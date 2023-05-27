《華爾街日報》報導中國特使要歐洲允俄保有烏克蘭占區，普亭：願就烏克蘭議題對話
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中國特使李輝近期赴歐推動中方為俄烏戰爭制定的和平計畫。西方官員透露，李輝釋出的訊息是：歐洲國家應敦促俄烏停火，並讓俄國保有已占領的部分烏國領土。另一方面，普亭在今日與巴西總統魯拉的通話中，表示願意就烏克蘭議題進行對話。
《華爾街日報》：中國特使要歐洲允俄保有烏克蘭占區
（中央社）中國特使李輝近期赴歐推動中方為俄烏戰爭制定的和平計畫。《華爾街日報》報導，西方官員透露，李輝釋出的訊息是：歐洲國家應敦促俄烏停火，並讓俄國保有已占領的部分烏國領土。
李輝此行沿途造訪基輔、華沙、柏林、巴黎、布魯塞爾，呼籲各國政府在經濟上將中國視為美國以外的選項，還建議各國在俄羅斯與烏克蘭戰爭擴大之前迅速止住衝突。他排定26日前往莫斯科。
西方國家官員說，目前否定中方的努力還為時過早，但他們質疑中國是否真能在任何談判中擔任正直的中間人，畢竟中國與俄羅斯關係匪淺。這些官員還認為，除非俄軍撤出烏克蘭，否則和平無望。
中國外交部對此尚未回應。
一名曾與李輝交談的外交官表示：「我們解釋說，除非俄軍撤離，否則光是凍結衝突並不符合國際社會的利益。」這名外交官說，西方官員還告訴李輝，「歐洲與美國不可能分裂」，歐洲也不會收回對烏克蘭的支持。
另一名外交官說：「他們大概是在試探西方世界的團結，試圖展現主動權。」
另一人說，中國的主要利益似乎是確保俄羅斯不會打輸這場戰爭，同時確保俄國不動用核武。
俄羅斯在去（2022）年2月入侵烏克蘭之後受到西方國家制裁，於是中國成了重要經濟命脈。中國大量採購俄國能源，並向俄國出口貨物，包括軍民兩用的電腦晶片和其他電子產品，出口量自戰爭爆發以來就大幅增加。
歐洲各國政府認為，中國的和平倡議和友俄態度顯示，北京當局在俄烏戰爭上的立場較傾向俄方。
中國今年2月發布12點烏克蘭和平倡議，呼籲停火及和談，但細節不多。內容雖然稍微警告俄方不要動用核武以致戰事升級，但也間接批評了美國和北大西洋公約組織（NATO）。其中第一點是「尊重所有國家的主權」，卻未呼籲俄軍撤出烏克蘭，也未提到俄國對烏克蘭的侵略。
西方國家官員說，歐洲立場普遍與美一致，認為俄軍不撤出烏克蘭，就沒有和平的一天，各國政府也擔心中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的密切關係。
歐洲外交人員說，他們與李輝會談時，試著傳達3項關鍵訊息：中國必須持續施壓俄羅斯不要動用核武、中國不可軍援俄羅斯，且必須譴責俄國的侵略行為。
他們也要求中國支持國際社會確保烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠安全無虞的行動；這是歐洲最大的核電廠，目前被俄方占領。
中國特別代表李輝莫斯科調停俄烏，未發表評論
（中央社）中國媒體《環球網》引述俄羅斯《塔斯社》與消息報報導，中國政府歐亞事務特別代表李輝26日抵莫斯科會晤俄國外交高層，磋商如何化解俄烏戰爭。他在俄國外交部停留90分鐘，未發表任何評論。
報導說，此前李輝已走訪烏克蘭、波蘭、法國、德國和比利時，他抵達莫斯科會晤了俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）等官員，磋商如何化解俄烏戰爭。
李輝在俄國外交部大樓停留1個半小時，離去前並未發表任何評論，也沒有公佈任何具體成果。
《環球網》另引述俄羅斯《獨立報》26日報導，俄羅斯總統新聞秘書培斯科夫（Dmitry Peskov）透露，總統普亭暫不會見中國特使。
報導說，莫斯科是他此行最後一站，抵達俄羅斯前，李輝已訪歐洲10天。
