主計總處下修全年經濟成長率至2.04％創近8年新低，通膨上修至2.26％
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「要經歷一段痛苦的過程」，蔡鴻坤表示，疫情期間，大家拼命買各式耐久財，讓台灣享受到疫情紅利，但這種情況不可能一直持續，現在各產業都得面對存貨調整的挑戰，使得今年第1季景氣「築底整理」，但第2季起可望緩步復甦。
主計總處下修今年經濟成長率至2.04％，勉強保2創近8年新低
（中央社）全球終端需求疲弱，持續拖累台灣出口，主計總處昨（26）日再次下修2023年全年經濟成長率至2.04％，為8年最低水準，僅能勉強「保2」，不過第2季起，經濟可望緩步復甦。
主計總處昨天公布最新經濟預測，估2023年經濟成長率為2.04％，較2月預測數2.12％減少0.08個百分點，細看逐季表現，以今年第1季負成長2.87％最差，而後逐季好轉；對於全年消費者物價指數（CPI）預測值則上調至2.26％。
從數據觀察，第1季經濟成長率為負2.87％、第2季預測有望轉為正成長1.82％、第3季3.18％、第4季為5.77％。
副主計長蔡鴻坤表示，通膨、升息及俄烏戰爭持續影響全球終端需求，全球經濟成長力道放緩，加上消費重心轉向服務，使得商品存貨調整時間拉長，出口持續走弱是這次下修經濟成長率的關鍵原因。
根據主計總處預測，2023年商品出口為4446億美元，年減7.27％；併計商品與服務並剔除物價因素後，輸出實質負成長0.60％，較2月預測下修0.64個百分點。
全球經濟前景的不確定性仍高、廠商去化庫存制約生產，均使企業資本支出趨向審慎，加上去年基期已高，主計總處預測今年民間投資實質負成長2.49％，大幅下修1.36個百分點。
「要經歷一段痛苦的過程」，蔡鴻坤表示，疫情期間，大家拼命買各式耐久財，讓台灣享受到疫情紅利，但這種情況不可能一直持續，現在各產業都得面對存貨調整的挑戰，使得今年第1季景氣「築底整理」，但第2季起可望緩步復甦。
雖然和新加坡、韓國、香港相比，台灣第1季經濟負成長2.87％、表現最差，蔡鴻坤表示，台灣在疫情期間表現亮眼，以近幾年平均來看，台灣經濟仍居四小龍之首。
主計總處統計2020年至2022年的平均經濟成長率，台灣為4.07％，新加坡、韓國、香港分別為2.7％、2.0％及負1.3％；若看近4年第1季的平均成長率，台灣為3.20％，同樣是四小龍最佳。
蔡鴻坤補充，今年第1季經濟負成長2.87％，為金融海嘯以來、14年最差表現，但和當時情境相比，台灣經濟體質已經轉變；先前是出口不好，內需及就業市場都受影響，如今出口不好，內需還是很熱絡，失業率更創23年來新低。
觀察今年內需表現，主計總處指出，隨著各國解除邊境管制，跨境旅遊升溫，加上疫後生活回歸常軌，購物、餐飲與出遊明顯回升，又有政府普發現金推升消費動能，預測今年民間消費實質成長達6.92％，上修1.68個百分點，創26年最高紀錄。
主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰補充，疫後特別預算對經濟成長率的推動效果維持之前預估，落在0.35至0.45個百分點，其中普發現金應有0.3個百分點的效益。
服務價格起漲，主計總處上修今年通膨率至2.26％
（中央社）台灣經濟面臨出口下滑與通膨的雙重挑戰，主計總處昨天發布最新經濟預測，下修2023年經濟成長率至2.04％，勉強「保2」，並上修全年消費者物價上漲率（CPI）至2.26％。
主計總處指出，雖然全球終端需求疲弱、國際農工原物料價格回落，使得商品類價格漲勢趨緩，但休閒旅遊等服務需求升溫，加上房租漲勢延續，推升國內服務類價格，因而上修2023年CPI預測值至2.26％。
主計總處2月發布經濟預測時，估全年CPI上漲2.16％，今天最新預測進一步上修全年CPI漲幅0.1個百分點至2.26％；繼2022年的2.95％後，今年再次超過2％的通膨警戒線，顯示物價上漲的壓力仍在。
副主計長蔡鴻坤表示，服務費的漲幅已經比商品類還要大，而且服務類價格具有黏著、持續等特性，不過外界不用太悲觀，因為不同項目還是有差異。
蔡鴻坤舉例，外食等項目，確實會因為人力、食材以及租金等成本走揚，使得漲勢持續；其他項目則不一定，機票現在價格居高，之後航班充足後，由於市場競爭激烈，價格可望回穩，旅行團費也是一樣，「過段時間總是會下來」。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
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各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」