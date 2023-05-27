林文月辭世享壽90歲，曾譯《源氏物語》，創作《京都一年》樹立散文典範

（中央社）翻譯家、作家林文月在美國辭世，享耆壽90歲。她精通六朝文學與中日比較文學，曾翻譯《源氏物語》、《枕草子》等日本名著，同時以散文聞名，作家白先勇曾讚美她的作品「筆意清暢，風格醇厚」。

林文月為中華民國筆會會員，筆會今（27）日透過臉書粉絲專頁表示，林文月於美國加州時間26日上午9時許過世，享耆壽90歲。她身兼學者、作家與翻譯家身分，並能以4支筆分別寫論文、散文、譯文與從事繪畫。

筆會表示，林文月創作上樹立了散文寫作的典範，作品溫雅如玉、文如其人，兼容六朝文學的豐饒細膩，以及東洋文學的含藏婉約。文風曾被評為「似質而自有膏腴，若樸而自有華采」。

林文月於1933年在上海租界出生，兒時接受日本教育，在到台灣生活後才開始接受中文教育，為台灣大學中文系學士、碩士，1958年就讀碩士班期間，開始在台大任教，1969年時赴日本京都大學人文科學研究所就讀，1993年從台大退休後，移居美國。

林文月的散文創作則始於1969至1970年前後的《京都一年》系列散文，曾先後獲時報文學獎、國家文藝獎、台北文學獎。作品如《翡冷翠在下雨》過去也曾被國立編譯館選入國、高中生中文課本教材。

筆會祕書長楊宗翰向《中央社》表示，林文月曾發表「讀中文系的人」，為所有唸中文系的人帶來啟示，當所有人都認為中文系是沒有用的學科，林文月告訴後進可以如何自處，林文月集學者、翻譯家、作家等多重身分於一身，為有志於中文創作的人樹立典範。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