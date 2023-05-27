韓亞航空艙門飛行中遭開啟9人呼吸困難，涉案乘客：失業壓力大想快點下飛機

韓亞航班艙門空中開啟9人呼吸困難，涉案乘客認碰控制桿下機被捕

（中央社）韓亞航空（Asiana Airlines）在韓國的國內航班昨（26）日中午發生降落前艙門開啟意外，機上9名乘客因驚嚇出現呼吸困難症狀，所幸無嚴重傷亡。事發當時坐在緊急出口旁的30多歲男性乘客坦承曾觸碰控制桿，已遭警方逮捕。

《韓聯社》報導，韓國時間上午11時49分從濟州飛往大邱的韓亞航空班機OZ8124，在中午12時45分左右準備降落大邱機場時，艙門突然開啟，最後在艙門保持開啟的狀況下降落在機場跑道上。

韓亞航空相關人士表示，坐在緊急出口的乘客敘述當時狀況時，表示自己碰了緊急出口的把手，警方正在調查詳細事發原因。警方在班機著陸後，已逮捕這名涉嫌強制開啟出入口的30多歲男性。

根據乘客拍攝影片，強風不斷通過打開的艙門灌入仍在飛行中的機艙，乘客頭髮、衣物等都被吹得劇烈飄動，所幸機上194人皆無傷亡，但有9名乘客因驚嚇呼吸困難，著陸後立即被救護車送往醫院治療，據了解意識皆清醒。

另一名乘客表示，當時還在降落途中，艙門卻突然打開，造成艙內氣壓驟變，「耳朵都嗡嗡響」，機組人員立即上前制止，要求乘客坐下。

韓國全國少年體育大會27日將於蔚山舉辦，機上乘客有許多是要參賽的濟州中、小學選手。一名與選手同行的母親表示，「孩子們都不斷發抖、哭泣，受到非常大的驚嚇」，「尤其是坐在出入口附近的孩子們」。

半空中開啟韓亞航空機艙門，嫌犯：失業壓力大想快點下機

（中央社）一名男子昨天搭乘韓亞航空公司班機，在降落於韓國大邱（Daegu）機場數分鐘前開啟艙門，他告訴警方，他是因為「覺得不適」才有如此舉動。

綜合《韓聯社》、《路透社》與《法新社》報導，這名年約30多歲的男子告訴警方，他是因為「想要快點下飛機」才開啟艙門。他還說，他最近失業，感到壓力很大。

一名警員說：「他覺得這班飛機飛行時間比預期要久，在機艙內覺得窒息。」

這名男子昨天搭乘上午從濟州飛往大邱的韓亞航空班機OZ8124，在當地時間中午12時45分左右準備降落大邱機場時，突然打開艙門，當時飛機距離地面約200公尺。飛機最後在艙門開啟的狀況下降落在機場跑道上。

根據乘客拍攝的影片，強風不斷通過打開的艙門灌入仍在飛行中的飛機機艙，乘客的頭髮、衣物都被吹得劇烈飄動，所幸機上194人皆無傷亡，但有9人因驚嚇而呼吸困難，著陸後被送往醫院；一名消防官員說，這些人在兩小時之後全數離開了醫院。

《韓聯社》提到，警方打算在偵查完畢後逮捕這名拘押中的男子。

曾任大韓航空公司（Korean Air）客艙安全人員的晉成賢（Jin Seong-hyun，音譯）說，據他所知，這樣的事件前所未見，但發生過飛機在地面上時，乘客未經許可擅自開啟緊急逃生門的案例。

韓國國土交通部一名官員昨天表示，確有可能在地面或接近地面的地方開啟緊急逃生門，因為機艙內外的壓力差不多。

1. A man has been arrested for opening the emergency door of an Asiana Airlines flight as it was landing in South Korea on Friday (May 26).



The man in his 30s said he was feeling suffocated and wanted to get off quickly, Yonhap news agency reports. pic.twitter.com/8qInGKrUEV — BFM News (@NewsBFM) May 27, 2023

鄰座乘客英勇壓制韓亞航空開艙門嫌犯，生日驚魂後讚空服員冷靜處理

（中央社）韓亞航空韓國國內線一架航班26日降落前，發生乘客開啟緊急逃生門事故。據鄰座乘客說，飛機逃生門意外開啟後，他全力壓制意圖跳機的嫌犯，所幸未發生憾事。

這名鄰座乘客表示，他搭韓亞航空正準備回大邱過生日，卻經歷這個事件，下機後仍餘悸猶存。

韓國警方表示，韓國時間26日上午從濟州飛往大邱的韓亞航空班機OZ8124，中午12時45分左右準備降落大邱機場，但在距地面仍有213公尺高度時逃生門突然開啟，就坐在緊急出入口旁的33歲男子坦承自己動了控制桿，聲稱是「因為很悶，想趕快下機」。

這次事故發生在接近地面的空中，因此機艙內外壓力差距不大，所幸未釀成憾事，但仍有9名乘客因驚嚇過度換氣而送醫治療，也為機上乘客造成不小陰影。

坐在嫌犯旁邊的「第一線」乘客接受《韓聯社》訪問時回憶，他是因為帽子跟耳機突然飛走才發現旁邊的門開了，「那個人（嫌犯）好像看著我笑了一下」。

這名48歲乘客李潤俊（音譯）是韓國行政安全部轄下國民安全災難總聯合會濟州本部的常任副會長，這天剛結束在濟州島的出差行程，準備回大邱過生日，沒想到「生日前一天差點變忌日」，李潤俊說，事發當時他正在看手機裡的照片，沒注意到逃生門為何會開啟。

「我記得從剛上飛機開始，那個人的狀態看起來就很不好」，李潤俊表示，涉嫌打開飛機逃生門的男子在飛行期間一直左顧右盼，多次與他對上視線，「門打開後，他看著我笑了一下，然後又露出驚恐的表情。」

沉默了一、兩分鐘，陷入回憶的李潤俊再度開口，「我發現坐在斜對面的空服人員似乎在用眼神要我做什麼，一直用懇切的眼神看著我」，在這短短幾秒內，飛機輪胎發出著陸的碰撞聲，李潤俊同時也聽到旁邊座位傳來解開安全帶的聲音，轉頭一看發現嫌犯已站起身，扶著艙門旁邊的牆面往後看。

李潤俊聽到先前一直用眼神向他打信號的空服人員大喊「請幫幫忙」，立刻伸出左手抓住嫌犯後頸，他說，當時因為不能解開安全帶，只能有限的活動範圍內伸出雙手費力壓制，3、4名空服員在兩人糾纏數秒後跑來協助，之後也有其他乘客陸續過來幫忙，將嫌犯拖到機內走道上。

「當時沒人看到門是怎麼打開的」，李潤俊說明，「我們也沒想到那個人是犯人，以為他是因為太害怕打算跳機」，他描述當時坐在後排的小學生都嚇得哭出來，「完全就是一團混亂」。