

【東南亞週報】菲副總統薩拉退黨稱拒政治權力遊戲｜伊朗總統訪印尼｜前進黨執政之路存變數
薩拉與父親杜特蒂。Photo Credit:KING RODRIGUEZ/PRESIDENTIAL PHOTOPublic Domain

我們想讓你知道的是

薩拉表示不願意看到人民對他的信任，被政治權力遊戲所毒害，而小馬可仕對於薩拉的退黨一事，回應薩拉身兼副總統、教育部長以及國家終結地方共產武裝衝突專案小組召集人，有太多工作要忙，可能無法再分心於黨務。

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第224期，為讀者挑選2023年5月20日至5月26日期間，有關泰國、菲律賓、新加坡、印尼、緬甸與柬埔寨的六則東協區域大事。

泰國｜前進黨執政之路仍存變數 議長人選擴大分歧

前進黨（Move Forward Party）與為泰黨（Pheu Thai Party）在議長人選的議題上互不退讓，兩黨分歧因此逐漸擴大中。前進黨目前和為泰黨及其他六黨達成協議成立聯盟，並在5月22日已簽署諒解備忘錄，作為七黨未來執政的合作架構。

前進黨副主席Sirikanya Tansakun於5月25日重申該黨立場，認為前進黨必須擔任議長的職位，以利於在立法機關中推動45項法案的草案，以及其他聯合政府的夥伴競選時宣傳的政見。Tansakun並不認為為泰黨會為了議長職位而退出聯盟，因為他相信為泰黨深知民眾對新政府擁有很高的期待，不過他也保證其政黨不會背叛任何一個合作政黨，並歡迎各夥伴就任何議題一同來討論。

前進黨競選助理Piyabutr Saengkanokkul則在其臉書上指出，前進黨必須保住議長一職，儘管在聯合政府中必須做出妥協，但前進黨不應考慮將該職位讓給其他政黨。為泰黨黨魁春南（Cholnan Srikaew）對此感到不滿，並批評該言論是前進黨對其他合作夥伴施壓

事實上，議長一職在泰國政治裡扮演極為重要的角色，尤其對前進黨想要推進各種改革議題而言，更是關鍵的職位。議長也將負責向皇室提供國會選出的總理候選人。為泰黨目前正與前進黨就該職位進行談判，但重申他們對皮塔擔任總理的支持。然而，根據參議員Wanchai Sorntri，其同仁目前對於支持皮塔出任總理一事，仍未拿定主意

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Photo Credit: GettyImages
圖為5月22日，前進黨主皮塔與其它七個政黨舉行記者會，簽署組織政府的合作備忘錄。

菲律賓｜菲副總統薩拉退黨 拒絕政治權力遊戲

菲律賓前總統杜特蒂的女兒、現任副總統薩拉（Sara Duterte）宣布退出基督教穆斯林民主力量黨（Lakas-CMD），引發外界揣測。

薩拉在5月19日發布聲明，即日起退出基督教穆斯林民主力量黨，但並未說明確切的退黨理由。薩拉指出，今日會任副總統一職，是因為人民的信賴與託付；不願意看到人民對他的信任，被政治權力遊戲所毒害。值得注意的是，薩拉在發表退黨聲明前兩天，與他同黨且為盟友的眾議院資深副議長艾若育（Gloria Macapagal-Arroyo），被降為一般副議長。有關於艾若育被除去資深頭銜的理由，多數黨領袖達里普（Mannix Dalipe）表示，是為了解除艾若育的繁重業務。

此聲明一出，引發外界對黨內分裂甚至聯盟不穩的揣測。該黨目前在菲國316席議會席次中占了71席，為議院中最大黨。薩拉在2021年11月退出他自己所創政黨而加入基督教穆斯林民主力量黨，並以此黨候選人參選副總統；而總統小馬可仕則隸屬於另一個菲律賓聯邦黨（PFP），這兩個黨連同其他兩個小黨形成聯盟UniTeam alliance

總統小馬可仕對於薩拉的退黨表示，薩拉身兼副總統、教育部長以及國家終結地方共產武裝衝突專案小組（ National Task Force to End Local Communist Armed Conflict）召集人，有太多工作要忙，可能無法再分心於黨務。

（副總統薩拉。）

新加坡｜黃循財：大國爭霸重返亞洲 台灣海峽為最危險的引爆點

新加坡副總理兼財政部長黃循財5月25日在第28屆日經論壇「亞洲的未來」上發表演說表示，大國爭霸已重返亞洲，台灣海峽為此地區最危險的引爆點。他表示：「所有相關方，美國、中國和台灣都說他們的政策沒有改變。但實際上，他們正在相互反應。局勢不是靜態的，一方任何遞進的舉動，都產生它自身的動力和國內政治壓力，並引起另一方的反擊。結果是局勢越來越危險，我們在向邊緣靠近。」

黃循財強調，儘管台海局勢和美中競爭如何發展，很大程度上取決於兩大國的行動，但亞洲其他國家也不只是旁觀者，也有能力形塑本區域的局勢發展。他重申，東協國家不希望被迫選邊站，「我們希望加強與美中的聯繫。任何遏制中國崛起或限制美國在亞洲存在的企圖，在本區域都不會有多少人接受。沒有人希望看到一場新的冷戰」。

另外，被問及美國要求東協在民主和專制間做選擇的看法，黃循財表示，複雜的世界不能被簡單分類並貼上二元標籤。他表示，與其用「民主對專制」這樣的認知框架來分裂世界，更重要的是各國之間建立共同事業，在分歧中共存與合作。 他也表示，新加坡不會盲目照搬別人的做法，「我們學習和調整，應用和發展出適合自身需求和情況的模式。這種模式目前為止奏效，並取得良好成果」。他強調，新加坡的體系不是靜態的，它將繼續演變，但如何演變最終是取決於新加坡人，而非外人。

（新加坡副總理兼財政部長黃循財5月25日在第28屆日經論壇上發表演說。）

印尼｜伊朗總統訪印 雙邊簽署優惠貿易協定

印尼總統佐科威本週歡迎伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）來訪，雙邊並洽簽優惠貿易協定（Preferential Trade Agreement）。萊希在2021年上任後首次出訪印尼，除了優惠貿易協定外，兩國共簽署11項協議，他並會晤議長、宗教領袖還有商界人士等要職。

佐科威與萊希在5月23日簽署雙邊優惠貿易協定，佐科威在典禮上表示，希望此協定可以促進雙邊貿易。萊希則指出，制裁與威脅無法阻擋伊朗，我們並會以與理念相近的鄰近國家以及伊斯蘭國家建立關係為優先；希望藉由協定的簽署，讓印尼與伊朗的雙邊貿易額能在未來成長到200億美金


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