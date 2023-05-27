【2023坎城影展】主競賽：是枝裕和奪「酷兒金棕櫚」、潔絲汀楚特奪「狗狗金棕櫚」、「一種注目」得獎名單公布
我們想讓你知道的是
在坎城影展正式揭曉主競賽官方賽果閉幕之前，許多其餘獎項也都陸續揭曉，其中包含「一種注目」單元、「酷兒金棕櫚」以及「狗狗金棕櫚」。首先，最受台灣影迷矚目的，該屬是枝裕和的《怪物》摘下了「酷兒金棕櫚」。
2023年第76屆坎城影展，將於台灣時間5月28日凌晨，由瑞典名導魯本奧斯倫（Ruben Östlund）領軍的評審團，揭曉主競賽單元得獎名單。
本屆主競賽作品於我而言，仍舊是獲得許多觀影樂趣的單元，礙於寫稿、看片、專訪等工作狀況，無法一一將看過的作品寫評刊出。
不過，我還是必須要說，艾莉絲羅爾瓦雀（Alice Rohrwacher）的《La Chimera》、潔絲汀楚特（Justine Triet）的《Anatomy of a Fall》以及陳英雄的《The Passion of Dodin Bouffant》，都是來不及寫成文，但我私自皆喜歡的電影。
而在正式揭曉主競賽官方賽果，並替本屆坎城影展正式閉幕之前，許多其餘獎項也都陸續揭曉，其中包含「一種注目」單元、「酷兒金棕櫚」以及「狗狗金棕櫚」。
首先，最受台灣影迷矚目的，該屬是枝裕和的《怪物》。這部扛著是枝裕和執導、坂元裕二編劇、坂本龍一配樂的作品，先摘下了「酷兒金棕櫚」。
我在此前《怪物》的評論文章之中，提及盧卡斯東特的《親密》遙相呼應了《怪物》，除了兩部電影的開場與結尾近似之外，更重要的是，《親密》與《怪物》皆是關於兩名男孩的情誼（愛戀）故事，倘若我的記憶沒錯，《怪物》就是是枝裕和的首部同志電影，而且故事後段是明確的同志片。
當然，「是枝裕和拍同志電影」，在坎城首映後也討論得沸沸揚揚，於是日記者會中，LGBTQ是肯定會出現的討論議題。
對此，是枝裕和首先表示：「確實，沒有多少日本電影會涉及這個主題。」接著是枝裕和說：「而當我在梳理劇本時，我心裡想，這個故事不應該從這個角度出發，應該要從內在的掙扎來看。」
《怪物》敘事後段，同志孩童在片中的被壓迫，引來的是男孩貫串全片，反覆提及的這句台詞，「我生病了，我是人類嗎？我的腦袋是豬腦袋」。
而在《怪物》之中，兩名男孩在豬腦袋的挪用與互文之下，片名的「怪物」題旨在最終亮出，表面之上點出了同志困境，暗湧之下也映照出體制窠臼——而這是關於成長階段的男孩，如何面對彼此互相喜歡，又如何找到彼此的故事。
也因此，「豬腦袋怪物」遭致眾人的惡作劇把玩，「豬腦袋怪物」的衣服與身體會被弄髒，但是，男孩戀人試圖通過潮濕漆黑的地下隧道，躲進體制之外的廢棄巴士。
於是，在這台近似同志男孩們的烏托邦巴士之中，是枝裕和讓兩名男孩擁有彼此，如同最後一顆與《親密》神似的鏡頭，奔跑、奔跑、奔跑——那是一條通往純粹情感的彼岸之路。
對此，是枝裕和也繼續在記者會上說明己身的想法：「在這些年幼孩子身上，點燃的感情，有時會以暴力的方式傳遞予他人，或者有時候，孩子們對抗的是自己。」
是枝裕和小心翼翼地說：「這是關於情感、感受的誕生。很難用語言單詞表達，而這個故事展示了孩子們如何擺脫這種情形，隨著製作這部電影，我們也面談了關於這方面的成年專家，也確實收到非常詳細的意見。」
再來是「狗狗金棕櫚」。首先，潔絲汀楚特的《Anatomy of a Fall》會是本屆主競賽的得獎大熱，倘若錯失金棕櫚獎，我認為片中主演桑德拉惠勒（Sandra Hüller）就會獲得最佳女演員獎，而在此之前，《Anatomy of a Fall》先拿下了「狗狗金棕櫚」。
《Anatomy of a Fall》中的狗狗Messi ，在最終關鍵一場昏迷戲的「表演」非常精彩，我也不知道該怎麼說，但姑且說Messi真的是「方法演技派」的狗狗好了！
