選罷法「排黑條款」三讀：犯黑金槍毒等終身不得參選，藍營林文瑞將無法選雲林立委
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外界關注前總統陳水扁呼籲，不要將犯洗錢罪定讞納入終身不得參選的範圍，但最終仍被納入。三讀條文明定，曾犯組織犯罪防制條例之罪，以及曾犯《洗錢防制法》第14條（洗錢）或第15條（收受使用財源不明），以及曾犯《刑法》加重剝奪行動自由罪、加重詐欺罪等，經有罪判決確定，不得登記為候選人。
選罷法排黑條款三讀，犯黑金槍毒等終身不得參選
（中央社）立法院會昨（26）日三讀修正通過《公職人員選舉罷免法》部分條文，明定曾犯組織犯罪防制條例之罪，及曾犯製造、運輸、販售毒品、槍砲與洗錢、等惡行，經有罪判決確定者，終身不得參選。
三讀通過條文規定，曾犯違反《國家安全法》、《國家機密保護法》、《國家情報工作法》、《反滲透法》等，受境外敵對勢力指示、委託及資助，進行刺探、蒐集及洩漏國家機密、國家核心關鍵技術或發展組織等，以及從事製造、運輸、販售毒品及槍砲、引誘他人吸食毒品等惡行，經有罪判決確定者，不得登記為候選人。
至於外界關注前總統陳水扁呼籲，不要將犯洗錢罪定讞納入終身不得參選的範圍，但最終仍被納入。三讀條文明定，曾犯組織犯罪防制條例之罪，以及曾犯《洗錢防制法》第14條（洗錢）或第15條（收受使用財源不明），以及曾犯《刑法》加重剝奪行動自由罪、加重詐欺罪等，經有罪判決確定，不得登記為候選人。
三讀條文明定，犯上述之罪，經有罪判決確定並受緩刑的宣告者，亦同。
選罷法三讀擴大排黑，散播深偽影音介選處7年以下有期徒刑
立法院會今天三讀修正通過公職人員選舉罷免法部分條文，擴大排黑條款，明定曾犯受境外敵對勢力委託洩漏國家機密等違反國家忠誠義務，及曾犯「黑金槍毒」等惡行，經有罪判決確定者，不得登記為候選人。
此外，三讀條文規定，以散布、播送或以他法供人觀覽候選人、被罷免人、罷免案提議人領銜人本人的深度偽造聲音、影像、電磁紀錄，犯選舉罷免誹謗罪，處7年以下有期徒刑。如果意圖營利，加重其刑至二分之一，得併科新台幣200萬元以上1000萬元以下罰金。
另外，曾犯「搓圓仔湯」罪、包攬賄選罪、地方民意機關正副首長選舉賄選罪等，及曾犯刑法加重詐欺罪、加重剝奪行動自由罪、曾犯貪污罪等，經有罪判決確定，不得登記為候選人。
三讀條文也規定，曾犯組織犯罪防制條例之罪，以及曾犯《洗錢防制法》中關於洗錢、收受使用財源不明等行為，經有罪判決確定，不得登記為候選人。
三讀條文明定，犯上述之罪，經有罪判決確定並受緩刑的宣告者，亦同；另外，受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑的判決尚未確定，及曾受免除職務的懲戒處分等，也不得登記為候選人。
為遏止境外勢力藉由委託播送廣告，影響選舉或罷免活動，三讀通過條文規範，報紙、雜誌、廣播電視事業、利用網際網路提供服務者或其他媒體業者，不得接受外國、大陸地區、香港、澳門居民、法人、團體或其他機構委託刊播的競選或罷免廣告，並應留存委託刊播的完整紀錄，違者可處20萬元以上1000萬元以下或該廣告費2倍的罰鍰。
這次修法也擴大政黨連坐處罰規範。三讀條文規定，獲黨內提名的參選人犯「搓圓仔湯」罪，及政黨推薦候選人加害其他獲政黨黨內提名參選人，視情節罰50萬元以上500萬元以下罰鍰。
此外，三讀條文明定，選舉公告發布或罷免案宣告成立之日起至投票日前一日止，擬參選人、候選人、被罷免人或罷免案提議人的領銜人，知有於廣播電視、網際網路刊播其本人的深度偽造聲音、影像，得填具申請書表並繳納費用，向警察機關申請鑑識。
鄭文燦：選罷法修正全黨共識，法理爭辯容有不同意見
（中央社）行政院副院長鄭文燦今天表示，立法院會昨天三讀通過選罷修法提高排黑的標準，是為了回應社會的期待，追求台灣一個更乾淨、更好的政治，全黨有共識，當然在法理的爭辯上容許有不同意見，這個是很正常的。
