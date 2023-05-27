主計總處下修全年經濟成長率至2.04％創近8年新低，通膨上修至2.26％

主計總處下修今年經濟成長率至2.04％，勉強保2創近8年新低

（中央社）全球終端需求疲弱，持續拖累台灣出口，主計總處昨（26）日再次下修2023年全年經濟成長率至2.04％，為8年最低水準，僅能勉強「保2」，不過第2季起，經濟可望緩步復甦。

主計總處昨天公布最新經濟預測，估2023年經濟成長率為2.04％，較2月預測數2.12％減少0.08個百分點，細看逐季表現，以今年第1季負成長2.87％最差，而後逐季好轉；對於全年消費者物價指數（CPI）預測值則上調至2.26％。

從數據觀察，第1季經濟成長率為負2.87％、第2季預測有望轉為正成長1.82％、第3季3.18％、第4季為5.77％。

副主計長蔡鴻坤表示，通膨、升息及俄烏戰爭持續影響全球終端需求，全球經濟成長力道放緩，加上消費重心轉向服務，使得商品存貨調整時間拉長，出口持續走弱是這次下修經濟成長率的關鍵原因。

根據主計總處預測，2023年商品出口為4446億美元，年減7.27％；併計商品與服務並剔除物價因素後，輸出實質負成長0.60％，較2月預測下修0.64個百分點。

全球經濟前景的不確定性仍高、廠商去化庫存制約生產，均使企業資本支出趨向審慎，加上去年基期已高，主計總處預測今年民間投資實質負成長2.49％，大幅下修1.36個百分點。

「要經歷一段痛苦的過程」，蔡鴻坤表示，疫情期間，大家拼命買各式耐久財，讓台灣享受到疫情紅利，但這種情況不可能一直持續，現在各產業都得面對存貨調整的挑戰，使得今年第1季景氣「築底整理」，但第2季起可望緩步復甦。

雖然和新加坡、韓國、香港相比，台灣第1季經濟負成長2.87％、表現最差，蔡鴻坤表示，台灣在疫情期間表現亮眼，以近幾年平均來看，台灣經濟仍居四小龍之首。

主計總處統計2020年至2022年的平均經濟成長率，台灣為4.07％，新加坡、韓國、香港分別為2.7％、2.0％及負1.3％；若看近4年第1季的平均成長率，台灣為3.20％，同樣是四小龍最佳。

蔡鴻坤補充，今年第1季經濟負成長2.87％，為金融海嘯以來、14年最差表現，但和當時情境相比，台灣經濟體質已經轉變；先前是出口不好，內需及就業市場都受影響，如今出口不好，內需還是很熱絡，失業率更創23年來新低。

觀察今年內需表現，主計總處指出，隨著各國解除邊境管制，跨境旅遊升溫，加上疫後生活回歸常軌，購物、餐飲與出遊明顯回升，又有政府普發現金推升消費動能，預測今年民間消費實質成長達6.92％，上修1.68個百分點，創26年最高紀錄。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰補充，疫後特別預算對經濟成長率的推動效果維持之前預估，落在0.35至0.45個百分點，其中普發現金應有0.3個百分點的效益。

Photo Credit: 中央社 主計總處26日公布最新經濟預測，下修2023年經濟成 長率至2.04％，勉強保2，且為近8年最低水準，顯示 台灣景氣吹冷風。圖為民眾在高雄市新興區南華商圈 逛街。

服務價格起漲，主計總處上修今年通膨率至2.26％

（中央社）台灣經濟面臨出口下滑與通膨的雙重挑戰，主計總處昨天發布最新經濟預測，下修2023年經濟成長率至2.04％，勉強「保2」，並上修全年消費者物價上漲率（CPI）至2.26％。

主計總處指出，雖然全球終端需求疲弱、國際農工原物料價格回落，使得商品類價格漲勢趨緩，但休閒旅遊等服務需求升溫，加上房租漲勢延續，推升國內服務類價格，因而上修2023年CPI預測值至2.26％。

主計總處2月發布經濟預測時，估全年CPI上漲2.16％，今天最新預測進一步上修全年CPI漲幅0.1個百分點至2.26％；繼2022年的2.95％後，今年再次超過2％的通膨警戒線，顯示物價上漲的壓力仍在。

副主計長蔡鴻坤表示，服務費的漲幅已經比商品類還要大，而且服務類價格具有黏著、持續等特性，不過外界不用太悲觀，因為不同項目還是有差異。

蔡鴻坤舉例，外食等項目，確實會因為人力、食材以及租金等成本走揚，使得漲勢持續；其他項目則不一定，機票現在價格居高，之後航班充足後，由於市場競爭激烈，價格可望回穩，旅行團費也是一樣，「過段時間總是會下來」。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