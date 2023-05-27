「火冒4.05丈」言論涉歧視原住民，台大社會系學生拒出席畢業典禮、籲校方正視族群平等

台大學生會日前舉辦「言論自由月」活動，開放學生透過在校園內張貼布條說出心聲，但當時出現「火冒4.05丈」的布條引發爭議，被認為是在嘲笑原住民族的升學加分制度。對此，台大原住民學生反歧視行動小組接連在校內舉辦多場反歧視短講，也提出4點訴求；社會系畢業生則在畢業典禮當天拒絕出席，要求校長陳文章出面正視歧視問題。

反歧視小組26日在傅鐘前舉行「反原民歧視，爭原民正義」記者會，訴求成立「族群平等委員會」，實現全民原教；增設對原住民族歧視的獎懲辦法；提供原住民族學生具有「族群敏感度」與「文化知能」，符合「創傷知情」照護原則的心輔資源；最後是積極向師生解釋原住民族升學「優待」制度的理念與用意。

當時，台大學務長朱士維出面接受陳情，強調校方並未忽略學生訴求，未來會成立委員會，關注族群平等與原住民權利，第一步會以工作小組方式，邀請學校老師、同學一起參加，釐清事件脈絡，討論如何做最好的處理。

針對學生希望釐清升學優待制度的理念和用意，朱士維回應，會邀請學生一起撰寫脈絡，並由校方來說明、發布於全校平台。

社會系學生拒出席，「這不是我們要的畢業典禮」

同時，反歧視小組要求陳文章親自出面，表明對歧視事件的態度。今（27）日是台大畢業典禮，台大社會系畢業生代表余東栩強調，校長應先正視校內已經受到傷害、並持續遭受輿論攻擊的原住民族同學，「學校沒有成為這些同學的保護傘」。

此外，台大社會系畢業生透過拒絕出席畢業典禮，來抗議陳文章、台大對近期校內歧視事件的消極回應。該系畢業生聲明稿起草人歐孟哲指出，希望「領最多教育補助經費」的台大負起責任，也請社會大眾正視真正需要被關注的原族民族群體受到的壓迫。

歐孟哲強調，台大原住民學生反歧視行動小組近2週在校園行動中不斷與社會溝通，更積極表達與校方合作的意願，卻不見陳文章的正面回應。社會系學生表示，這是一場以讓受壓迫群體「被消失」為前提舉辦的畢業典禮，與他們在校所學背道而馳，「這不是我們要的畢業典禮」。

另一方面，在畢業典禮場內，一名台大社會系研究所的畢業生，則在上台領取畢業證書時，手拿「校長出來面對！族群平等要實現」的標語，要求陳文章正視族群平等議題。

對此，陳文章在今日畢業典禮後接受媒體聯訪，表示自己前陣子跟教育部出國，前天回台後有掌握相關狀況，強調台大立場是尊重多元族群、維護多元文化，學生開玩笑或其他方面，都不應該讓人感到不舒服或是歧視。

對於原住民歧視布條、經濟系學生政見涉歧視等事件，陳文章表示，學務處已有跟學生會討論，將在下週校務會議提案成立相關委員會，討論校園平等、族群等問題，不會容許這種行為。

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核稿編輯：羅元祺