2023/05/27,
國際

兩年11多萬港人持簽證移英，料為英國帶來逾24億英磅收益

兩年11多萬港人持簽證移英，料為英國帶來逾24億英磅收益
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英國內政部表示，大部分持有BNO護照的人擁有大學或以上學歷，很多人擁有高技術，預期他們在未來5年內能為英國經濟帶來24億英磅至29億英磅淨收益。

（中央社）英國內政部最新公告顯示，自2021年1月底開放持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人移英，截至今年3月底，已有超過11萬港人抵達英國，估計港人未來5年內可帶來最少24億英磅淨收益。

香港國安法於2020年中實施後，英國政府於2021年1月31日起，開放持有BNO護照的港人移民英國，在英國居留5年後，可以在第6年申請成為英國永久居民。

綜合《香港01》《星島日報》報導，英國內政部最新公布，2021年1月31日至今年3月底已接獲約17.25萬份境外BNO赴英簽證申請，當中約13.91萬人的申請已獲批，約11.35萬人已抵達英國。同期有約2.72萬份英國境內BNO簽證申請已經獲批。

根據英國內政部的數據，BNO簽證申請高峰期是2021年首季及第2季，分別有約3.3萬份及約3萬份申請，其後申請減少，至2022年9月趨向穩定。今年首季接獲9411份申請，較2022年第4季減少約1萬份。

英國內政部又表示，大部分持有BNO護照的人擁有大學或以上學歷，很多人擁有高技術，預期他們在未來5年內能為英國經濟帶來24億英磅至29億英磅淨收益。

新聞來源：英國政府：兩年逾11萬港人持BNO簽證移英

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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