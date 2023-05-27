EVREN居家辦公設計的安全加密作業系統宣布在台灣正式發表

提供全球獨一無二專為居家辦公設計的安全加密作業系統 - Evren 作業系統的 Entsecure新創公司（Evren）非常高興宣布，已任命 瀚錸科技 為台灣地區 Evren 安全加密作業系統的獨家代理商。

Evren 的 CEO Gaurav Nagar 表示：“瀚錸科技是一家在企業網路、存儲、數位影音和資訊安全各種技術解決方案方面非常受尊敬和經驗豐富的代理商。我們很高興與他們合作，以擴大 Evren 作業系統在亞洲的市占率。憑藉他們廣泛的網路和對市場的認識，我們有信心他們將幫助我們在台灣發展推廣，為我們的客戶提供最佳的服務和支援。”

Evren安全加密作業系統

1. 專為居家辦公而設計，所以IT管理員可以在辦公室遠程控制居家辦公人員的電腦的USB埠口、印表機埠口、可以瀏覽的網站以及可以使用的軟體。

2. 內建的onlyoffice，可以達到跟MS office 99%的相容性。

3. 全硬碟加密，即使硬碟被偷竊也不用擔心機密外洩。

4. 作業系統特別加強資訊安全保護，例如: 沙盒保護、URL過濾以及雲端的log資訊留存。

5. 所有的管理都是透過雲端伺服器管理。

瀚錸科技總經理 許勝雄 表示: “我們非常高興可以代理這麼優秀的Entsecure的產品Evren，我們預期在需要極度安全保護的高科技產業、金融產業，還有在日益危險的工控環境的終端設備，以及迎合居家辦公的各式中小企業，對於Evren這種雲管理加上資安保護加固的作業系統，在未來幾年會有強烈的需求，所以我們將會全力推廣Evren到全大中國區，也感謝Entsecure對瀚錸的信賴與支援。”

想要瞭解更多關於 Evren 作業系統的資訊，請前往www.netbridgetech.com.tw/evren。

Evren台灣總代理

瀚錸科技 : http://www.netbridgetech.com.tw/

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