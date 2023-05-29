TNL+ 2023/05/29,
音樂

緬懷「搖滾天后」蒂娜透納：表演魅力無可匹敵的女王，定義了時代的流行音樂

緬懷「搖滾天后」蒂娜透納：表演魅力無可匹敵的女王，定義了時代的流行音樂
蒂娜透納｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

被樂界及全球樂迷譽為「搖滾天后」的蒂娜透納（Tina Turner）這些年因患有腸癌長期臥病在床，於瑞士蘇黎世附近Küsnacht的家中離世，享年83歲，消息經公布後，全其各地樂迷湧入悼念之意，以懷念這位有著獨特嗓音的卓越歌手。

被樂界及全球樂迷譽為「搖滾天后」的蒂娜透納（Tina Turner）這些年因患有大腸癌長期臥病在床，於瑞士蘇黎世附近Küsnacht的家中離世，享年83歲，消息經公布後，全其各地樂迷湧入悼念之意，以懷念這位有著獨特嗓音的卓越歌手。

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Photo Credit: GettyImages
蒂娜透納

本名安娜梅布洛克（Anna Mae Bullock）的透納，於1939年11月26日出生於田納西州布朗斯維爾市，小時與家人住在田納西州Nutbush附近的黑人農村社區，青少年時期即在Nutbush市的一間浸信會教會當中擔任教堂唱詩班唱歌。

18歲時，安娜和她的妹妹，開始經常光顧聖路易斯和東聖路易斯的夜總會，在那裡她第一次看到艾克透納（Ike Turner）和他的樂隊節奏之王（Kings of Rhythm），在東聖路易斯的曼哈頓俱樂部演出。

安娜向艾克透納積極爭取演唱的機會，但艾克透納一直置之不理，直到有一晚上，艾克透納在她中場休息時間，聽到她哼唱藍調歌曲後，才引起艾克透納對她的注意，從此艾克透納便指導她聲嗓控制和表演的細節。

同年間，安娜以小安之名錄製了她生平第一張和艾克透納的單曲〈Boxtop〉。在一次原主唱的缺席，而安娜再次自告奮勇說服了艾克透納先由她主唱錄製歌曲〈A Fool in Love〉，結果當地一家專營節奏藍調唱片公司主管，聽到安娜的版本之後，認為安娜的嗓音是一種時髦的聲音，願意支付了2萬5000美元的預付款，以獲得該曲的錄音版權。

也因為如此，艾克透納將安娜另取藝名蒂娜透納，這樣日後他能得以控制版權所有。

單曲〈A Fool in Love〉發行大受歡迎後，艾克乾脆組成艾克和蒂娜透納歌舞團（the Ike & Tina Turner Revue）便是將原本的節奏之王，再加上由蒂娜透納為首的女子合唱團體。他則擔任樂團領隊在後台控場坐鎮。

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