他在烏克蘭期間，烏國外長庫列巴（Dmytro Kuleba）告訴他，烏克蘭不會接受任何為結束俄烏戰爭而喪失領土的提議。
波蘭副外長葛瑞渥（Wojciech Gerwel）告訴李輝，盼他「傳達（波蘭）希望中國……會譴責俄羅斯的侵略行為，並向俄國施壓要求俄方重新遵守國際法原則」。
李輝造訪德國期間，德國呼籲北京運用對俄羅斯的影響力，促使俄國立即停止侵略戰爭，並且全面撤出烏克蘭。
《美國之音》（VOA）19日的報導指出，中國明知化解俄烏戰爭沒有靈丹妙藥仍派李輝調停，意在修補中國與歐洲的關係並離間美國與北約盟友，以及建立中國的「世界新秩序」。
李輝1981至1985年曾外派中國駐蘇聯大使館並於1990年再度派駐，1991年蘇聯解體，他就地續任中國駐俄羅斯大使館一等秘書，曾獲普亭頒發友誼勳章，與俄國關係深厚。
與巴西總統通電話，普亭：願意就烏克蘭議題對話
（中央社）巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）26日與俄羅斯總統普亭通電話，重申巴西以及印度、印尼和中國願意與參與俄烏戰爭的各方進行對話；普亭也表示願意就烏克蘭議題進行對話。
除了俄烏戰爭外，魯拉和普亭還談到了兩國在金磚國家（BRICS）和其他多邊平台框架內的經濟合作潛力。
根據俄羅斯《衛星通訊社巴西新聞網》（Sputnik News Brasil）報導，普亭與魯拉通電話後向俄羅斯企業界表示，巴西是俄羅斯在拉丁美洲的主要貿易和經濟夥伴之一，俄烏戰爭導致交易困難、貿易商受損，但互動潛力良好，經貿合作前景可期。
普亭邀請魯拉參加將於6月14日至17日舉行的聖彼德堡國際經濟論壇，被魯拉婉拒；但魯拉重申巴西願意與印度、印尼和中國一起與俄烏衝突雙方對話以尋求和平。
克里姆林宮聲明指出，普亭對烏克蘭局勢發展進行基本評估，俄羅斯對通過政治和外交管道進行對話持開放態度，前提是基輔和支持烏克蘭的西方國家也願意和談。
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10大必買南投伴手禮
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南投縣為台灣「觀光首都」，在政府和業者努力地經營下，推出非常多具有當地特色的南投伴手禮。以下介紹南投10大人氣伴手禮店家，給遊客參考！
1. 日月老茶廠
超人氣商品：尚品紅玉紅茶-台茶18號
日月老茶廠位在南投魚池鄉，鄰近日月潭、紙教堂。魚池鄉擁有絕佳的地理條件，所種植的紅茶渾厚甘美。老茶廠前身為台灣農林公司的魚池茶廠，921大地震後，重新改裝為觀光茶廠，共有兩層樓，一樓為販賣門市、茶席區、戶外品茶空間與茶類製程產線展示區；二樓有閱讀區、品茶教學區、有機餐廳和共用空間。是一個可以學習識茶、品茶、買茶的好地方。
地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號
電話：049-2895508 / 049-2895510
營業時間：8:00-17:00
2. Feeling18 - 18度C巧克力工房
超人氣商品：生巧克力
網路名店18度C巧克力工房，從名店變成南投景點，可謂網路行銷成功案例一大經典。店裡的巧克力無論口味、設計、造型皆可看到店家的用心。招牌的生巧克力可挑選多種濃度，入口淡淡酒香、濃醇香滑口感，令人一吃難忘。其中，適合大人小孩的人氣口味為65%情人生巧克力，是可可濃度較低的一款，自己品嘗或贈親友同事都非常適合。近期，18度C還開了生吐司店，有原味和巧克力口味，香濃吐司無須加果醬，單吃就能品嘗到香濃牛奶香，為新人氣必點招牌！
地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號
電話：049-2984-263
營業時間：10:00-22:00
3. 集香食品
人氣經典商品：集集火車票餅
