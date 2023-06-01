解除對李尚福制裁？拜登政府出「烏龍」，美中關係回暖再蒙陰影

美國總統拜登早些時候在七國集團峰會閉幕時透露，就解除對中國國防部長李尚福的制裁「正在磋商中」。他還稱， 今年2月發生的間諜氣球事件相當愚蠢；並表示，預計兩國關係「即將解凍」。

拜登此番言論受到廣泛關注。然而，僅一天後，美國國務院發言人就做出澄清表示，不會取消對李尚福的制裁，讓「回暖」之說蒙上濃霧。

本周一（5月22日），當被問及是否考慮解除對這位中國防長制裁時，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）說：「不，我們沒有。」

米勒還說，拜登「明確表示，我們不打算解除對他或更廣泛地對中國採取的任何制裁。」

近年， 美中兩國因貿易摩擦、高科技領域競爭以及台灣和南海等一系列問題關係急轉直下。

拜登總統與習近平主席去年11月在峇里島的會面為緩和關係迎來一些曙光。然而，2月份的間諜氣球事件致雙邊關係再次轉冷，進入專家擔心的「危險雷區」。

Photo Credit: HARISH TYAGI/EPA-EFE/REX/Shutterstock / BBC News 中國國防部長李尚福今年3月履新，這是他4月出席在印度舉辦的上海合作組織防長會議。

制裁和籌碼

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2月的間諜氣球事件後，美國取消了國務卿布林肯原定的訪華之旅。 但最近幾個月，許多華府要員都表示了希望與北京對話的意願。布林肯5月初表示，希望今年年內能夠訪問中國。此外，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）和美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也多次表示，希望能在近期訪華。

但中國似乎表現冷淡。外交部發言人王文斌19日在回答有關葉倫訪華的提問時說，「中美之間保持著必要溝通」，但沒有回應具體的細節。

根據美國國防部公布的信息，今年2月，中國曾拒絕了美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與時任防長魏鳳和會面的要求。

中國外交部多次重申，美方不能一邊說要溝通，一邊不擇手段打壓遏制中國。

美國智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）說，中國方面曾私下表示，除非美國解除制裁，否則李尚福不會與奧斯汀在新加坡舉行的香格里拉對話上會面。

由於李尚福最近才被任命，如果這次不會面，「可能意味著高層國防官員之間在幾年內都不會有任何會面，」葛來儀說。

中國外交部對美國維持制裁李尚福表示「堅決反對」。在拜登表示有關解除制裁正在磋商之後，外交部發言人毛寧22日說：「美方應立即撤銷制裁，採取實際行動為對話溝通掃清障礙、營造氛圍、創造有利條件。」

美國智庫史汀生中心（Stimson Center）中國項目主任孫韻說：「由於美國想要尋求同中國的官方軍事交流和對話，解除對中國國防部長的制裁是恢復對話的必要條件。所以如果美國的重點是恢復軍事交流，解除制裁似乎是不可避免的。」

美國國防部發言人此前表示，對李尚福的制裁不影響兩國防長會面，並稱美國繼續尋求與中國軍方的溝通，「以確保競爭不會演變成衝突」。

美國卡特中心中國項目主任劉亞偉分析稱， 美中關係已經進入「危險的雷區」， 拜登總統終於意識到中美目前零和博弈對兩國的和平共處和世界的穩定都是非常危險的。

他說， 拜登很可能希望借此時機緩和關係，通過解除對李尚福的制裁來換取雙方軍事高層見面的機會。

「拜登及其中國團隊一直強調無論與中國競爭多麼激烈，與中國政府領導人和決策團隊保持溝通渠道的暢通是必須的」，劉亞偉說，「我想拜登中國政策團隊肯定有人提出了解除對李尚福將軍的制裁的建議，拜登總統也覺得此『計』可行。」

他還說：「取消或保留制裁本身對美國其實沒有什麼重要意義。」

李尚福今年3月剛剛上任，他在履新前曾任解放軍總裝備部副部長、解放軍戰略支援部隊副司令員兼參謀長、中央軍委裝備發展部部長等職務。據報道，他曾在2017年和2018年試圖向俄羅斯購買蘇35戰機與S-400地對空飛彈，被當時的特朗普政府加入財政部特別名單，禁止美國公民與其有商務往來。

進退兩難

對美國來說，即便對李尚福的制裁沒有實際意義，但解除制裁也是一個難題。

劉亞偉說，國務院發言人的澄清表明，拜登總統的中國政策團隊意見並不一致，也分鷹派和鴿派。

他解釋，如果取消對李尚福將軍的制裁，國會的批評肯定會十分嚴厲。其次，美國反華陣營也會借此大做文章，批評拜登總統對「險惡的中共太心慈手軟」。

「拜登政府的『出爾反爾』說明即使他有穩定和改善美中關係的意願，要按中國的要求拿出實際行動其實非常困難，」劉亞偉說。

「中美關係的解凍需要雙方都改變自己的言行並修訂自己的對內和對外政策。目前看不出兩邊有啟動『調頭』的任何跡象。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九