而Messi拿下金棕櫚，就代表阿基郭力斯馬基（Aki Kaurismäki）的《落葉》中的奶油色狗狗錯失獎項，我也要為這隻狗狗的表演大力護航，如果說Messi熟稔方法演技，那麼奶油色狗狗就是自然的本色演出，同樣替片子增色不少。
最後是坎城影展官方的競賽「一種注目」單元。
「感謝這些勇敢的靈魂完成了這些電影，並且願意和大家分享。老實說，要在這幾天看完這些電影並不是一件容易事，也非常難以將這些作品放在一起比較。」——一種注目單元評審團主席約翰萊利（John C. Reilly）
本屆坎城影展「一種注目」單元共選入20部作品，主席為美國知名演員約翰萊利擔綱，其餘評審團成員，包含法國導演艾莉絲溫諾克爾（Alice Winocour）、德國演員寶拉貝爾（Paula Beer）、法裔柬埔寨導演周戴維（Davy Chou）、比利時演員愛蜜麗德奎恩（Émilie Dequenne）。
昨晚頒獎典禮我人在現場，約翰萊利不只一次強調這些電影人的「勇敢」，並且多次感謝他們的作品所帶來的啟發，於我而言，約翰萊利的一席致詞確實說進坎裡。
而在此單元，較為台灣影迷熟知的兩部華語作品，陳哲藝的《燃冬》、魏書鈞的《河邊的錯誤》皆煞羽而歸。
至於我個人在此單元看過的作品，最終也僅有Kamal Lazraq的《Hounds》獲得評審團獎，因此也不方便多做評論，以下直接貼出得獎名單，提供有興趣的影迷參考。
2023坎城影展「一種注目單元」得獎名單
- 最佳影片：《How to Have Sex》，Molly Manning Walker
- 最佳新聲：《Omen》，Baloji
- 最佳群體：《The Buriti Flower》，João Salaviza & Renée Nader Messora
- 自由精神：《Goodbye Julia》，Mohamed Kordofani
- 最佳導演：《The Mother of All Lies》，Kadib Abyad
- 評審團獎：《Hounds》，Kamal Lazraq
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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10大必買南投伴手禮
我們想讓你知道的是
南投縣為台灣「觀光首都」，在政府和業者努力地經營下，推出非常多具有當地特色的南投伴手禮。以下介紹南投10大人氣伴手禮店家，給遊客參考！
1. 日月老茶廠
超人氣商品：尚品紅玉紅茶-台茶18號
日月老茶廠位在南投魚池鄉，鄰近日月潭、紙教堂。魚池鄉擁有絕佳的地理條件，所種植的紅茶渾厚甘美。老茶廠前身為台灣農林公司的魚池茶廠，921大地震後，重新改裝為觀光茶廠，共有兩層樓，一樓為販賣門市、茶席區、戶外品茶空間與茶類製程產線展示區；二樓有閱讀區、品茶教學區、有機餐廳和共用空間。是一個可以學習識茶、品茶、買茶的好地方。
地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號
電話：049-2895508 / 049-2895510
營業時間：8:00-17:00
2. Feeling18 - 18度C巧克力工房
超人氣商品：生巧克力
網路名店18度C巧克力工房，從名店變成南投景點，可謂網路行銷成功案例一大經典。店裡的巧克力無論口味、設計、造型皆可看到店家的用心。招牌的生巧克力可挑選多種濃度，入口淡淡酒香、濃醇香滑口感，令人一吃難忘。其中，適合大人小孩的人氣口味為65%情人生巧克力，是可可濃度較低的一款，自己品嘗或贈親友同事都非常適合。近期，18度C還開了生吐司店，有原味和巧克力口味，香濃吐司無須加果醬，單吃就能品嘗到香濃牛奶香，為新人氣必點招牌！
地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號
電話：049-2984-263
營業時間：10:00-22:00
3. 集香食品
人氣經典商品：集集火車票餅
