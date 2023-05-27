美財長將債務違約大限推遲至6/5，兩黨獲額外喘息空間，協商出現些微進展

美國財長將債務可能違約期限更新至6月5日

（中央社）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今日（當地時間26日）警告，若國會未能同意提高舉債上限，美國債務可能於6月5日違約，將之前預期6月1日可能違約的期限更新至6月5日。

《法新社》報導，葉倫致函聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）指出：「根據最新的可用數據，若國會未在6月5日以前提高或暫停舉債上限，我們現在估計財政部將不具足夠資源履行政府之責。」

美朝野週末前達成債限協議，拜登樂觀

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今天表示，他認為民主、共和兩黨間的債限僵局「可望」在數小時內獲得解決，為這個全球最大經濟體可能即將終結債務違約威脅帶來希望。

《法新社》報導，拜登在白宮向記者表示：「快要達成協議，我樂觀看待。我認為我們有希望能在今晚前知道我們是否將達成協議。」

民主黨籍的拜登說，他希望能「在12點的鐘聲響起前」解決僵局。

這是華府債限鬧劇可能終結迄今最強烈的跡象，讓政府可以繼續借貸，並避免陷入可能引發衰退、大量失業的債務違約。

稍早，美國財政部長葉倫說，令人憂心的所謂「X日」（X-date）現在將從6月1日改為延長至6月5日，即除非政府能夠持續借貸、否則即將耗盡資金的期限。然而葉倫警告，最後期限延長一事，無法改變必須盡快達成協議的急迫性。

她致函聯邦眾議院議長麥卡錫指出：「等到最後一刻才暫緩或調高債務上限，可能會對企業與消費者信心造成嚴重傷害、提高納稅人的短期借貸成本，並對美國信用評級造成負面衝擊。」

Photo Credit: Getty Images 美國財政部部長葉倫表示，要是國會未能提高債務上限、批准增加政府借款，陷入債務違約的所謂「X日」現在將落到6月5日。

美債違約大限推遲至6/5，兩黨協商獲額外喘息空間

（中央社）美國民主黨人和共和黨人今天朝達成協議、避免美國陷入嚴重債務違約危機又邁進一小步，且由於財政部將政府耗盡資金的日期往後推遲，朝野兩黨又獲得一些額外喘息空間。

《法新社》報導，財政部長葉倫表示，要是國會未能提高債務上限、批准增加政府借款，陷入債務違約的所謂「X日」現在將落到6月5日，而非6月1日。

不過葉倫警告，期限雖往後推延，但在國會化解僵局的急迫性並未因此改變。

她在致聯邦眾議院議長麥卡錫的信中表示：「等到最後一刻才來暫緩或提高債務上限，會對企業和消費者信心造成嚴重傷害、提高納稅人短期借貸成本、為美國信用評級帶來負面影響。」

不過還是有一線曙光。根據未經證實的美國媒體報導，一項正在成形的協商內容包含一項將政府借貸權限延長2年的協議，意味著在2024年總統大選前不會再重演現在的危機戲碼。

然而，民主黨人將不得不對共和黨人要求全面限制社會保障和其他國內計畫的支出做出讓步。

麥卡錫告訴記者，協商人員已「取得進展」，但「除非一切都談妥，否則等於什麼也沒談妥。」

美債違約前所未見，一旦真的發生，可能會引發股市拋售潮、大量人口失業和經濟衰退，對全球經濟產生重大影響。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）援引新數據，說這些數據顯示「美國經濟已自證強韌」，但敦促「迅速解決」債務問題。

她說：「我們將美國國債市場視為全球金融體系的靠山，這座靠山需要穩住。」

美債違約期限逼近，兩黨協商有些微進展

（中央社）美國民主、共和兩黨今日就提高舉債上限協議出現些微進展，希望避免幾天後發生債務違約、創擊這個世界最大經濟體。

《法新社》報導，美國財政部估計聯邦政府6月5日將耗盡經費，而外界對兩黨終將妥協仍抱持一絲希望。

根據未經證實的美國媒體報導，協議包括將31兆美元債務上限提高，為時2年，意味兩黨就債限的爭議不會在2024年總統大選前再次出現。

共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫25日告訴記者，雙方協商「出現進展」，但表示「在雙方都同意前，什麼協議都未達成」。

根據美國財政部，聯邦政府6月5日將資金耗盡，將無法償還部分國內和國際債務。

美國29日因陣亡將士紀念日（Memorial Day）放假，國會休會10天。總統拜登也將前往大衛營（Camp David）和德拉瓦私宅度假。

儘管國會休會，麥卡錫表示議員們若被要求重回國會投票，24小時前將獲通知。

美國副財政部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）告訴《有線電視新聞網》（CNN），拜登和麥卡錫都專注避免災難發生。

艾迪耶摩說：「總統下定決心，加上議長已表示，我們必須在6月以前完成某事。」

拜登昨天再次向國家保證，表示「不會有違約的情形發生」。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