相較CPI三大數據更能反映「體感通膨」，300調查員扮物價柯南，滷蛋衛生紙都是訪查對象

CPI與民眾感受脫節？3數據揭體感通膨溫度

（中央社）通膨壓力持續籠罩全台，主計總處公布的消費者物價指數（CPI）卻持續落在2％多的區間，讓民眾質疑通膨率「失真」；其實主計總處公布的外食費、每月購買一次等3項數據，相較於整體CPI漲幅，更能反映「體感通膨」。

以主計總處公布的最新4月通膨數據來看，CPI年增2.35％，與3月持平，乍看之下，會認為國內物價情勢趨於穩定，但民眾買的便當、雞蛋、肉等等，樣樣都漲，使得每每數據一公布，就遭到民眾批評政府與現實脫節。

如果想要了解與民眾感受密切相關的物價變化，除了可細看「外食費」漲幅，主計總處另外編列的「每月至少購買1次」、以及「行政院穩定物價小組關注之重要民生物資CPI年增率」，這3大數據更能反映「體感通膨」。

對照4月數據，整體CPI年增率2.35％，但外食費月增0.73％、年增4.41％，顯示外食漲勢還沒畫上休止符；而從購買頻率分類，「每月」至少購買1次者上漲3.5％，漲幅大於「每季（不含每月）至少購買1次」及「每季購買不到1次」的1.26％與2.19％。

此外，主計總處就行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，涵蓋米、豬肉、雞肉、雞蛋、醬油、鮮奶、麵包、速食麵等，編制重要民生物資CPI。110年台灣重要民生物資CPI全年漲幅還在2.44％，111年擴大至5.02％，今年以來漲勢愈演愈烈，4月更衝上7.35％，創逾14年最大增幅。

主計總處官員直言，現在漲幅較高的項目，大多是民眾購買頻率高的東西，因此近期民眾會對物價感受特別深刻。

主計總處補充說明，CPI總指數是由非常多商品平均計算，涵蓋2.5萬種不同的商品和服務，因此整體漲幅會比個別品項的變動和緩，加上每個家庭購買的內容、頻率不同，導致CPI總指數的變動幅度會和個人感受有落差，這種狀況各國都會發生。

主計總處也說，日本、歐盟、加拿大、英國均有研究，結果顯示，一般民眾對購買頻率較高商品的價格漲跌，感受會更深刻；最明顯的例子就是食物類價格上揚，民眾大多能馬上感受到，不過3C電子產品價格下跌，民眾因為久久才買一次，往往就不會注意。

Photo Credit: 中央社 如果想要了解與民眾感受密切相關的物價變化，「外食費」漲幅、「每月至少購買1次」、以及「行政院穩定物價小組關注之重要民生物資CPI年增率」這3大數據更能反映「體感通膨」。

300調查員扮物價柯南，滷蛋衛生紙都是訪查對象

（中央社）政府每月公布消費者物價指數，反映台灣通膨水準，不過鮮少人知道，數據背後是由300名調查員深入早餐店或市集獲取資料，不僅是追蹤價格變化，便當裡少顆滷蛋也得記載，主計總處說，政府調查物價要盡可能如實呈現民眾感受。

CPI年增率也就是外界熟知的通膨率。儘管常被民眾詬病「與現實脫節」，但民眾認知的物價多是日常生活中，購買頻率較高的品項，如便當、雞蛋、肉類、麵包、泡麵，又或是餐館、理髮店等。

實際上，CPI涵蓋的內容遠不止於此，包含食、衣、住、行、育、樂等商品及服務價格，共有368個項目群、高達2萬5000個查價樣本。也因此，即便雞蛋、肉類、便當、飲料確實漲幅顯著，和其他為數眾多卻較少購買的項目併計後，得到的整體CPI平均漲幅，還是比民眾感受更和緩。

但每個月要掌握全台北中南東及離島、多達2.5萬個樣本的物價變動情況，是個浩大工程。主計總處官員更指出，調查物價變動不是打電話、網路搜尋就能解決，調查員必須實地走訪，用眼睛觀察。

主計總處官員舉例，早餐店擺放在前台的三明治，可能有一層小黃瓜、一層肉鬆、一層火腿夾蛋；如果，有一天裡面火腿不見了，又好比便當內有顆滷蛋，後來變成半顆，「這就是變相漲價，我們調查物價，能反映會盡量反映」。

主計總處官員透露，第一次調查的品項一定要實地觀察，像是長條吐司、麵包，首次調查甚至得丈量尺寸、秤重紀錄，後續查價時，如果發現長寬高明顯縮水，便有紀錄可以比較，調查員也會特別註記「縮水」情形。

衛生紙的規格也常暗藏玄機，主計總處官員指出，就算價格相同，衛生紙的抽數可能有變化，或是每張衛生紙的長、寬會縮小，這些都得實地查價才能得知。

至於查價頻率，官員表示，價格穩定的項目如衣著、汽車，每個月調查1次；如果是價格敏感的項目，像是蔬菜、水果，一有颱風、豪雨，價格波動就會很劇烈，調查員上旬、中旬、下旬都會查價。

談到此處，民眾或許好奇這些查價神秘客究竟是什麼背景，主計總處國勢普查處官員說明，主計總處設有基層統計調查網，主要有3類人力，分別是主計總處的約僱人員、縣市政府兼任統計調查員，以及按件統計調查員，他們會負責按月公布的人力資源調查如失業率、受僱員工薪資，以及物價變動等統計；其中負責物價的人力約300人。

主計總處官員補充，300人分散在全台各縣市，有時也會借助區公所的人力，透過分工合作，才能在每月有限的時間內，完成一次次查價。

此外，物價統計作為許多政策的重要評估指標，必須順應社會發展，主計總處官員表示，每年都會依消費者需求及使用特性調整樣本，近幾年就納入快篩、電動車，以及Netflix、Disney+等串流影音服務，「（樣本）會隨民眾需求而調整，確定有代表性、一定普及程度就會納入」。

隨著時代發展，漸漸被遺忘的品項，像是唱片，在CPI的權重就會愈來愈低；主計總處檢視房租的CPI時，每年也會汰換1至2成樣本，避免調查樣本的屋齡愈來愈老，難以反映整體市場的變化。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