集集最有名的就是集集線小火車。復古車廂和氣味，充滿懷舊氛圍。這款用火車車票形狀做成的「火車票餅」，融入南投農業特產和火車意象，在車票造型的餅皮內加入集集香蕉、水果、梅子等餡料，外皮香酥、內餡甜而不膩。彷彿在舌尖演繹另一種集集小鎮風情。目前共有由集集至車埕、集集至二水等7種口味，頗受消費者歡迎！
地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
4. 天子舒芙蕾
人氣經典商品：法國飛雪奶油舒芙蕾
舒芙蕾柔軟細緻，入口即化，深受年輕人歡迎！店內人氣商品「法國飛雪奶油舒芙蕾」，選用奶油界LV等級之稱的法國飛雪金鑽奶油製作。常溫下品嘗，濃郁的乳酪香味彷彿雲朵般從嘴裡散開；若經窯烤後，口感會變得跟餅乾一樣香脆，每一口都散發迷人奶香。店內對將舒芙蕾的造型設計些巧思，結合頂級原料和在地新鮮食材，讓它由小小的杯裝，加大到6.5吋，品嘗美味也能大呼過癮。
地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
5. 久保田烘焙坊
人氣經典商品：咬人貓麵包
位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
6. 微熱山丘SunnyHills
人氣經典商品：土鳳梨酥
台灣名產，最知名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」，其發源地就在南投，位於139縣道旁的「微熱山丘三合院店」正是創始店。因其採用南投八卦山種植的土鳳梨，內餡酸甜。鳳梨酥在台灣以冬瓜替代鳳梨入餡已行之有年，微熱山丘卻大膽採用土鳳梨做餡料，還鳳梨酥本色，沒想到意外掀起一股土鳳梨酥熱潮。到微熱山丘品嘗鳳梨酥，除了可免費享用一塊鳳梨酥，店家還貼心附上一杯熱茶，在充滿懷舊氣氛下的三合院民宅中，拋開俗務，盡享一片寧靜。
地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
日月潭紅茶馳名國際，紅玉、阿薩姆、紅韻、藏芽四大品系，各有特色、韻味十足。近年來紅茶相關加工品在業者創新包裝下，如雨後春筍般在市場熱銷。這款「日月潭田園紅茶手工蛋捲」位於日月潭水社碼頭附近的中興停車場旁，招牌口味為日月潭紅茶蛋捲。每個蛋捲都是現場手工製造，多層次口感，香酥鬆脆，香氣十足。除了招牌紅茶口味，還有芝麻、咖啡和原味等，現場還可試吃，是到日月潭旅遊必買伴手禮之一。
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
8. 久味大姐手工麻糬
人氣經典商品：招牌金條麻糬
南投草屯知名排隊名店非中山街上的「久味大姐手工麻糬」莫屬了！來到現場就能看到店員手工包麻糬，因人數實在太多，還設置自動點餐機。店內超人氣產品「純金金條長條招牌麻糬」，招牌是寫「綜合口味」，但意外的是所謂的「綜合」不是三種個別口味，是一顆就包了三種口味。長條麻糬外面裹上古早味花生磨成的花生粉，裡頭則有熬煮成綿密的萬丹紅豆泥＋芝麻花生內餡，麻糬軟中帶Q不黏牙，難怪每人都是一次3至5盒購買。
地址：南投縣草屯鎮中山街201號
電話：049-2333996
營業時間：05：30-21：00
9. 果丘in
人氣經典商品：白木耳吸凍飲
果丘in位於南投埔里，是台灣少有的「膠質果凍補充包」專賣店。其補充包方便攜帶、即開即飲，精心的吸嘴設計更讓你輕輕一吸，就能嘗到白木耳的Ｑ彈滑順！果丘in採用埔里好水培養的白木耳。每顆都富有膳食纖維及天然的植物膠質，飲用時不只解饞護胃，還更能養顏！口味部分，除了冰糖原味外，還結合南投在地食材，提供如埔里老茶廠紅茶、大坪頂百香果、信義青梅、南投鳳梨以及季節限定的桑椹等多種口味。告別不健康的碳酸飲料，享瘦一下，來包健康的白木耳吸凍飲吧！
地址：南投縣埔里鎮自強路188號
電話：049-2902939
營業時間：10:30-18:00
10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
以上廣告由南投縣政府農業處提供。