2023/05/29,
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美國FBI解密文件：英國女王伊莉莎白二世1983年訪美期間，曾面臨暗殺威脅

美國FBI解密文件：英國女王伊莉莎白二世1983年訪美期間，曾面臨暗殺威脅
英國伊莉莎白女王二世與美國前總統雷根。Photo Credit: Getty Images / BBC News

我們想讓你知道的是

文件指出，愛爾蘭共和軍曾計畫試圖傷害伊莉莎白女王，會從金門大橋上扔下一些東西，扔到正在金門大橋下航行的皇家遊艇「不列顛尼亞」號上，或者在伊莉莎白女王參觀優勝美地國家公園時殺害她。

美國聯邦調查局（FBI）最新公布的文件顯示，英國女王伊莉莎白二世在1983年訪問美國期間面臨潛在暗殺威脅。

美國聯邦調查局公布了一份與已故女王前往美國旅行有關的文件。

這些文件顯示，在英國女王訪問期間幫助確保女王安全的聯邦調查局，為何曾擔憂愛爾蘭共和軍的威脅。

舊金山的一名警官得知了暗殺威脅。

根據這份文件，一名經常光顧舊金山一家愛爾蘭酒吧的警官對聯邦特工提出警告，他講述了在酒吧遇到的一名男子打來的電話。

警官說，這名男子告訴他，他在為「在北愛爾蘭被橡皮子彈打死」的女兒報仇。

這一威脅發生在1983年2月4日，大約一個月後，英國女王伊莉莎白二世和她的丈夫菲利普親王會訪問美國加州。

「他試圖傷害伊莉莎白女王，他會從金門大橋上扔下一些東西，扔到正在金門大橋下航行的皇家遊艇『不列顛尼亞』號上，或者試圖在伊莉莎白女王參觀優勝美地國家公園時殺害她。」文件稱。

為了應對這一威脅，美國特勤局計劃「在遊艇靠近時關閉金門大橋上的人行道」。目前還不清楚優勝美地國家公園採取了什麼措施，但訪問還是照常進行。聯邦調查局沒有公布逮捕的細節。

根據美國媒體提交的《資訊自由法》的要求，這份102頁的機密文件周一被上傳到聯邦調查局的信息數據倉庫網站（Vault）。

已故女王對美國的多次訪問，包括1983年對西海岸的訪問，都是在北愛爾蘭問題加劇的緊張局勢中進行的。

1976年，已故女王在紐約參加美國建國200週年慶典。

這些文件揭示了一名飛行員是如何被傳喚的，因為他駕駛一架小型飛機飛越炮台公園，飛機上寫著「英格蘭，滾出愛爾蘭」。

英國女王伊麗莎白二世和菲利普親王參觀約塞米蒂國家公園

Photo Credit: Getty Images / BBC News

英國女王伊莉莎白二世和菲利普親王參觀優勝美地國家公園。

這些文件顯示，對他們認為是針對已故女王的真正潛在威脅，聯邦調查局如何保持警惕。

1979年，她的表弟蒙巴頓勳爵死於愛爾蘭共和軍在愛爾蘭斯萊戈鎮海岸附近的一次轟炸。

1989年，在已故女王親自訪問肯塔基州之前，美國聯邦調查局的一份內部備忘錄寫道：「愛爾蘭共和軍對英國君主制構成威脅的可能一直存在。」

它還稱：「波士頓和紐約被要求對愛爾蘭共和軍成員對伊莉莎白二世女王的任何威脅保持警惕，並立即向肯塔基州的路易維爾提供同樣的信息。」

已故女王擁有賽馬，眾所周知，她一生中曾多次訪問肯塔基州，享受該州的馬術亮點，包括肯塔基賽馬節。

在1991年的一次國事訪問中，已故女王計劃與喬治・布希總統一起觀看巴爾的摩金鶯隊的棒球比賽。

美國聯邦調查局警告特勤局，「愛爾蘭團體」正計劃在體育場舉行抗議活動，「一個愛爾蘭團體已經預訂了一大批看台門票」。

調查局告訴NBC新聞，除了本周公布的記錄外，可能還有「額外的記錄」存在，但它沒有設定公布這些記錄的時間表。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九


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