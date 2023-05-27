美財長將債務違約大限推遲至6/5，兩黨獲額外喘息空間，協商出現些微進展
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美國財政部長葉倫將之前預期6月1日可能違約的期限更新至6月5日。美國總統拜登今天表示，他認為民主、共和兩黨間的債限僵局「可望」在數小時內獲得解決，為這個全球最大經濟體可能即將終結債務違約威脅帶來希望。
美國財長將債務可能違約期限更新至6月5日
（中央社）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今日（當地時間26日）警告，若國會未能同意提高舉債上限，美國債務可能於6月5日違約，將之前預期6月1日可能違約的期限更新至6月5日。
《法新社》報導，葉倫致函聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）指出：「根據最新的可用數據，若國會未在6月5日以前提高或暫停舉債上限，我們現在估計財政部將不具足夠資源履行政府之責。」
美朝野週末前達成債限協議，拜登樂觀
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今天表示，他認為民主、共和兩黨間的債限僵局「可望」在數小時內獲得解決，為這個全球最大經濟體可能即將終結債務違約威脅帶來希望。
《法新社》報導，拜登在白宮向記者表示：「快要達成協議，我樂觀看待。我認為我們有希望能在今晚前知道我們是否將達成協議。」
民主黨籍的拜登說，他希望能「在12點的鐘聲響起前」解決僵局。
這是華府債限鬧劇可能終結迄今最強烈的跡象，讓政府可以繼續借貸，並避免陷入可能引發衰退、大量失業的債務違約。
稍早，美國財政部長葉倫說，令人憂心的所謂「X日」（X-date）現在將從6月1日改為延長至6月5日，即除非政府能夠持續借貸、否則即將耗盡資金的期限。然而葉倫警告，最後期限延長一事，無法改變必須盡快達成協議的急迫性。
她致函聯邦眾議院議長麥卡錫指出：「等到最後一刻才暫緩或調高債務上限，可能會對企業與消費者信心造成嚴重傷害、提高納稅人的短期借貸成本，並對美國信用評級造成負面衝擊。」
美債違約大限推遲至6/5，兩黨協商獲額外喘息空間
（中央社）美國民主黨人和共和黨人今天朝達成協議、避免美國陷入嚴重債務違約危機又邁進一小步，且由於財政部將政府耗盡資金的日期往後推遲，朝野兩黨又獲得一些額外喘息空間。
《法新社》報導，財政部長葉倫表示，要是國會未能提高債務上限、批准增加政府借款，陷入債務違約的所謂「X日」現在將落到6月5日，而非6月1日。
不過葉倫警告，期限雖往後推延，但在國會化解僵局的急迫性並未因此改變。
她在致聯邦眾議院議長麥卡錫的信中表示：「等到最後一刻才來暫緩或提高債務上限，會對企業和消費者信心造成嚴重傷害、提高納稅人短期借貸成本、為美國信用評級帶來負面影響。」
不過還是有一線曙光。根據未經證實的美國媒體報導，一項正在成形的協商內容包含一項將政府借貸權限延長2年的協議，意味著在2024年總統大選前不會再重演現在的危機戲碼。
然而，民主黨人將不得不對共和黨人要求全面限制社會保障和其他國內計畫的支出做出讓步。
麥卡錫告訴記者，協商人員已「取得進展」，但「除非一切都談妥，否則等於什麼也沒談妥。」
美債違約前所未見，一旦真的發生，可能會引發股市拋售潮、大量人口失業和經濟衰退，對全球經濟產生重大影響。
國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）援引新數據，說這些數據顯示「美國經濟已自證強韌」，但敦促「迅速解決」債務問題。
她說：「我們將美國國債市場視為全球金融體系的靠山，這座靠山需要穩住。」
美債違約期限逼近，兩黨協商有些微進展
（中央社）美國民主、共和兩黨今日就提高舉債上限協議出現些微進展，希望避免幾天後發生債務違約、創擊這個世界最大經濟體。
《法新社》報導，美國財政部估計聯邦政府6月5日將耗盡經費，而外界對兩黨終將妥協仍抱持一絲希望。
根據未經證實的美國媒體報導，協議包括將31兆美元債務上限提高，為時2年，意味兩黨就債限的爭議不會在2024年總統大選前再次出現。
共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫25日告訴記者，雙方協商「出現進展」，但表示「在雙方都同意前，什麼協議都未達成」。
根據美國財政部，聯邦政府6月5日將資金耗盡，將無法償還部分國內和國際債務。
美國29日因陣亡將士紀念日（Memorial Day）放假，國會休會10天。總統拜登也將前往大衛營（Camp David）和德拉瓦私宅度假。
儘管國會休會，麥卡錫表示議員們若被要求重回國會投票，24小時前將獲通知。
美國副財政部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）告訴《有線電視新聞網》（CNN），拜登和麥卡錫都專注避免災難發生。
艾迪耶摩說：「總統下定決心，加上議長已表示，我們必須在6月以前完成某事。」
拜登昨天再次向國家保證，表示「不會有違約的情形發生」。
新聞來源
- 美債違約期限逼近 兩黨協商有些微進展（中央社）
- 美國財長將債務可能違約期限更新至6月5日（中央社）
- 美朝野週末前達成債限協議 拜登樂觀（中央社）
- 美債違約大限推遲至6/5 兩黨協商獲額外喘息空間（中央社）
延伸閱讀
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- 葉倫警告美國聯邦債務上限危機迫在眉睫，美債違約將導致哪些災難性後果？
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺
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南投縣13鄉鎮農特產品──烏溪線篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「烏溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮為盆地地形，四面環山，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉位於本縣東北方，面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，例如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚－虹鱒、以及原味十足的香檽米、放山雞等，皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。