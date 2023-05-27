《公視法》三讀：刪9億經費限制，董監事選任門檻下修至審查會2/3以上

（中央社）立法院昨（26）日三讀通過《公視法》部分條文，禁錮公視年度預算新台幣9億元上限的緊箍咒終於解開。與此同時，被視為兩度造成公視董事會難產延宕的董監事選任高門檻，經朝野表決後，從須經審查委員全體委員3/4以上同意，下修為2/3以上同意。

經過此次修法後，台語台、客家台及國際頻道Taiwan Plus，也取得法源基礎。

立院教育及文化委員會於4月27日完成法案初審，並於委員會黨團協商時，針對審查會保留的條文，即公視年度預算解除限制、董監事選任門檻是否下修，及多元族群、國際傳播的法源基礎，進行討論。最後，僅董監事選任門檻，因國民黨團反對，送院會表決，預算解除限制僅作修幅修正，賦予多元族群及國際頻道法源的第10條，國民黨團不再堅持。

本次修法解開公視凍結長達23年，每年固定9億元捐贈經費的限制。公視在1998年設立之初，當時立法院僅同意編列12億元捐贈公視基金會，且需逐年遞減，自2001年起迄今，每年固定有9億元經費。

史哲在今（2023）年2月上任文化部長後，將《公視法》修法視為上任後首要任務之一，《公視法》昨天完成三讀後，併同先前通過嚴懲黃牛票的《文化創意產業發展法》，不到半年已完成2部延宕多時的重大法案修法。

有關公視年度預算，除拿掉9億元上限外，三讀條文規定，公視基金會之經費由政府依《公視法》編列預算捐贈；除前項捐贈外，政府應依公視基金會業務運作需求、年度工作計畫及中長程計畫，每年檢討調整編列預算辦理。

針對多元族群及國際傳播部分，三讀通過的條文明定，公視基金會業務範圍增加多元族群及國際傳播，並保障相關經費專款專用。

此外，在民進黨籍立委吳思瑤、張廖萬堅等人提案下，有關公視基金會的經費來源，三讀條文明定，除修法前的政府編列預算之捐贈與補助，國內外公私機構、團體或個人之捐贈，以及其他收入外，新增「文化發展基金之核撥」、「公視基金會基金運用之孳息」、「營運之收入」，除打開經費上限天花板外，給予公視更充沛的經費來源。

由於國民黨反對下修董監事選任門檻，院會在主席立法院長游錫堃裁示下進行表決，最後通過民進黨立法院黨團提出的修正動議。三讀通過條文規定，公視基金會設董事會，置董事12至15人其中1人為員工代表；設監察人會議，置監察人3至5人。

董事、監察人產生程序為一、由立法院推舉11名至15名社會公正人士組成公共電視董事、監察人審查委員會，二、行政院提名非員工代表董事、監察人候選人，提交審查委員會經全體委員2/3以上同意後，送請行政院院長聘任之；三、員工代表董事由公視基金會企業工會推派後，報請主管機關送請行政院院長聘任之。

此外，任一性別董事、監察人人數應占提名之董事、監察人總數1/3以上；監察人屬同一政黨之人數不得逾監察人總額1/3；董事、監察人於任期中不得參與政黨活動。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