鄭文燦上午出席青平台基金會「永續民主˙世界台灣」系列論壇舉行開幕式及第一場次論壇，被問到立法院昨天三讀通過排黑條款但黨內有雜音認為違反比例原則、無罪推定等原則，未來恐後患無窮。
他會前受訪表示，選罷法的修正提高排黑的標準，是為了回應社會的期待，追求台灣一個更乾淨、更好的政治，這一點全黨是有共識的。
鄭文燦說，民進黨立法院黨團的表決是一致的，並沒有不同的看法，當然在法理的爭辯上容許有不同意見，這個是很正常的。
選罷法三讀林文瑞無法選雲林立委，藍擬另覓人選
（中央社）立法院昨天三讀修正通過選罷法部分條文，將原犯「投票行賄罪」獲判緩刑者，也納不得登記為公職選舉候選人範圍，導致國民黨雲林第1選區參選人、現任不分區立委林文瑞將無法登記。林文瑞辦公室今天表示，後續決定因應作為後，會再跟外界報告。
黨內人士今天說，雖然黨內目前還沒正式討論此事，但照目前結果發展來看，可能需要再尋找合適的人選，投入雲林立委選戰。
立法院會昨天三讀修正通過公職人員選舉罷免法部分條文，明定曾犯組織犯罪防制條例之罪，及曾犯製造、運輸、販售毒品、槍砲與洗錢等惡行，經有罪判決確定者，終身不得參選。
另外，曾犯「搓圓仔湯」罪、包攬賄選罪、地方民意機關正副首長選舉賄選罪等，及曾犯刑法加重詐欺罪、加重剝奪行動自由罪、曾犯貪污罪等，經有罪判決確定，也不得登記為候選人。
林文瑞曾在2004年犯「投票行賄罪」獲判緩刑，原可排除「不得登記為公職選舉候選人」規定，但經過這次修法後，已獲國民黨提名，參選雲林縣立委的資格將受到影響。
林文瑞辦公室則表示，對修法後影響仍在評估，暫時沒有回應，後續決定因應作為後，會再跟外界報告。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺
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10大必買南投伴手禮
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南投縣為台灣「觀光首都」，在政府和業者努力地經營下，推出非常多具有當地特色的南投伴手禮。以下介紹南投10大人氣伴手禮店家，給遊客參考！
1. 日月老茶廠
超人氣商品：尚品紅玉紅茶-台茶18號
日月老茶廠位在南投魚池鄉，鄰近日月潭、紙教堂。魚池鄉擁有絕佳的地理條件，所種植的紅茶渾厚甘美。老茶廠前身為台灣農林公司的魚池茶廠，921大地震後，重新改裝為觀光茶廠，共有兩層樓，一樓為販賣門市、茶席區、戶外品茶空間與茶類製程產線展示區；二樓有閱讀區、品茶教學區、有機餐廳和共用空間。是一個可以學習識茶、品茶、買茶的好地方。
地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號
電話：049-2895508 / 049-2895510
營業時間：8:00-17:00
2. Feeling18 - 18度C巧克力工房
超人氣商品：生巧克力
網路名店18度C巧克力工房，從名店變成南投景點，可謂網路行銷成功案例一大經典。店裡的巧克力無論口味、設計、造型皆可看到店家的用心。招牌的生巧克力可挑選多種濃度，入口淡淡酒香、濃醇香滑口感，令人一吃難忘。其中，適合大人小孩的人氣口味為65%情人生巧克力，是可可濃度較低的一款，自己品嘗或贈親友同事都非常適合。近期，18度C還開了生吐司店，有原味和巧克力口味，香濃吐司無須加果醬，單吃就能品嘗到香濃牛奶香，為新人氣必點招牌！
地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號
電話：049-2984-263
營業時間：10:00-22:00
3. 集香食品
人氣經典商品：集集火車票餅
集集最有名的就是集集線小火車。復古車廂和氣味，充滿懷舊氛圍。這款用火車車票形狀做成的「火車票餅」，融入南投農業特產和火車意象，在車票造型的餅皮內加入集集香蕉、水果、梅子等餡料，外皮香酥、內餡甜而不膩。彷彿在舌尖演繹另一種集集小鎮風情。目前共有由集集至車埕、集集至二水等7種口味，頗受消費者歡迎！
