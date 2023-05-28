日本緊跟美國，把G7峰會悄悄改造成去中俄的「新聯合國安理會」
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G7角色的擴張，以及北大西洋公約組織和印太戰略的跨洲結合，不但將會重新改寫國際地緣戰略的關係互動，對於二戰結束後蟄伏迄今的日本，意謂著終於掙脫了原《聯合國憲章》所謂「敵國條款」對日本的桎梏。成為世界新舞台上的核心要角。
文：黃澎孝
G7廣島峰會在舉世媒體的關注和肯定下落幕了。但是，曾經失落了30年的日本，卻因成功抓住了這次主持G7峰會的機會，而為日本拉開了旭日再度東昇的序幕。
岸田文雄會前奔走各國建立共識
首先，日本首相岸田文雄緊緊抓住了今年日本擔任G7輪值主席國的機會，從元月開始就啟動了「捍衛自由開放的印太地區」的共識之旅 。先後拜會了G7各主要成員國。不但與拜登總統舉行了美日領袖峰會，並在聯合聲明中，再度重申維持台海和平穩定的重要性。另一方面，又與英國和澳洲正式簽署了允許雙方相互部署武裝部隊的所謂「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement, RAA）。
由於歐盟早在2021年4月就已提出了「印太地區合作戰略」的構想，隨著俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭激盪下，更有歐亞ㄧ體應對俄羅斯與中國威脅的實際需要。因此，在岸田的穿梭下成功建立了以「捍衛自由開放的印太地區」為今年G7峰會的核心議題。
「長名單」廣邀友好國和國際組織與會
日本這次充份發揮主席國的權力，除了日本以外另六個主要工業國，以及歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）之外。還擴大邀請了包括印度、巴西、韓國、越南和澳大利亞，以及非盟輪值主席國科摩羅、太平洋島國論壇主席國庫克群島、東盟主席國印尼等國共襄盛舉。
誠如《法新社》質疑這個「長得不同尋常」的邀請名單，顯然有日本試圖擴展自身以及G7集團在發展中國家間的影響力；另一個目的，或許是想逐步替代G20，順便再把俄羅斯和中國摒除在外。
掙脫「敵國條款」桎梏，日本再展風華
為何對日本而言，這次的廣島峰會意義非凡呢？簡單的講，日本緊跟美國已把G7悄悄改造成一個去俄中、去聯合國安理會的「新聯合國安理會」。
事實上，國際上已有若干觀點正在醞釀，認為G7應該從應對經濟危機的平台，轉變為應對非民主勢力威脅的協作平台。從而建議將G7擴展為D10，所謂的「D」代表的是Democracy「民主」的字頭。換言之，就是要將澳洲、韓國和印度等民主國家加入其中。
更值得關注的是，「北大西洋公約組織」（NATO）已決定今年年底將在日本東京成立聯絡辦公室。這是北約在亞洲設立的第一個辦公室，表面目的是要強化與印度─太平洋地區的往來。但實際上，就是要建立一個全球ㄧ盤棋的歐美日軍事大同盟。期以應對來自俄羅斯和中國的挑戰。而日本深厚的工業基礎和綜合國力，將毫無疑問的成為美國在亞洲的最主要戰略夥伴。
事實上，G7角色功能的擴張，以及北大西洋公約組織和印太戰略的跨洲結合，不但將會重新改寫國際地緣戰略的關係互動，但是，對於二戰結束後蟄伏迄今的日本，意謂著終於掙脫了原《聯合國憲章》第53條、第77條和第107條中的所謂「敵國條款」（enemy country clause）對日本的桎梏，已經華麗轉身成為以G7為核心的世界新舞台上的核心要角。
總之，日本旭日東昇，再綻光芒，應該已在國際政治的軌道上運行，並已蓄勢待發之中了，值得我們拭目以待。
本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此
原標題：G7廣島峰會讓日本再放光芒，去中俄化的「新聯合國」正在成形中？
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
我們想讓你知道的是
各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」