【圖解】對比兩岸航跡圖，解讀中國侵擾台灣周邊空域的戰術動機與目標

文：王臻明

中國的軍機與船艦，近年來不斷侵擾台灣周邊海空域，引發緊張情勢。國防部也仿效日本，開始公布每日的解放軍活動航跡圖。不過國防部只作半套，因為只公布解放軍的活動航跡圖，並不容易判斷中國進行這些軍事活動的企圖。

剛好中國半官方的「南海戰略態勢感知計畫」，常常公布美國與其盟邦在台海周海的活動情況，剛好可以拿來對照。以圖解的方式，更容易瞭解中國侵擾台灣周邊空域，進行各種戰術操演的背後機動與目標。

首先這一張，是解放軍軍機繞行到台灣東部空域的航跡圖，同時當天還有無人機繞行台灣本島一周。

Photo Credit: 國防部 2023年5月11日早上6點至隔天6點，台灣周邊空域的中國軍機活動示意圖

而這一張則是「南海戰略態勢感知計畫」所公布，美國尼米茲號航空母艦打擊群日前在西太平洋巡弋時的航行軌跡。

Photo Credit: 南海戰略態勢感知計畫 2023年4月8日至5月5日，尼米茲號航空母艦打擊群的航行軌跡

雖然日期不同，但把這兩張圖套繪在一起，就會發現中國無人機的航跡與美國航空母艦打擊群的航跡重疊，這應該不是巧合。說明中國的無人機繞行到台灣東部空域的訓練目的之一，在於演練如何截擊美國的航空母艦打擊群。

Photo Credit: 南海戰略態勢感知計畫 兩張航跡圖以台灣本島為參考點，將台灣本島的大小調成一樣後，套繪而成

讓我們把圖面放大一點，可以看得更清楚。這張套繪圖說明兩件事，第一是中國的轟-6與殲-16，也飛過類似的航線，所以這條攻擊航線並非無人機專屬的。第二是中國都是在美國的軍機、艦艇離開後，錯開日期進行演練，避免直接爆發衝突，但針對性非常明顯。

Photo Credit: 王臻明 放大後的套繪圖，可見到中國軍機的航跡與美國航空母艦打擊群的航距重疉

下面這一張，是「南海戰略態勢感知計畫」所公布的另一張圖，繪製了美軍偵察機RC-135V在台灣西南方空域進行偵察的航跡，附近還有一架KC-135R空中加油機在接應。

Photo Credit: 南海戰略態勢感知計畫 2023年4月6日，美軍偵察機的飛行航跡圖

下面這一張，則是中國軍機侵擾台灣防空識別區西南島的典型飛行路線，這張航跡圖記錄的是運-8技偵機與運-8反潛艦，但中國的各式戰機、轟炸機都有飛過相同航線的記錄。

Photo Credit: 國防部 2023年4月17日6時至4月18日6時，中國軍機的飛行航跡

套繪在一起後，兩者的關聯性就一目瞭然，中國的軍機常常出現在台灣防空識別區的西南角空域，目前之一就是演練如何攔截、驅離美國的偵察機。

Photo Credit: 王臻明 套縮以後，可以發現中國軍機的折返點，是有經過考量的，剛好貼合美國偵察機最常活動的空域

下面這一張也是「南海戰略態勢感知計畫」所公布的航跡圖，記錄了美國偵察機與反潛機，大舉在台灣海峽南側與巴士海峽北側，進行演習與偵察的情況，可以見到當天有RC-135V偵察機、P-8A反潛巡邏機、EP-3E電子偵察機，還有在一旁支援的KC-135R空中加油機。

Photo Credit: 南海戰略態勢感知計畫 2023年4月17日，美軍多架偵察機、巡邏機與空中加油機，在台灣南方空域活動

下面這張則是台灣國防部所公布的航跡圖，記錄了中國軍機大舉出動侵擾台灣防空識別區的情況。

Photo Credit: 國防部 2023年4月8日，中國軍機大舉出動，除了侵擾台灣的防空識別區，還故意跨過台海中線

兩張航跡圖進行套繪以後，更能看到雙方的角力。中國不會在美國進行大規模演習時，展開反制行動，甚至也不會在接下來幾天內進行。相反的，會選擇間隔一段時間後才傾巢而出，並配合突破台灣海峽中線的挑釁活動，同時向美、台雙方進行施壓。

Photo Credit: 王臻明 套繪以後，可以看到美、中雙方的軍機，在台灣西南方空域的活動情況

最近中國還派遣無人機繞行台灣，下面這一張並非首次，不過是比較有代表性的航跡圖。特別注意這架無人機在台灣東部空域飛行時，有兩個轉折點，而非直線飛行。

Photo Credit: 國防部 2023年5月2日6時至5月3日6時，中國除了侵擾台灣附近空域，還派遣一架無人機繞行台灣本島

將這張國防部所公布的航跡圖套繪在地圖上，並標上與那國島的位置（黃色星星處），就可以清楚看到，中國無人機的曲折航線，是要避開與那國島，畢竟這是日本的國土，中國目前仍不願直接闖入日本領空，但很明顯這架無人機是故意擦過那國島的外圍空域，那為什麼中國要這麼做？

Photo Credit: 王臻明 在套繪以後，可以清楚看到，中國無人機繞行台灣本島的航線，更靠近與那國島這一側

答案其實很簡單，因為日本在4月底宣布將在石垣島與與那國島部署愛國者防空飛彈系統，表面上的理由是要防範北韓試射飛彈的殘骸，掉入日本離島。但實際的目的是劍指中國，特別是與那國島距離台灣非常近。

中國為了表達不滿，同時也可能想要偵察與那國島是否已經開始構築陣地，並展示自己有能力攻擊與那國島。在日本宣布部署飛彈後，沒幾天立刻出現了首次的無人機繞台飛行。

所以中國侵擾台灣周邊海、空域，是有一定的戰術動機與目標，並非只是單純恫嚇台灣而已。我們平日難以察覺，一來是因為中國本身就刻意錯開時間，不願意現在就與美國攤牌，二來是台灣的國防部只公布了片面的訊息。事實上，中國的軍機繞台，或侵擾台灣防空識別區的西南角，並非在這幾年才開始，只是過去國防部並未公開。

可以這麼說，中國軍機的活動，與美國、日本的活動息息相關，更取決於中國的軍事能力，只要解放軍有能力辦到，中國就會去做，與兩岸關係好不好的關聯性並不大。覺得只要台灣讓步，兩岸關係處理好，中國方面就會有所克制，是太過天真的想法。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：【圖解】中國侵擾台灣周邊空域的戰術動機與目標

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航