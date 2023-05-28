2023/05/28,
印太

日本緊跟美國，把G7峰會悄悄改造成去中俄的「新聯合國安理會」

日本緊跟美國，把G7峰會悄悄改造成去中俄的「新聯合國安理會」
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我們想讓你知道的是

G7角色的擴張，以及北大西洋公約組織和印太戰略的跨洲結合，不但將會重新改寫國際地緣戰略的關係互動，對於二戰結束後蟄伏迄今的日本，意謂著終於掙脫了原《聯合國憲章》所謂「敵國條款」對日本的桎梏。成為世界新舞台上的核心要角。

文：黃澎孝

G7廣島峰會在舉世媒體的關注和肯定下落幕了。但是，曾經失落了30年的日本，卻因成功抓住了這次主持G7峰會的機會，而為日本拉開了旭日再度東昇的序幕。

岸田文雄會前奔走各國建立共識

首先，日本首相岸田文雄緊緊抓住了今年日本擔任G7輪值主席國的機會，從元月開始就啟動了「捍衛自由開放的印太地區」的共識之旅 。先後拜會了G7各主要成員國。不但與拜登總統舉行了美日領袖峰會，並在聯合聲明中，再度重申維持台海和平穩定的重要性。另一方面，又與英國和澳洲正式簽署了允許雙方相互部署武裝部隊的所謂「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement, RAA）。

由於歐盟早在2021年4月就已提出了「印太地區合作戰略」的構想，隨著俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭激盪下，更有歐亞ㄧ體應對俄羅斯與中國威脅的實際需要。因此，在岸田的穿梭下成功建立了以「捍衛自由開放的印太地區」為今年G7峰會的核心議題。

「長名單」廣邀友好國和國際組織與會

日本這次充份發揮主席國的權力，除了日本以外另六個主要工業國，以及歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）之外。還擴大邀請了包括印度、巴西、韓國、越南和澳大利亞，以及非盟輪值主席國科摩羅、太平洋島國論壇主席國庫克群島、東盟主席國印尼等國共襄盛舉。

誠如《法新社》質疑這個「長得不同尋常」的邀請名單，顯然有日本試圖擴展自身以及G7集團在發展中國家間的影響力；另一個目的，或許是想逐步替代G20，順便再把俄羅斯和中國摒除在外。

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掙脫「敵國條款」桎梏，日本再展風華

為何對日本而言，這次的廣島峰會意義非凡呢？簡單的講，日本緊跟美國已把G7悄悄改造成一個去俄中、去聯合國安理會的「新聯合國安理會」。

事實上，國際上已有若干觀點正在醞釀，認為G7應該從應對經濟危機的平台，轉變為應對非民主勢力威脅的協作平台。從而建議將G7擴展為D10，所謂的「D」代表的是Democracy「民主」的字頭。換言之，就是要將澳洲、韓國和印度等民主國家加入其中。

更值得關注的是，「北大西洋公約組織」（NATO）已決定今年年底將在日本東京成立聯絡辦公室。這是北約在亞洲設立的第一個辦公室，表面目的是要強化與印度─太平洋地區的往來。但實際上，就是要建立一個全球ㄧ盤棋的歐美日軍事大同盟。期以應對來自俄羅斯和中國的挑戰。而日本深厚的工業基礎和綜合國力，將毫無疑問的成為美國在亞洲的最主要戰略夥伴。

事實上，G7角色功能的擴張，以及北大西洋公約組織和印太戰略的跨洲結合，不但將會重新改寫國際地緣戰略的關係互動，但是，對於二戰結束後蟄伏迄今的日本，意謂著終於掙脫了原《聯合國憲章》第53條、第77條和第107條中的所謂「敵國條款」（enemy country clause）對日本的桎梏，已經華麗轉身成為以G7為核心的世界新舞台上的核心要角。

總之，日本旭日東昇，再綻光芒，應該已在國際政治的軌道上運行，並已蓄勢待發之中了，值得我們拭目以待。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此
原標題：G7廣島峰會讓日本再放光芒，去中俄化的「新聯合國」正在成形中？

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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