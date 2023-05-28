固定思維是戀愛關係的殺手，培養成長思維可為你帶來20個幸福利益
我們想讓你知道的是
透過學習完整的戀愛技巧，您可以獲得許多幸福利益，從提高自我價值到建立長期關係，從了解異性心理到學會愛。讓我們一起投入成長思維，掌握這些技巧，並在愛情的路上更加自信、成功、幸福。
文： Leo老師
單身並不等於孤單寂寞，很多人會經過一段單身期，這是一個探索自己的好時機。對於單身的人來說，不要總是把焦點放在找到一個對象上，反而應該先探索自己的價值觀和需求。本文將提供一些探索自我、建立健康關係的建議，並闡述好的關係不是靠對象來實現的，固定型思維是戀愛關係的殺手。
探索需求和價值觀，好的關係不是靠對象來實現的？
探索自我
- 活出真我
一個人需要先活出真我，才能吸引到合適的對象。每個人都是獨一無二的，要發掘自己的特點和優點，找到自己的興趣愛好和價值觀。
- 應對內心的情感
單身的人常常會感到寂寞孤獨，這時候需要學會應對自己的情感。可以通過做自己喜歡的事情、和朋友聚會等方式來轉移注意力。
- 建立良好的生活方式
單身期間應該建立一個健康的生活方式，包括規律的作息、健康的飲食和運動習慣。這樣可以提升自己的生活質量，也能吸引到更多的對象。
建立健康關係
- 尊重自己和對方
建立健康的關係需要雙方互相尊重，並且尊重對方的想法和需求。同時也要學會尊重自己，不要在關係中失去自我。
- 建立良好的溝通方式
良好的溝通方式是建立健康關係的關鍵。要學會坦誠地表達自己的想法和感受，也要學會傾聽對方的聲音。
- 學會寬容和理解
這時候需要學會寬容和理解，並且從對方的角度去看待問題，增進雙方的互信和感情。
許多人在愛情和關係方面具有固定思維模式。他們認為自己在這方面的能力是天生的，不可改變的。這種思維方式會導致很多挫敗和失望，特別是當事情不如所願時。相反，重要的是在愛情方面培養成長型思維模式。
固定思維－是戀愛關係中的「絆腳石」
固定思維，也就是對於事物既定的看法和想法，是造成許多戀愛關係緊繃和絆腳石的主要原因之一。當我們對於對方或者戀愛關係有一個固定的心理預期和想法時，很容易就會忽略到對方的真實需求和想法，造成溝通不暢和緊張的情況。
因此，要建立一個健康的戀愛關係，我們需要擺脫固定思維的束縛，並且開放心胸去接納對方的不同想法和觀點，這樣才能夠建立一個更加豐富和穩固的關係。
成長思維－是戀愛關係中的「養份」
成長心態包括相信通過努力和奉獻你的能力可以得到發展。在愛的環境中，這意味著認識到你有從經驗中學習和成長的能力。這意味著開放接受反饋並願意做出改變以改善自己和你的關係。
培養愛情中的成長心態的一個關鍵方法是將每一次經歷看作學習的機會。無論你是剛進入約會世界還是已經在長期關係中多年，總有提升和改善的空間。通過保持好奇心和開放的心態，你可以繼續了解自己和伴侶，並建立更強大、更充實的關係。
所以，不要讓固定思維方式毀掉你的愛情生活。擁抱成長思維方式，看著你的關係開花結果。
學習是一種繼續成長和進步的過程，對人生的各個方面都至關重要，包括事業、愛情、親子、家庭和人際關係。學習的心態可以改變，因為它可以幫助人們在面對新的挑戰和情況時更有信心和自信，並且能夠更好地應對和解決問題。以下是一些學習的好處：
事業：學習可以幫助您獲得新的技能和知識，提高您的專業能力和競爭力。在現今的競爭激烈的工作市場中，持續學習是非常重要的，能夠讓您保持在行業的領先地位。
愛情：學習可以幫助您更好地了解自己的需要和想法，並且能夠提高您與伴侶之間的溝通和理解能力。學習如何維持一個健康的戀愛關係，並且學習如何處理情感和衝突是非常重要的。
親子：學習可以幫助您更好地了解孩子的需要和想法，並且能夠提高您與孩子之間的溝通和理解能力。學習如何維持一個積極的親子關係，並且學習如何教育和引導孩子成長是非常重要的。
家庭：學習可以幫助您更好地維護家庭和諧，並且能夠提高您與家人之間的溝通和理解能力。學習如何在家庭中建立良好的溝通和互動，並且學習如何處理家庭問題是非常重要的。
人際關係：學習可以幫助您更好地了解自己和他人，並且能夠提高您與他人之間的溝通和理解能力。學習如何建立積極的人際關係，並且學習如何處理人際問題是非常重要的。
總之，持續學習和保持學習的心態是非常重要的，因為它可以幫助您成長和進步，並且能夠提高您在生活中的各個方面的能力和價值。
分手只能解決一次問題，需要改變固有思維模式
- 戀愛經驗－不足
對於單身者而言，分手可能是一種陌生的概念。然而，即使沒有過往的戀愛經驗，我們也可以從這句話中學到一些有用的東西。分手是一個解決問題的方法，但它只是解決問題的一個方法。如果我們不改變自己的思維模式，那麼在未來的關係中，我們可能會遇到類似的問題。因此，對於那些想要進入戀愛世界的人來說，了解自己的固有思維模式並學習如何改變它，是非常重要的。
