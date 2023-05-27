《華爾街日報》報導中國特使要歐洲允俄保有烏克蘭占區，普亭：願就烏克蘭議題對話

《華爾街日報》：中國特使要歐洲允俄保有烏克蘭占區

（中央社）中國特使李輝近期赴歐推動中方為俄烏戰爭制定的和平計畫。《華爾街日報》報導，西方官員透露，李輝釋出的訊息是：歐洲國家應敦促俄烏停火，並讓俄國保有已占領的部分烏國領土。

李輝此行沿途造訪基輔、華沙、柏林、巴黎、布魯塞爾，呼籲各國政府在經濟上將中國視為美國以外的選項，還建議各國在俄羅斯與烏克蘭戰爭擴大之前迅速止住衝突。他排定26日前往莫斯科。

西方國家官員說，目前否定中方的努力還為時過早，但他們質疑中國是否真能在任何談判中擔任正直的中間人，畢竟中國與俄羅斯關係匪淺。這些官員還認為，除非俄軍撤出烏克蘭，否則和平無望。

中國外交部對此尚未回應。

一名曾與李輝交談的外交官表示：「我們解釋說，除非俄軍撤離，否則光是凍結衝突並不符合國際社會的利益。」這名外交官說，西方官員還告訴李輝，「歐洲與美國不可能分裂」，歐洲也不會收回對烏克蘭的支持。

另一名外交官說：「他們大概是在試探西方世界的團結，試圖展現主動權。」

另一人說，中國的主要利益似乎是確保俄羅斯不會打輸這場戰爭，同時確保俄國不動用核武。

俄羅斯在去（2022）年2月入侵烏克蘭之後受到西方國家制裁，於是中國成了重要經濟命脈。中國大量採購俄國能源，並向俄國出口貨物，包括軍民兩用的電腦晶片和其他電子產品，出口量自戰爭爆發以來就大幅增加。

歐洲各國政府認為，中國的和平倡議和友俄態度顯示，北京當局在俄烏戰爭上的立場較傾向俄方。

中國今年2月發布12點烏克蘭和平倡議，呼籲停火及和談，但細節不多。內容雖然稍微警告俄方不要動用核武以致戰事升級，但也間接批評了美國和北大西洋公約組織（NATO）。其中第一點是「尊重所有國家的主權」，卻未呼籲俄軍撤出烏克蘭，也未提到俄國對烏克蘭的侵略。

西方國家官員說，歐洲立場普遍與美一致，認為俄軍不撤出烏克蘭，就沒有和平的一天，各國政府也擔心中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的密切關係。

歐洲外交人員說，他們與李輝會談時，試著傳達3項關鍵訊息：中國必須持續施壓俄羅斯不要動用核武、中國不可軍援俄羅斯，且必須譴責俄國的侵略行為。

他們也要求中國支持國際社會確保烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠安全無虞的行動；這是歐洲最大的核電廠，目前被俄方占領。

中國特別代表李輝莫斯科調停俄烏，未發表評論

（中央社）中國媒體《環球網》引述俄羅斯《塔斯社》與消息報報導，中國政府歐亞事務特別代表李輝26日抵莫斯科會晤俄國外交高層，磋商如何化解俄烏戰爭。他在俄國外交部停留90分鐘，未發表任何評論。

報導說，此前李輝已走訪烏克蘭、波蘭、法國、德國和比利時，他抵達莫斯科會晤了俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）等官員，磋商如何化解俄烏戰爭。

李輝在俄國外交部大樓停留1個半小時，離去前並未發表任何評論，也沒有公佈任何具體成果。

《環球網》另引述俄羅斯《獨立報》26日報導，俄羅斯總統新聞秘書培斯科夫（Dmitry Peskov）透露，總統普亭暫不會見中國特使。

報導說，莫斯科是他此行最後一站，抵達俄羅斯前，李輝已訪歐洲10天。

他在烏克蘭期間，烏國外長庫列巴（Dmytro Kuleba）告訴他，烏克蘭不會接受任何為結束俄烏戰爭而喪失領土的提議。

波蘭副外長葛瑞渥（Wojciech Gerwel）告訴李輝，盼他「傳達（波蘭）希望中國……會譴責俄羅斯的侵略行為，並向俄國施壓要求俄方重新遵守國際法原則」。

李輝造訪德國期間，德國呼籲北京運用對俄羅斯的影響力，促使俄國立即停止侵略戰爭，並且全面撤出烏克蘭。

《美國之音》（VOA）19日的報導指出，中國明知化解俄烏戰爭沒有靈丹妙藥仍派李輝調停，意在修補中國與歐洲的關係並離間美國與北約盟友，以及建立中國的「世界新秩序」。

李輝1981至1985年曾外派中國駐蘇聯大使館並於1990年再度派駐，1991年蘇聯解體，他就地續任中國駐俄羅斯大使館一等秘書，曾獲普亭頒發友誼勳章，與俄國關係深厚。

Photo Credit: GettyImages 普亭（圖）在與巴西總統魯拉的通話中，表示願意就烏克蘭議題進行對話。

與巴西總統通電話，普亭：願意就烏克蘭議題對話

（中央社）巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）26日與俄羅斯總統普亭通電話，重申巴西以及印度、印尼和中國願意與參與俄烏戰爭的各方進行對話；普亭也表示願意就烏克蘭議題進行對話。

除了俄烏戰爭外，魯拉和普亭還談到了兩國在金磚國家（BRICS）和其他多邊平台框架內的經濟合作潛力。

根據俄羅斯《衛星通訊社巴西新聞網》（Sputnik News Brasil）報導，普亭與魯拉通電話後向俄羅斯企業界表示，巴西是俄羅斯在拉丁美洲的主要貿易和經濟夥伴之一，俄烏戰爭導致交易困難、貿易商受損，但互動潛力良好，經貿合作前景可期。

普亭邀請魯拉參加將於6月14日至17日舉行的聖彼德堡國際經濟論壇，被魯拉婉拒；但魯拉重申巴西願意與印度、印尼和中國一起與俄烏衝突雙方對話以尋求和平。

克里姆林宮聲明指出，普亭對烏克蘭局勢發展進行基本評估，俄羅斯對通過政治和外交管道進行對話持開放態度，前提是基輔和支持烏克蘭的西方國家也願意和談。