地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
4. 天子舒芙蕾
人氣經典商品：法國飛雪奶油舒芙蕾
舒芙蕾柔軟細緻，入口即化，深受年輕人歡迎！店內人氣商品「法國飛雪奶油舒芙蕾」，選用奶油界LV等級之稱的法國飛雪金鑽奶油製作。常溫下品嘗，濃郁的乳酪香味彷彿雲朵般從嘴裡散開；若經窯烤後，口感會變得跟餅乾一樣香脆，每一口都散發迷人奶香。店內對將舒芙蕾的造型設計些巧思，結合頂級原料和在地新鮮食材，讓它由小小的杯裝，加大到6.5吋，品嘗美味也能大呼過癮。
地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
5. 久保田烘焙坊
人氣經典商品：咬人貓麵包
位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
6. 微熱山丘SunnyHills
人氣經典商品：土鳳梨酥
台灣名產，最知名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」，其發源地就在南投，位於139縣道旁的「微熱山丘三合院店」正是創始店。因其採用南投八卦山種植的土鳳梨，內餡酸甜。鳳梨酥在台灣以冬瓜替代鳳梨入餡已行之有年，微熱山丘卻大膽採用土鳳梨做餡料，還鳳梨酥本色，沒想到意外掀起一股土鳳梨酥熱潮。到微熱山丘品嘗鳳梨酥，除了可免費享用一塊鳳梨酥，店家還貼心附上一杯熱茶，在充滿懷舊氣氛下的三合院民宅中，拋開俗務，盡享一片寧靜。
地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
日月潭紅茶馳名國際，紅玉、阿薩姆、紅韻、藏芽四大品系，各有特色、韻味十足。近年來紅茶相關加工品在業者創新包裝下，如雨後春筍般在市場熱銷。這款「日月潭田園紅茶手工蛋捲」位於日月潭水社碼頭附近的中興停車場旁，招牌口味為日月潭紅茶蛋捲。每個蛋捲都是現場手工製造，多層次口感，香酥鬆脆，香氣十足。除了招牌紅茶口味，還有芝麻、咖啡和原味等，現場還可試吃，是到日月潭旅遊必買伴手禮之一。
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
8. 久味大姐手工麻糬
人氣經典商品：招牌金條麻糬
南投草屯知名排隊名店非中山街上的「久味大姐手工麻糬」莫屬了！來到現場就能看到店員手工包麻糬，因人數實在太多，還設置自動點餐機。店內超人氣產品「純金金條長條招牌麻糬」，招牌是寫「綜合口味」，但意外的是所謂的「綜合」不是三種個別口味，是一顆就包了三種口味。長條麻糬外面裹上古早味花生磨成的花生粉，裡頭則有熬煮成綿密的萬丹紅豆泥＋芝麻花生內餡，麻糬軟中帶Q不黏牙，難怪每人都是一次3至5盒購買。
地址：南投縣草屯鎮中山街201號
電話：049-2333996
營業時間：05：30-21：00
9. 果丘in
人氣經典商品：白木耳吸凍飲
果丘in位於南投埔里，是台灣少有的「膠質果凍補充包」專賣店。其補充包方便攜帶、即開即飲，精心的吸嘴設計更讓你輕輕一吸，就能嘗到白木耳的Ｑ彈滑順！果丘in採用埔里好水培養的白木耳。每顆都富有膳食纖維及天然的植物膠質，飲用時不只解饞護胃，還更能養顏！口味部分，除了冰糖原味外，還結合南投在地食材，提供如埔里老茶廠紅茶、大坪頂百香果、信義青梅、南投鳳梨以及季節限定的桑椹等多種口味。告別不健康的碳酸飲料，享瘦一下，來包健康的白木耳吸凍飲吧！
地址：南投縣埔里鎮自強路188號
電話：049-2902939
營業時間：10:30-18:00
10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
以上廣告由南投縣政府農業處提供。