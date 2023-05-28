TNL+ 2023/05/28,
中東

耶路撒冷出土2500年前馬桶殘留糞便，發現人類最早遭寄生蟲感染痢疾案例

耶路撒冷出土2500年前馬桶殘留糞便，發現人類最早遭寄生蟲感染痢疾案例
示意圖｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

該研究第一作者、劍橋大學人類學教授米契爾（Piers Mitchell）對此表示：「梨形鞭毛蟲症通常是經由遭糞便污染的食物或飲水所傳播，我們懷疑在當時這可能是個大問題，因為那時的耶路撒冷恐怕過度擁擠，而熱氣、蒼蠅加上夏天有限的水資源，可能會加劇感染的問題。」

文：Taylor Mei

近日耶路撒冷挖出了兩座於鐵器時代製造的馬桶，而馬桶內殘留至今已超過2500年的糞便，經研究學者分析認為，該排泄物的主人身體狀況可能不佳，恐罹患由寄生蟲所導致的痢疾。雖該馬桶被認定是當時的菁英家庭所擁有，但這並不代表在面對當時衛生環境普遍不佳的情況下，他們能避免不被感染。

全世界最早的梨形鞭毛蟲症案例

相關研究團隊指出，這座由兩塊石頭所組成的馬桶，應屬於當時菁英階級的家庭，因過往在亞述帝國（Assyrian empire）時期，耶路撒冷為被視為知名的政治及宗教聖地，曾容納高達8000至2.5萬人生活在其中。

根據《CNN》報導，這座馬桶中所發現的排泄物，是全世界最早的梨形鞭毛蟲（Giardia duodenalis）感染案例。該研究第一作者、劍橋大學人類學教授米契爾（Piers Mitchell）對此表示：「梨形鞭毛蟲症通常是經由遭糞便污染的食物或飲水所傳播，我們懷疑在當時這可能是個大問題，因為那時的耶路撒冷恐怕過度擁擠，而熱氣、蒼蠅加上夏天有限的水資源，可能會加劇感染的問題。」

孩童感染梨形鞭毛蟲恐不利智力發展

梨形鞭毛蟲為人類腸道最常見的鞭毛蟲種類，「蟲如其名」顧名思義長得像一顆西洋梨、雙側對症，而身體有四對鞭毛。梨形鞭毛蟲的裂殖體（trophozotie）以二分裂法複製後，透過吸附動物的小腸或十二指腸黏膜上皮，在形成囊體後被宿主排出體外，開啟下一輪感染寄生循環。

該寄生蟲除了人類之外，也有機會寄生在豬、犬、貓等動物上。雖然部分人遭感染後可能不會有任何症狀，但其他感染梨形鞭毛蟲的患者，則可能會出現持續或間接性腹瀉，而排出的糞便則會呈現暗灰色並含有黏液及脂肪。

除下痢症狀外，患者也可能出現噁心嘔吐、腹痛、疲倦與輕度發燒等情況。不過，多數感染梨形鞭毛蟲者會自行痊癒，少數未痊癒者則會出現脫水及吸收不良的慢性症狀，但若為孩童慢性感染，則對未來成長與智力發展造成損害。

難解的古老糞便謎團

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