相較CPI三大數據更能反映「體感通膨」，300調查員扮物價柯南，滷蛋衛生紙都是訪查對象
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以主計總處公布的最新4月通膨數據來看，CPI年增2.35％，與3月持平，乍看之下，會認為國內物價情勢趨於穩定，但民眾買的便當、雞蛋、肉等等，樣樣都漲，使得每每數據一公布，就遭到民眾批評政府與現實脫節。其實相較於整體CPI漲幅，有3項數據更能反映「體感通膨」。
CPI與民眾感受脫節？3數據揭體感通膨溫度
（中央社）通膨壓力持續籠罩全台，主計總處公布的消費者物價指數（CPI）卻持續落在2％多的區間，讓民眾質疑通膨率「失真」；其實主計總處公布的外食費、每月購買一次等3項數據，相較於整體CPI漲幅，更能反映「體感通膨」。
以主計總處公布的最新4月通膨數據來看，CPI年增2.35％，與3月持平，乍看之下，會認為國內物價情勢趨於穩定，但民眾買的便當、雞蛋、肉等等，樣樣都漲，使得每每數據一公布，就遭到民眾批評政府與現實脫節。
如果想要了解與民眾感受密切相關的物價變化，除了可細看「外食費」漲幅，主計總處另外編列的「每月至少購買1次」、以及「行政院穩定物價小組關注之重要民生物資CPI年增率」，這3大數據更能反映「體感通膨」。
對照4月數據，整體CPI年增率2.35％，但外食費月增0.73％、年增4.41％，顯示外食漲勢還沒畫上休止符；而從購買頻率分類，「每月」至少購買1次者上漲3.5％，漲幅大於「每季（不含每月）至少購買1次」及「每季購買不到1次」的1.26％與2.19％。
此外，主計總處就行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，涵蓋米、豬肉、雞肉、雞蛋、醬油、鮮奶、麵包、速食麵等，編制重要民生物資CPI。110年台灣重要民生物資CPI全年漲幅還在2.44％，111年擴大至5.02％，今年以來漲勢愈演愈烈，4月更衝上7.35％，創逾14年最大增幅。
主計總處官員直言，現在漲幅較高的項目，大多是民眾購買頻率高的東西，因此近期民眾會對物價感受特別深刻。
主計總處補充說明，CPI總指數是由非常多商品平均計算，涵蓋2.5萬種不同的商品和服務，因此整體漲幅會比個別品項的變動和緩，加上每個家庭購買的內容、頻率不同，導致CPI總指數的變動幅度會和個人感受有落差，這種狀況各國都會發生。
主計總處也說，日本、歐盟、加拿大、英國均有研究，結果顯示，一般民眾對購買頻率較高商品的價格漲跌，感受會更深刻；最明顯的例子就是食物類價格上揚，民眾大多能馬上感受到，不過3C電子產品價格下跌，民眾因為久久才買一次，往往就不會注意。
300調查員扮物價柯南，滷蛋衛生紙都是訪查對象
（中央社）政府每月公布消費者物價指數，反映台灣通膨水準，不過鮮少人知道，數據背後是由300名調查員深入早餐店或市集獲取資料，不僅是追蹤價格變化，便當裡少顆滷蛋也得記載，主計總處說，政府調查物價要盡可能如實呈現民眾感受。
CPI年增率也就是外界熟知的通膨率。儘管常被民眾詬病「與現實脫節」，但民眾認知的物價多是日常生活中，購買頻率較高的品項，如便當、雞蛋、肉類、麵包、泡麵，又或是餐館、理髮店等。
實際上，CPI涵蓋的內容遠不止於此，包含食、衣、住、行、育、樂等商品及服務價格，共有368個項目群、高達2萬5000個查價樣本。也因此，即便雞蛋、肉類、便當、飲料確實漲幅顯著，和其他為數眾多卻較少購買的項目併計後，得到的整體CPI平均漲幅，還是比民眾感受更和緩。
但每個月要掌握全台北中南東及離島、多達2.5萬個樣本的物價變動情況，是個浩大工程。主計總處官員更指出，調查物價變動不是打電話、網路搜尋就能解決，調查員必須實地走訪，用眼睛觀察。
主計總處官員舉例，早餐店擺放在前台的三明治，可能有一層小黃瓜、一層肉鬆、一層火腿夾蛋；如果，有一天裡面火腿不見了，又好比便當內有顆滷蛋，後來變成半顆，「這就是變相漲價，我們調查物價，能反映會盡量反映」。
主計總處官員透露，第一次調查的品項一定要實地觀察，像是長條吐司、麵包，首次調查甚至得丈量尺寸、秤重紀錄，後續查價時，如果發現長寬高明顯縮水，便有紀錄可以比較，調查員也會特別註記「縮水」情形。
衛生紙的規格也常暗藏玄機，主計總處官員指出，就算價格相同，衛生紙的抽數可能有變化，或是每張衛生紙的長、寬會縮小，這些都得實地查價才能得知。
至於查價頻率，官員表示，價格穩定的項目如衣著、汽車，每個月調查1次；如果是價格敏感的項目，像是蔬菜、水果，一有颱風、豪雨，價格波動就會很劇烈，調查員上旬、中旬、下旬都會查價。
談到此處，民眾或許好奇這些查價神秘客究竟是什麼背景，主計總處國勢普查處官員說明，主計總處設有基層統計調查網，主要有3類人力，分別是主計總處的約僱人員、縣市政府兼任統計調查員，以及按件統計調查員，他們會負責按月公布的人力資源調查如失業率、受僱員工薪資，以及物價變動等統計；其中負責物價的人力約300人。
主計總處官員補充，300人分散在全台各縣市，有時也會借助區公所的人力，透過分工合作，才能在每月有限的時間內，完成一次次查價。
此外，物價統計作為許多政策的重要評估指標，必須順應社會發展，主計總處官員表示，每年都會依消費者需求及使用特性調整樣本，近幾年就納入快篩、電動車，以及Netflix、Disney+等串流影音服務，「（樣本）會隨民眾需求而調整，確定有代表性、一定普及程度就會納入」。
隨著時代發展，漸漸被遺忘的品項，像是唱片，在CPI的權重就會愈來愈低；主計總處檢視房租的CPI時，每年也會汰換1至2成樣本，避免調查樣本的屋齡愈來愈老，難以反映整體市場的變化。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。