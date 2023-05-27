【2023坎城影展】主競賽：是枝裕和奪「酷兒金棕櫚」、潔絲汀楚特奪「狗狗金棕櫚」、「一種注目」得獎名單公布

2023年第76屆坎城影展，將於台灣時間5月28日凌晨，由瑞典名導魯本奧斯倫（Ruben Östlund）領軍的評審團，揭曉主競賽單元得獎名單。

本屆主競賽作品於我而言，仍舊是獲得許多觀影樂趣的單元，礙於寫稿、看片、專訪等工作狀況，無法一一將看過的作品寫評刊出。

不過，我還是必須要說，艾莉絲羅爾瓦雀（Alice Rohrwacher）的《La Chimera》、潔絲汀楚特（Justine Triet）的《Anatomy of a Fall》以及陳英雄的《The Passion of Dodin Bouffant》，都是來不及寫成文，但我私自皆喜歡的電影。

而在正式揭曉主競賽官方賽果，並替本屆坎城影展正式閉幕之前，許多其餘獎項也都陸續揭曉，其中包含「一種注目」單元、「酷兒金棕櫚」以及「狗狗金棕櫚」。

首先，最受台灣影迷矚目的，該屬是枝裕和的《怪物》。這部扛著是枝裕和執導、坂元裕二編劇、坂本龍一配樂的作品，先摘下了「酷兒金棕櫚」。

我在此前《怪物》的評論文章之中，提及盧卡斯東特的《親密》遙相呼應了《怪物》，除了兩部電影的開場與結尾近似之外，更重要的是，《親密》與《怪物》皆是關於兩名男孩的情誼（愛戀）故事，倘若我的記憶沒錯，《怪物》就是是枝裕和的首部同志電影，而且故事後段是明確的同志片。

當然，「是枝裕和拍同志電影」，在坎城首映後也討論得沸沸揚揚，於是日記者會中，LGBTQ是肯定會出現的討論議題。

對此，是枝裕和首先表示：「確實，沒有多少日本電影會涉及這個主題。」接著是枝裕和說：「而當我在梳理劇本時，我心裡想，這個故事不應該從這個角度出發，應該要從內在的掙扎來看。」

《怪物》敘事後段，同志孩童在片中的被壓迫，引來的是男孩貫串全片，反覆提及的這句台詞，「我生病了，我是人類嗎？我的腦袋是豬腦袋」。

而在《怪物》之中，兩名男孩在豬腦袋的挪用與互文之下，片名的「怪物」題旨在最終亮出，表面之上點出了同志困境，暗湧之下也映照出體制窠臼——而這是關於成長階段的男孩，如何面對彼此互相喜歡，又如何找到彼此的故事。

也因此，「豬腦袋怪物」遭致眾人的惡作劇把玩，「豬腦袋怪物」的衣服與身體會被弄髒，但是，男孩戀人試圖通過潮濕漆黑的地下隧道，躲進體制之外的廢棄巴士。

於是，在這台近似同志男孩們的烏托邦巴士之中，是枝裕和讓兩名男孩擁有彼此，如同最後一顆與《親密》神似的鏡頭，奔跑、奔跑、奔跑——那是一條通往純粹情感的彼岸之路。

對此，是枝裕和也繼續在記者會上說明己身的想法：「在這些年幼孩子身上，點燃的感情，有時會以暴力的方式傳遞予他人，或者有時候，孩子們對抗的是自己。」

是枝裕和小心翼翼地說：「這是關於情感、感受的誕生。很難用語言單詞表達，而這個故事展示了孩子們如何擺脫這種情形，隨著製作這部電影，我們也面談了關於這方面的成年專家，也確實收到非常詳細的意見。」

Photo Credit: GettyImages 《怪物》劇組出席記者會

再來是「狗狗金棕櫚」。首先，潔絲汀楚特的《Anatomy of a Fall》會是本屆主競賽的得獎大熱，倘若錯失金棕櫚獎，我認為片中主演桑德拉惠勒（Sandra Hüller）就會獲得最佳女演員獎，而在此之前，《Anatomy of a Fall》先拿下了「狗狗金棕櫚」。

《Anatomy of a Fall》中的狗狗Messi ，在最終關鍵一場昏迷戲的「表演」非常精彩，我也不知道該怎麼說，但姑且說Messi真的是「方法演技派」的狗狗好了！

而Messi拿下金棕櫚，就代表阿基郭力斯馬基（Aki Kaurismäki）的《落葉》中的奶油色狗狗錯失獎項，我也要為這隻狗狗的表演大力護航，如果說Messi熟稔方法演技，那麼奶油色狗狗就是自然的本色演出，同樣替片子增色不少。

最後是坎城影展官方的競賽「一種注目」單元。

「感謝這些勇敢的靈魂完成了這些電影，並且願意和大家分享。老實說，要在這幾天看完這些電影並不是一件容易事，也非常難以將這些作品放在一起比較。」——一種注目單元評審團主席約翰萊利（John C. Reilly）

本屆坎城影展「一種注目」單元共選入20部作品，主席為美國知名演員約翰萊利擔綱，其餘評審團成員，包含法國導演艾莉絲溫諾克爾（Alice Winocour）、德國演員寶拉貝爾（Paula Beer）、法裔柬埔寨導演周戴維（Davy Chou）、比利時演員愛蜜麗德奎恩（Émilie Dequenne）。

昨晚頒獎典禮我人在現場，約翰萊利不只一次強調這些電影人的「勇敢」，並且多次感謝他們的作品所帶來的啟發，於我而言，約翰萊利的一席致詞確實說進坎裡。

而在此單元，較為台灣影迷熟知的兩部華語作品，陳哲藝的《燃冬》、魏書鈞的《河邊的錯誤》皆煞羽而歸。

至於我個人在此單元看過的作品，最終也僅有Kamal Lazraq的《Hounds》獲得評審團獎，因此也不方便多做評論，以下直接貼出得獎名單，提供有興趣的影迷參考。

2023坎城影展「一種注目單元」得獎名單

最佳影片：《How to Have Sex》，Molly Manning Walker

最佳新聲：《Omen》，Baloji

最佳群體：《The Buriti Flower》，João Salaviza & Renée Nader Messora

自由精神：《Goodbye Julia》，Mohamed Kordofani

最佳導演：《The Mother of All Lies》，Kadib Abyad

評審團獎：《Hounds》，Kamal Lazraq

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航