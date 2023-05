黃仁勳台大畢典致詞：畢業生站在AI起跑線，要試著去追逐獵物「否則你自己就會成為獵物」

我們想讓你知道的是

40年前黃仁勳畢業時,站在個人電腦和晶片革命的起跑線上,而40年後的今天也正站在AI的起跑線。黃仁勳勉勵畢業生:「要試著去追逐獵物,否則你自己就會成為獵物。(either you’re running for food or you’re running from being food)。」要記住要一直跑下去,而不是用走的,因為世界不會停下來等你。