中國駭客組織「伏特颱風」被控攻擊美國設施，一篇看懂潛在威脅
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戴爾科技（Dell Technologies）旗下的網路安全公司SecureWorks研究員柏納德（Marc Burnard）說，到目前為止，「伏特颱風」似乎著重於從「持有美國軍方或政府相關資料的組織」竊取訊息。柏納德說，「伏特颱風」很可能將自身定位為從事擾亂行動，但根據他對駭客們的觀察，這個組織「主要從事間諜目的」。
（中央社）西方情報機構和科技企業微軟（Microsoft）近期發現，中國政府支持的駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）攻擊美國關鍵基礎設施，這是迫切的威脅？或只是又一群從事常態刺探的數位間諜？
以下是《路透社》整理的相關資訊及已知潛在威脅：
- 未來危機
世界上幾乎每個國家都會利用駭客來蒐集情報。美國和俄羅斯等大國擁有大量此類組織，其中許多被網路安全專家賦予如「方程式集團」（Equation Group）或「魔幻熊」（Fancy Bear）等綽號。
專家擔心的是，這類組織不知何時會將注意力從情蒐轉向數位破壞。
因此，當微軟24日發文表示，「伏特颱風」正「尋求開發可在未來危機中擾亂美國和亞洲地區之間關鍵通訊基礎設施的能力」時，立即讓人想到美中之間因為台灣而緊張關係加劇。這兩國之間的任何衝突幾乎肯定會涉及跨太平洋網路攻擊。
- 間諜行為是主要目的
這是否意味著一群駭客正準備在台灣議題激發衝突時，破壞美國的基礎設施？
微軟對這一評估的信心程度為「中等信心」（moderate confidence），這個情報術語通常是指一種理論看似合理且來源可靠，但尚未得到充分證實。不同研究人員已查明「伏特颱風」的各個面向，但並不是每個人都有看到為發動攻擊做準備的證據。
戴爾科技（Dell Technologies）旗下的網路安全公司SecureWorks研究員柏納德（Marc Burnard）說，到目前為止，「伏特颱風」似乎著重於從「持有美國軍方或政府相關資料的組織」竊取訊息。
柏納德說，「伏特颱風」很可能將自身定位為從事擾亂行動，但根據他對駭客們的觀察，這個組織「主要從事間諜目的」。
- 敲響警鐘
美國思科系統公司（Cisco Systems Inc）表示，已有令人不安的證據表明「伏特颱風」正為一些危險的事情做準備。
就像微軟和Secureworks一樣，思科的專家也拒絕透露他們是在何處遇到「伏特颱風」。思科的威脅情報部門主任歐尼（Matt Olney）說，公司接獲要求，要直接處理一樁發生在關鍵基礎設施的案件，最好的解釋似乎就是為破壞行動做準備。
- 隱形風暴
幾乎所有網路間諜都努力掩蓋蹤跡。微軟和其他研究人員表示，「伏特颱風」執行任務時特別安靜，它透過被駭的網路設備（如家庭路由器）傳送資訊來隱藏流量，並仔細從受害者的活動紀錄中刪除入侵證據。
中國一貫否認從事駭客攻擊，在「伏特颱風」事件中也不例外。但超過20年來，有關中國網路間諜活動的紀錄持續累積。
過去10年，隨著西方研究人員將駭客入侵與中國人民解放軍的特定單位連結起來，加上美國執法部門指控多名中國情報人員竊取美國機密，間諜活動已成為人們關注的焦點。
新聞來源
延伸閱讀
- 《紐約時報》：中國駭客組織「伏特颱風」入侵關島基礎建設，真正目標疑是台灣
- FBI局長：中國駭客計畫全世界規模最大，偷竊美國資料遠超過其他國家總和
- 美國起訴並通緝4名中國駭客：網路攻擊足跡遍布12國、利用微軟程式漏洞竊取25萬筆個資
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺
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南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。