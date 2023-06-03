【小說】《女人與她們進化的天敵》選摘：這年頭沒有原因和目的，哪有媳婦願意跟婆婆住在一起呢？

文：金息

五年前，她決定和女人同住是有原因的。這年頭沒有原因和目的，哪有媳婦願意跟婆婆住在一起呢。況且很多婆婆也會主動提出分開住，因為不想上了年紀還要看媳婦臉色過日子。但她迫切需要一個可以代替上班的自己負責家事和照顧孩子的人，無論是婚前就在做的工作，還是出生不滿百天的孩子，以及沒完沒了的家事，她都不想放棄。

結婚前她就想好了，即使生了孩子也要繼續上班賺錢。很多女人會為了育兒辭掉工作，回家做全職主婦，但等到孩子上國中後，又為了幫孩子繳補習班學費，不得不去大賣場打工或當保母。她不想像那些女人一樣，況且身邊就有一個這樣的例子。她的大姐曾是郵局約聘員工，兩個孩子出生後，大姐就回家當全職主婦，老大上國中後，便不得不去大賣場打工。大姐把每天工作五、六個小時，在地下的食品區蒸餃子或煎糖餅賺的錢，全部拿去給孩子繳學費了。

她覺得女人是負責家事和照顧孩子的最佳人選。以她的薪水根本請不起鐘點和到府保母，而且丈夫也不是有能力賺大錢的人，他那點薪水只夠維持生計。她思前想後，都沒有比女人更適合的人選了。她的母親在做水產乾貨的生意，打從一開始就沒考慮母親。電話銷售員是三班兩輪制，很難請到幫忙照顧孩子的保母，就算能請到人，費用也不是筆小數目。她也考慮過請一位朝鮮族到府保母，但算來算去，請保母的費用加上尿布和奶粉的錢，絕對會入不敷出。

說實話，直到短短三個月的產假快要結束前，她都絲毫沒有想要和女人同住的想法。而且婚前她就已經向丈夫表明了不想奉養婆婆。她明知女人只有這一個兒子，提出這樣的要求很刻薄，但還是覺得有必要講清楚。她甚至做好如果丈夫不同意，就重新考慮這樁婚事的心理準備。當時丈夫很為難，但也不想放棄這門婚事，已經三十五歲的丈夫娶妻心切，也知道自己沒時間挑三揀四了。雖然當時她也三十二歲了，漸漸淪為人們口中的老處女，但如果丈夫不同意，她也不想委曲求全。

總之，在產假結束一週前，她得出了必須跟女人同住的結論。在女人搬離全租屋、住進兒子家前，每天都要搭公車，再換乘兩次地鐵來幫忙照顧孩子。她上夜班時，女人會留下來陪孩子過夜，然後為早上回來的她準備早餐，再回自己家。

她提議同住時，女人沒有顯得特別高興，但也沒當面拒絕。雖然女人看起來不是很情願，但並沒有流露討厭的神情。回想起來，女人一直都是這樣，就像沒有自己的想法一樣。她和丈夫交往時，丈夫說有結婚對象，把她帶回家介紹給母親時，女人也沒什麼表態。之後選好日子、預訂了禮堂，兩家互換了少得不足掛齒的禮物後，女人還是毫無反應。但在聽到這個突如其來的提議時，女人一時還是難掩困惑。

「讓我跟你們一起住？」女人的語氣像是在自言自語。

「您一個人住不寂寞嗎？」需要幫助的人明明是她，她卻表現得好像善心大發，扮演起孝心至誠的媳婦在可憐獨居的婆婆。

「怎麼住在一起……」

「媽，瞧您問的，您搬過來不就行了嗎？」丈夫插嘴道，他的語氣好像在說，同住就跟把豆子和米摻和在一起一樣簡單。

「最好是您搬來跟我們一起住。」她就像這件事已經決定了般，堅定的說。

「那我要趕快打給房東，把房子先退了。」急性子的丈夫拿出手機，馬上打給房東。

雖說女人住的是全租屋，但已經在那生活了十多年，住出了感情。女人住的首爾郊區沒有地鐵，附近也沒有大賣場，但三十多年來女人從未離開過那一區。對女人而言，突然離開生活了多年的家和環境並不是件簡單的事，但她和丈夫根本無心考慮這些，恨不得馬上帶女人回家顧孩子。

「您得看著孫子長大，享受天倫之樂啊。」

聽了她的話，女人投降似的垂下頭。她覺得用兩全其美、皆大歡喜這種詞來形容眼下的情況再恰當不過了。因為她可以繼續工作，女人會替她挑起家事和育兒重擔，還能讓女人覺得自己並非老而無用，甚至感到安心和驕傲。

無論作為女性還是母親，女人肯定覺得自己早已一無是處了。畢竟在很早以前，女人就已經停經、喪失了所謂的繁殖能力；孩子也都長大成人，各自獨立。但現在，媳婦在向自己求助。她覺得聽到這種提議，女人心裡一定很高興。況且兒子結婚後，女人一直一個人住，再沒做過任何事。就連擁有像樣職場的男人過了五十歲都會被人當成磨損、廢棄的零件，更何況是年過花甲的女人。

她與丈夫談及婚嫁時，女人偶爾還會去小菜店打工賺些零用錢，而且那時還有兒子的薪水。丈夫單身時，薪水都由女人管理，薪水會全部匯入女人的帳戶，然後丈夫再跟女人領零用錢。但在他們選好結婚的日子後，雖然還是戀人關係，她就提出要管理丈夫薪水的要求。起初丈夫還擔心女人心裡會不是滋味，但顯然他的顧慮是多餘的，因為即使薪水遲遲沒有匯入女人的帳戶，女人也沒有問一個字。

女人搬家前，會在家裡做副業貼補家用。偶爾去女人家時，會看到房間角落放著一個大紅盆，裡面堆滿壞掉的拉鍊。女人會用鐵鉗和剪刀分解拉鍊，然後按照布料、金屬和塑膠分類，再裝進不同袋子裡。分解十條拉鍊可以賺十元。她見過女人用力拽下拉鍊頭的樣子，想到那條拉鍊好似女人滿口的壞牙、鐵鉗拽下來的拉鍊頭就如同鑲的金牙時，她不禁皺起了眉頭。女人沒有經濟來源，只能靠做這些雜活貼補家用。雖然一個人住，但開銷也不小，每個月都要繳水費、電費和瓦斯費，也要買些豆腐、豆芽菜之類的食物解決溫飽。