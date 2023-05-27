中國脫口秀禁忌：不能議論政府和3個T──台灣、西藏與天安門
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脫口秀在中國紅了好幾年，已邁入漸無新意的窘境，又出現收入極高的明星和公司，「大家都知道總有一天主管機關會想要查這個事的，今天如果不是因為House，可能也會因為下一個人」。A說，House只是「剛好踩在了高壓在線」，成了當局殺雞儆猴的範例。
（中央社）中國脫口秀演員李昊石被控辱軍，連累他所屬公司的笑果文化也遭殃，曾赴對岸發展的脫口秀演員說，不只解放軍碰不得，3T也就是台灣、西藏與天安門，同樣是中國脫口秀演員不能碰觸的禁忌。
藝名House的李昊石在北京登台被控以野狗比喻共軍和嚴重侮辱「人民軍隊」而遭到立案調查。
《德國之聲》（DW）26日報導，一位在兩岸均有表演經驗化名A的脫口秀演員表示，脫口秀行業近年在中國竄起太快，笑果文化又是其中一枝獨秀、最樹大招風的公司，「在這之前就基本已經被（中國政府）盯上了」。
好比之前中國當局強監管補教、直播、移動支付等，A說，若有個行業在中國發展迅速，「那個行業的領頭公司，基本上就要先跪在地上歇歇、流血流個3年」。
他表示，脫口秀在中國紅了好幾年，已邁入漸無新意的窘境，又出現收入極高的明星和公司，「大家都知道總有一天主管機關會想要查這個事的，今天如果不是因為House，可能也會因為下一個人」。
A說，House只是「剛好踩在了高壓在線」，成了當局殺雞儆猴的範例。
所謂的高壓線，A告訴DW，根據他手上的一份官方規章，當中詳列脫口秀演員不可觸及的10大敏感題材，而House正是違反了「不可危害國家統一、主權及領土完整，傷害國家榮譽利益」這一條。
2018至2019年與中國「麻花喜劇」簽約而常駐北京表演的台灣頭口秀演員東區德說，這個圈的潛規則就是（敏感的）東西都不能講，他在中國期間演出的逐字稿就須經當局審批、通過才能上台。
他表示，House提交的稿件裡若涉及軍方，根本不可能通過，而且在「天子腳下的北京」，脫口秀演員和觀眾都是自我審查最嚴重的，「所以我也不曉得為什麼House敢在北京脫稿，真的很有種」。
28歲的外籍演員B曾在上海灘表演英語脫口秀。他說，大約7、8年前剛開始在中國發展，就知道不能議論政府和3個T，也就是台灣（Taiwan）、西藏（Tibet）、天安門廣場（Tiananmen Square）等敏感題材。
B表示，現在這些紅線已經變得太多了，他們（中國當局）不斷加長被認為是不當內容的題材清單……只要你碰到這些題材，他們就能以此為藉口封殺。
他說，中國缺乏言論自由已不是新聞，如今連表達自由都失去，中國脫口秀的發展前景令他十分悲觀。
至於在台灣，東區德表示，台灣超級自由，愛講啥都行，但這並不代表在台灣講脫口秀就能毫無顧忌，台灣的自我審查機制不在於什麼話題不能講，而在於什麼題材會過度政治不正確或觀眾無法接受。
他說，美國社會盛行取消文化（網友因公眾人物所言不符合自己所認同的政治正確，而在社群上對其抵制的網絡放逐行為），這是所有自由世界的演員都會考量的。
曾在上海登台的英語脫口秀演員表示，他們在台灣表演的自我審查動機，唯一考量只在於「這個笑話能把台下的觀眾逗笑嗎？」一切以市場價值和效果考量，不需要思考敏感紅線。
這位演員告訴DW，脫口秀藉由不斷地冒犯引出笑的喜劇，「就像搖滾或龐克樂，它就是一個很叛逆的東西，你不可能去塑造一個在中共領導下的搖滾樂」。
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延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
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各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」