韓亞航空艙門飛行中遭開啟9人呼吸困難，涉案乘客：失業壓力大想快點下飛機
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韓國時間26日上午從濟州飛往大邱的韓亞航空班機OZ8124，在距地面仍有213公尺高度時逃生門突然開啟，就坐在緊急出入口旁的33歲男子坦承自己動了控制桿，聲稱是「因為很悶，想趕快下機」。這次事故發生在接近地面的空中，因此機艙內外壓力差距不大，所幸未釀成憾事，但仍有9名乘客因驚嚇過度換氣而送醫治療，也為機上乘客造成不小陰影。
韓亞航班艙門空中開啟9人呼吸困難，涉案乘客認碰控制桿下機被捕
（中央社）韓亞航空（Asiana Airlines）在韓國的國內航班昨（26）日中午發生降落前艙門開啟意外，機上9名乘客因驚嚇出現呼吸困難症狀，所幸無嚴重傷亡。事發當時坐在緊急出口旁的30多歲男性乘客坦承曾觸碰控制桿，已遭警方逮捕。
《韓聯社》報導，韓國時間上午11時49分從濟州飛往大邱的韓亞航空班機OZ8124，在中午12時45分左右準備降落大邱機場時，艙門突然開啟，最後在艙門保持開啟的狀況下降落在機場跑道上。
韓亞航空相關人士表示，坐在緊急出口的乘客敘述當時狀況時，表示自己碰了緊急出口的把手，警方正在調查詳細事發原因。警方在班機著陸後，已逮捕這名涉嫌強制開啟出入口的30多歲男性。
根據乘客拍攝影片，強風不斷通過打開的艙門灌入仍在飛行中的機艙，乘客頭髮、衣物等都被吹得劇烈飄動，所幸機上194人皆無傷亡，但有9名乘客因驚嚇呼吸困難，著陸後立即被救護車送往醫院治療，據了解意識皆清醒。
另一名乘客表示，當時還在降落途中，艙門卻突然打開，造成艙內氣壓驟變，「耳朵都嗡嗡響」，機組人員立即上前制止，要求乘客坐下。
韓國全國少年體育大會27日將於蔚山舉辦，機上乘客有許多是要參賽的濟州中、小學選手。一名與選手同行的母親表示，「孩子們都不斷發抖、哭泣，受到非常大的驚嚇」，「尤其是坐在出入口附近的孩子們」。
半空中開啟韓亞航空機艙門，嫌犯：失業壓力大想快點下機
（中央社）一名男子昨天搭乘韓亞航空公司班機，在降落於韓國大邱（Daegu）機場數分鐘前開啟艙門，他告訴警方，他是因為「覺得不適」才有如此舉動。
綜合《韓聯社》、《路透社》與《法新社》報導，這名年約30多歲的男子告訴警方，他是因為「想要快點下飛機」才開啟艙門。他還說，他最近失業，感到壓力很大。
一名警員說：「他覺得這班飛機飛行時間比預期要久，在機艙內覺得窒息。」
這名男子昨天搭乘上午從濟州飛往大邱的韓亞航空班機OZ8124，在當地時間中午12時45分左右準備降落大邱機場時，突然打開艙門，當時飛機距離地面約200公尺。飛機最後在艙門開啟的狀況下降落在機場跑道上。
根據乘客拍攝的影片，強風不斷通過打開的艙門灌入仍在飛行中的飛機機艙，乘客的頭髮、衣物都被吹得劇烈飄動，所幸機上194人皆無傷亡，但有9人因驚嚇而呼吸困難，著陸後被送往醫院；一名消防官員說，這些人在兩小時之後全數離開了醫院。
《韓聯社》提到，警方打算在偵查完畢後逮捕這名拘押中的男子。
曾任大韓航空公司（Korean Air）客艙安全人員的晉成賢（Jin Seong-hyun，音譯）說，據他所知，這樣的事件前所未見，但發生過飛機在地面上時，乘客未經許可擅自開啟緊急逃生門的案例。
韓國國土交通部一名官員昨天表示，確有可能在地面或接近地面的地方開啟緊急逃生門，因為機艙內外的壓力差不多。
鄰座乘客英勇壓制韓亞航空開艙門嫌犯，生日驚魂後讚空服員冷靜處理
（中央社）韓亞航空韓國國內線一架航班26日降落前，發生乘客開啟緊急逃生門事故。據鄰座乘客說，飛機逃生門意外開啟後，他全力壓制意圖跳機的嫌犯，所幸未發生憾事。
這名鄰座乘客表示，他搭韓亞航空正準備回大邱過生日，卻經歷這個事件，下機後仍餘悸猶存。
韓國警方表示，韓國時間26日上午從濟州飛往大邱的韓亞航空班機OZ8124，中午12時45分左右準備降落大邱機場，但在距地面仍有213公尺高度時逃生門突然開啟，就坐在緊急出入口旁的33歲男子坦承自己動了控制桿，聲稱是「因為很悶，想趕快下機」。
這次事故發生在接近地面的空中，因此機艙內外壓力差距不大，所幸未釀成憾事，但仍有9名乘客因驚嚇過度換氣而送醫治療，也為機上乘客造成不小陰影。
坐在嫌犯旁邊的「第一線」乘客接受《韓聯社》訪問時回憶，他是因為帽子跟耳機突然飛走才發現旁邊的門開了，「那個人（嫌犯）好像看著我笑了一下」。
這名48歲乘客李潤俊（音譯）是韓國行政安全部轄下國民安全災難總聯合會濟州本部的常任副會長，這天剛結束在濟州島的出差行程，準備回大邱過生日，沒想到「生日前一天差點變忌日」，李潤俊說，事發當時他正在看手機裡的照片，沒注意到逃生門為何會開啟。
「我記得從剛上飛機開始，那個人的狀態看起來就很不好」，李潤俊表示，涉嫌打開飛機逃生門的男子在飛行期間一直左顧右盼，多次與他對上視線，「門打開後，他看著我笑了一下，然後又露出驚恐的表情。」
沉默了一、兩分鐘，陷入回憶的李潤俊再度開口，「我發現坐在斜對面的空服人員似乎在用眼神要我做什麼，一直用懇切的眼神看著我」，在這短短幾秒內，飛機輪胎發出著陸的碰撞聲，李潤俊同時也聽到旁邊座位傳來解開安全帶的聲音，轉頭一看發現嫌犯已站起身，扶著艙門旁邊的牆面往後看。
李潤俊聽到先前一直用眼神向他打信號的空服人員大喊「請幫幫忙」，立刻伸出左手抓住嫌犯後頸，他說，當時因為不能解開安全帶，只能有限的活動範圍內伸出雙手費力壓制，3、4名空服員在兩人糾纏數秒後跑來協助，之後也有其他乘客陸續過來幫忙，將嫌犯拖到機內走道上。
「當時沒人看到門是怎麼打開的」，李潤俊說明，「我們也沒想到那個人是犯人，以為他是因為太害怕打算跳機」，他描述當時坐在後排的小學生都嚇得哭出來，「完全就是一團混亂」。
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南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。