集集最有名的就是集集線小火車。復古車廂和氣味，充滿懷舊氛圍。這款用火車車票形狀做成的「火車票餅」，融入南投農業特產和火車意象，在車票造型的餅皮內加入集集香蕉、水果、梅子等餡料，外皮香酥、內餡甜而不膩。彷彿在舌尖演繹另一種集集小鎮風情。目前共有由集集至車埕、集集至二水等7種口味，頗受消費者歡迎！
地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
4. 天子舒芙蕾
人氣經典商品：法國飛雪奶油舒芙蕾
舒芙蕾柔軟細緻，入口即化，深受年輕人歡迎！店內人氣商品「法國飛雪奶油舒芙蕾」，選用奶油界LV等級之稱的法國飛雪金鑽奶油製作。常溫下品嘗，濃郁的乳酪香味彷彿雲朵般從嘴裡散開；若經窯烤後，口感會變得跟餅乾一樣香脆，每一口都散發迷人奶香。店內對將舒芙蕾的造型設計些巧思，結合頂級原料和在地新鮮食材，讓它由小小的杯裝，加大到6.5吋，品嘗美味也能大呼過癮。
地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
5. 久保田烘焙坊
人氣經典商品：咬人貓麵包
位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
6. 微熱山丘SunnyHills
人氣經典商品：土鳳梨酥
台灣名產，最知名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」，其發源地就在南投，位於139縣道旁的「微熱山丘三合院店」正是創始店。因其採用南投八卦山種植的土鳳梨，內餡酸甜。鳳梨酥在台灣以冬瓜替代鳳梨入餡已行之有年，微熱山丘卻大膽採用土鳳梨做餡料，還鳳梨酥本色，沒想到意外掀起一股土鳳梨酥熱潮。到微熱山丘品嘗鳳梨酥，除了可免費享用一塊鳳梨酥，店家還貼心附上一杯熱茶，在充滿懷舊氣氛下的三合院民宅中，拋開俗務，盡享一片寧靜。
地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
日月潭紅茶馳名國際，紅玉、阿薩姆、紅韻、藏芽四大品系，各有特色、韻味十足。近年來紅茶相關加工品在業者創新包裝下，如雨後春筍般在市場熱銷。這款「日月潭田園紅茶手工蛋捲」位於日月潭水社碼頭附近的中興停車場旁，招牌口味為日月潭紅茶蛋捲。每個蛋捲都是現場手工製造，多層次口感，香酥鬆脆，香氣十足。除了招牌紅茶口味，還有芝麻、咖啡和原味等，現場還可試吃，是到日月潭旅遊必買伴手禮之一。
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
8. 久味大姐手工麻糬
人氣經典商品：招牌金條麻糬
南投草屯知名排隊名店非中山街上的「久味大姐手工麻糬」莫屬了！來到現場就能看到店員手工包麻糬，因人數實在太多，還設置自動點餐機。店內超人氣產品「純金金條長條招牌麻糬」，招牌是寫「綜合口味」，但意外的是所謂的「綜合」不是三種個別口味，是一顆就包了三種口味。長條麻糬外面裹上古早味花生磨成的花生粉，裡頭則有熬煮成綿密的萬丹紅豆泥＋芝麻花生內餡，麻糬軟中帶Q不黏牙，難怪每人都是一次3至5盒購買。
地址：南投縣草屯鎮中山街201號
電話：049-2333996
營業時間：05：30-21：00
9. 果丘in
人氣經典商品：白木耳吸凍飲
果丘in位於南投埔里，是台灣少有的「膠質果凍補充包」專賣店。其補充包方便攜帶、即開即飲，精心的吸嘴設計更讓你輕輕一吸，就能嘗到白木耳的Ｑ彈滑順！果丘in採用埔里好水培養的白木耳。每顆都富有膳食纖維及天然的植物膠質，飲用時不只解饞護胃，還更能養顏！口味部分，除了冰糖原味外，還結合南投在地食材，提供如埔里老茶廠紅茶、大坪頂百香果、信義青梅、南投鳳梨以及季節限定的桑椹等多種口味。告別不健康的碳酸飲料，享瘦一下，來包健康的白木耳吸凍飲吧！
地址：南投縣埔里鎮自強路188號
電話：049-2902939
營業時間：10:30-18:00
10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
以上廣告由南投縣政府農業處提供。