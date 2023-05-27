黃仁勳台大畢典致詞：畢業生站在AI起跑線，要試著去追逐獵物「否則你自己就會成為獵物」

黃仁勳台大畢典致詞：畢業生站在AI起跑線，前景和40年前一樣好

（中央社）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（27）日在台大畢業典禮提到，青年正站在AI（人工智慧）的起跑線上，前景和他40年前畢業時一樣完美，並勉勵：「要試著去追逐獵物，否則你自己就會成為獵物。」

台灣大學今日舉辦畢業典禮，特別邀請黃仁勳為致詞貴賓，他一早現身校園就有許多學生搶著和他拍照，進入會場時也獲得如雷掌聲和歡呼。

黃仁勳致詞時先秀了一小段台語，並說本來想用台語致詞，但後來越想越緊張，擔心講的不夠好，所以還是用英語致詞。他幽默地說，今天是畢業生榮耀的日子，對家長也是，因為他們的夢想實現了。

黃仁勳回憶10幾年前他第一次跨進台大校園，被邀請參觀一間實驗室，整個房間擺滿NVIDIA顯示卡，走道上用大同電扇散熱，可說是十足台灣風格的DIY超級電腦。研究人員對NVIDIA充滿感激之情，而黃仁勳也為自己公司能幫助他人完成事業感到無比欣慰。

黃仁勳表示，他40年前畢業時世界還比較簡單，沒有液晶電視也沒有手機，後來出現了個人電腦革命，而近期出現了AI（人工智慧）。AI將創造許多不曾出現的工作，也會淘汰一些工作，總之會改變所有的工作，每家公司都要學會運用AI創造更多讓人驚艷的事物。

黃仁勳表示，他畢業的1984年是一個完美的年份，而2023年同樣完美。學生們能從台大畢業，可說是人生至今最成功的一天，但出社會後還會面對許多挑戰，他創辦NVIDIA的過程中也面臨了許多失敗、羞辱和尷尬。

黃仁勳接連講述3個NVIDIA的挫折經驗，一度面臨倒閉的邊緣，不得不做出慘痛的選擇、執行戰略性的撤退。但這些經驗塑造了他們堅忍的性格，能夠承受各種磨難。

40年前黃仁勳畢業時，站在個人電腦和晶片革命的起跑線上，而40年後的今天也正站在AI的起跑線。黃仁勳勉勵畢業生：「要試著去追逐獵物，否則你自己就會成為獵物。（either you’re running for food or you’re running from being food）。」要記住要一直跑下去，而不是用走的，因為世界不會停下來等你。

黃仁勳說，在追逐的過程中，往往無法確定方向是否正確，一定會經歷犯錯、挫折，別忘了適時求援，也要記得忍受苦痛，並用苦痛來實現夢想，獻身於終身的志業。

Photo Credit: 中央社 國立台灣大學27日舉辦畢業典禮，邀請身價逾新台幣1兆元、有「AI教父」之稱的的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）出席致詞，黃仁勳抵達現場時，許多學生紛紛上前與黃仁勳合影。 Photo Credit: 中央社 黃仁勳離場時向台大畢業生揮手致意。

勉勵台大畢業生有服務精神，陳文章：黃仁勳在美求學也掃過廁所

（中央社）國立台灣大學今天舉辦畢業典禮，校長陳文章致詞時，特別提醒9123名畢業生在邁向人生新旅程時，一定要注意工作、做人、做事的態度，並具備感恩、利他的精神。

台大今年畢業典禮邀請身價逾新台幣1兆元、有「AI教父」之稱的的輝達執行長黃仁勳出席致詞，一早就吸引許多學生、家長擠滿體育場。

近年企業用人調查普遍發現，台大畢業生的能力獲得肯定，但工作態度及流動率高常受質疑。上任台大校長後首次在畢業典禮致詞的陳文章致詞時，勉勵畢業生在邁向人生新旅程時要注意3個重點，首先就是「態度」，包括工作、做人、做事的態度。

他表示，態度是展現人格特質的品牌，也是他人下評判的準則，擁有認真負責及正直誠信的態度，能讓人生高度不斷向上提升。

陳文章提醒的第2點是「感恩」，希望台大畢業生要感恩生命中曾幫助自己的人，也要學會謙卑；也要感恩競爭對手，因競爭可以讓人知道不足之處，讓彼此變得更好。

台大畢業生都是天之驕子，陳文章呼籲的第3點是「利他」，做人處事應有服務精神，才能讓人際關係更和諧、社會更祥和安定。

他特別以今天的致詞貴賓黃仁勳為例，黃仁勳9歲時就住到美國寄宿學校，學習與不同背景的人交流，也必須參與清掃全校廁所的義務勞動，這樣的生活經驗，讓黃仁勳後來既使屢獲大獎、功成名就，總是抱持著謙虛與感恩的態度，並與一同工作的同仁分享榮耀。

陳文章也提到，近年世界有重大的變化，除了AI資訊新科技帶來生活上的影響外，也面臨COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、區域衝突等，台大學生除了要具備學系所專業，更要有無畏挫折、正直誠信、團隊合作及利他感恩的心態。

今天致詞的畢業生代表周承宏提到，在台大歲月讓他領悟，不只追求眼前的成功，也要明白生活並不完美，而須保持善良，真誠地對待身邊每一個人。他也期許自己在未來的人生中，面對每一個選擇，都會更清楚知道該相信什麼、該放下什麼，「大人才能做選擇，你不能全都要。」

代表國際生致詞的是來自德國的白莎莎（Elisabeth Kreitschmann），她提到自己來台後，逐一克服氣候、語言、文化的艱難挑戰，並在台大認知到團隊合作的意義，未來希望運用國際商業競賽的經驗，在台灣開創永續時尚品牌。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