- 戀愛經驗－豐富
在戀愛經驗豐富的情況下，也容易陷入思維僵局。分手當然可以解決手頭的問題，但如果我們不改變我們的思維模式，我們可能仍然會在未來的關係中遇到類似的問題。因此，對於有浪漫經歷的讀者來說，他們應該從過去的關係中學習，反思他們的固定思維模式，並學習如何改變它們。只有這樣，我們才能建立更健康、更穩定的關係。
因此，分手只是解決問題的一種方式，而改變自己的思維模式則是根本的解決方式。讓我們試著從不同的角度來看待問題，從而更好地解決我們的感情問題。
完美對象不存在：揭開戀愛關係的真相
培養成長思維，可在戀愛生活中更好成長、發展，應對挑戰和困難 「不限於戀愛新手與戀愛老鳥」。
以上是對於固定思維和成長思維在戀愛關係中的分析表格，我建議大家都應該培養成長思維，這樣不僅能夠在戀愛關係中更好地成長和發展，也能在生活中更好地應對各種挑戰和困難。
戀愛關係中的態度分析：固定思維與成長思維
- 固定思維：相信天分決定一切，認為自己的能力和特質是固定不變的。
- 成長思維：認為能力和特質可以透過學習、努力和反思而不斷成長。
在戀愛關係中，固定思維的人容易產生挫折和失敗的情緒，且不易接受批評和建議，而成長思維的人則能夠將挫折和失敗視為成長的機會，並能夠樂於接受批評和建議並從中學習。因此，建議大家都應該培養成長思維，這樣不僅能夠在戀愛關係中更好地成長和發展，也能在生活中更好地應對各種挑戰和困難。
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GIMBA雙聯學位，跨界培養AI大數據人才
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美國西密西根大學（WMU）和國立中正大學於2020年開始合作雙聯學制，以培育高階企業管理人才為軸心，創造多元彈性的就學環境，甚至學生可以直接選擇在台北完成學位，取得美國校本部MBA碩士同等學歷。如果你正在考慮在職進修，那麼進入WMU GIMBA的西方管理科學碩士學程，將會是最適合你的選擇。
美國西密西根大學和國立中正大學於2020年開始合作雙聯學制，以培育高階企業管理人才為軸心，創造多元彈性的就學環境。全新的1+1碩士學程就是一個很好的例子，學生可以在台灣奠定基礎實力一年，然後前往美國校本部就讀，或可以直接選擇在台北完成學位，取得美國校本部MBA碩士同等學歷。
美國西密西根大學全球創新管理碩士今年邁入第四屆招生，推出了最新的BAGC（Business Analytics Graduate Certificate）大數據商業分析證照課程。學員可以取得證照後，銜接線上或實體MBA課程，並彈性抵免學分。透過七個月的實務主題包含商業分析、商業資料管理、視覺化分析、預測分析與資料探勘，讓專業工作者在未來虛實交互的商業營運模式中，找到最適決策。
今年五月初，西密西根大學商學院行銷學首席教授Kelley O'Reilly親自來台授課。接受中心採訪時，她談到對人工智慧如何顛覆傳統產業的樂觀態度：「我認為人工智慧的出現對人類文明是有益的。我們不需要過度驚慌。人工智慧會進化，而人類當然也會。懂得運用就能截長補短，世界將會變得更美好。」
Global Innovation MBA學員來自各方產業的菁英，現任仁寶電腦品管副理的第一屆校友黃先生特別在自己的部落格上回顧：
記得Kelley教授的跨國談判溝通課是場震撼教育；教授指派了一項任務，內容是和旅行社議價所有可能的旅遊方案，這對當時的校友來說是一項艱難的挑戰。Kelley教授在課程中說道，「談判最重要的是提供雙方所需的資源，創造互利共贏的長久合作關係，而非視對方為敵人。」在大數據的時代，我們有太多可運用的AI工具，幫助我們將數據影像視覺化達到更精準的預測。無論是在談判的過程或是向客戶提案，能看懂圖表的言外之意，將是一個能讓你從人群中脫穎而出的專業技能。
校友黃副理也在文末有感而發：真心感恩，能在台灣完成我第二個碩士學位，而且是用相對低的成本體驗了國外的教學方式，兼顧工作與學業的方式，非常適合經理人的需求，藉此在這一新世代科技轉折「奇異點」中勝出。如果你正在考慮在職進修，想創造全英文環境並提升自己的英文口說與報告能力，那麼進入WMU GIMBA的西方管理科學碩士學程，將會是最適合你的選擇。
- 更多精采課程內容請洽：美國西密西根大學在台辦事處（02）6605-0679
- 預約課程說明會：https://www.wmumba.com.tw/wmu_contact_me_tw/
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