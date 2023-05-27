中國脫口秀禁忌：不能議論政府和3個T──台灣、西藏與天安門

（中央社）中國脫口秀演員李昊石被控辱軍，連累他所屬公司的笑果文化也遭殃，曾赴對岸發展的脫口秀演員說，不只解放軍碰不得，3T也就是台灣、西藏與天安門，同樣是中國脫口秀演員不能碰觸的禁忌。

藝名House的李昊石在北京登台被控以野狗比喻共軍和嚴重侮辱「人民軍隊」而遭到立案調查。

《德國之聲》（DW）26日報導，一位在兩岸均有表演經驗化名A的脫口秀演員表示，脫口秀行業近年在中國竄起太快，笑果文化又是其中一枝獨秀、最樹大招風的公司，「在這之前就基本已經被（中國政府）盯上了」。

好比之前中國當局強監管補教、直播、移動支付等，A說，若有個行業在中國發展迅速，「那個行業的領頭公司，基本上就要先跪在地上歇歇、流血流個3年」。

他表示，脫口秀在中國紅了好幾年，已邁入漸無新意的窘境，又出現收入極高的明星和公司，「大家都知道總有一天主管機關會想要查這個事的，今天如果不是因為House，可能也會因為下一個人」。

A說，House只是「剛好踩在了高壓在線」，成了當局殺雞儆猴的範例。

所謂的高壓線，A告訴DW，根據他手上的一份官方規章，當中詳列脫口秀演員不可觸及的10大敏感題材，而House正是違反了「不可危害國家統一、主權及領土完整，傷害國家榮譽利益」這一條。

2018至2019年與中國「麻花喜劇」簽約而常駐北京表演的台灣頭口秀演員東區德說，這個圈的潛規則就是（敏感的）東西都不能講，他在中國期間演出的逐字稿就須經當局審批、通過才能上台。

他表示，House提交的稿件裡若涉及軍方，根本不可能通過，而且在「天子腳下的北京」，脫口秀演員和觀眾都是自我審查最嚴重的，「所以我也不曉得為什麼House敢在北京脫稿，真的很有種」。

28歲的外籍演員B曾在上海灘表演英語脫口秀。他說，大約7、8年前剛開始在中國發展，就知道不能議論政府和3個T，也就是台灣（Taiwan）、西藏（Tibet）、天安門廣場（Tiananmen Square）等敏感題材。

B表示，現在這些紅線已經變得太多了，他們（中國當局）不斷加長被認為是不當內容的題材清單……只要你碰到這些題材，他們就能以此為藉口封殺。

他說，中國缺乏言論自由已不是新聞，如今連表達自由都失去，中國脫口秀的發展前景令他十分悲觀。

至於在台灣，東區德表示，台灣超級自由，愛講啥都行，但這並不代表在台灣講脫口秀就能毫無顧忌，台灣的自我審查機制不在於什麼話題不能講，而在於什麼題材會過度政治不正確或觀眾無法接受。

他說，美國社會盛行取消文化（網友因公眾人物所言不符合自己所認同的政治正確，而在社群上對其抵制的網絡放逐行為），這是所有自由世界的演員都會考量的。

曾在上海登台的英語脫口秀演員表示，他們在台灣表演的自我審查動機，唯一考量只在於「這個笑話能把台下的觀眾逗笑嗎？」一切以市場價值和效果考量，不需要思考敏感紅線。

這位演員告訴DW，脫口秀藉由不斷地冒犯引出笑的喜劇，「就像搖滾或龐克樂，它就是一個很叛逆的東西，你不可能去塑造一個在中共領導下的搖滾樂」。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