2023/05/28,
生活

颱風瑪娃轉變為「大眼颱」：白日高溫炎熱，宜蘭、花蓮、大台北地區晚間提防陣雨

颱風瑪娃轉變為「大眼颱」：白日高溫炎熱，宜蘭、花蓮、大台北地區晚間提防陣雨
圖為高雄市鼓山區民眾外出撐傘遮陽。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

今（28）日台灣各地受到瑪娃颱風外圍下沉氣流影響，各地白天天氣晴朗穩定，中午高溫炎熱，各地高溫都有30-34度，尤其是台南高雄，氣象局發布了高溫黃色燈號，不過這種穩定天氣，到了晚間將會有所改變，氣象局不排除週一有發布海上颱風警報機會。

（中央社）氣象專家吳德榮今（28）日表示，颱風瑪娃強度緩慢減弱中，預估最接近台灣時會是中颱強度；未來一週瑪娃將在巴士海峽一帶迴轉並緩慢北上，迎風面的北部、東北部易有局部短暫陣雨。

中央氣象局並發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，中午前後台南市、高雄市近山區或河谷為黃色燈號，預估氣溫達攝氏36度以上。另外，氣象局並發布長浪即時訊息，基隆北海岸、南部、東半部、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，目前台東已觀測到1.8公尺的浪高。

根據氣象局網站，強颱瑪娃目前位於鵝鑾鼻東南東方1100公里海面上，以每小時19轉14公里速度，向西北西進行；預測明天清晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方700公里海面上。

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Photo Credit: 中央氣象局

瑪娃轉變為「大眼颱」，接近台灣時為中颱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，颱風瑪娃已轉變為「大眼颱」，其強度緩慢減弱中，預估在最接近台灣時，將維持中颱的強度。

吳德榮指出，最新歐洲及美國10天系集模式模擬圖皆顯示，瑪娃的系集平均路徑，明天逐漸接近巴士海峽，將減速並逐漸迴轉；轉彎之後的路徑，可能還是有很大誤差，應持續密切觀察。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天至6月2日颱風瑪娃在巴士海峽迴轉，並偏北緩慢移動。明天迎風面大台北、東北部轉有局部陣雨，中南部及花東天氣仍穩定、氣溫偏高。

吳德榮提到，30日至6月2日迎風面北部、東半部及山區有局部陣雨，背風面中南部平地天氣穩定、氣溫偏高。如果瑪娃的路徑更為偏西、更貼近台灣，中南部平地才會有影響，而其他各地受影響的程度也會加劇，應隨時注意資料的修正。

週日白天高溫炎熱，晚間提防陣雨

氣象達人彭啟明今日也在臉書表示，今天台灣各地受到瑪娃颱風外圍下沉氣流影響，各地白天天氣晴朗穩定，中午高溫炎熱，各地高溫都有30-34度，尤其是台南高雄，氣象局發布了高溫黃色燈號，提醒民眾外出要記得防曬防中暑。

彭啟明進一步指出，不過這種穩定天氣，到了晚間將會有所改變，因為強颱瑪娃正逐漸接近台灣東南部海面，外圍水氣將影響東半部，宜蘭花蓮甚至是大台北可能會有陣雨發生機會，其他地區則不受影響，而氣象局不排除週一有發布海上颱風警報機會。

彭啟明說，目前看來，瑪娃颱風週一將逐漸北轉，週二到週五沿台灣東方海面緩步北上，影響台灣天氣時間將比之前預估的要來得長；週二起颱風外圍環流會對北部與西半部帶來瞬間強陣風，外出活動要留意自身安全。降雨則主要分布在北海岸、東北角山區以及東半部，週一到週五都有機會下。

彭啟明提醒，由於瑪娃颱風在台灣附近活動的時間長達5天，且強度在中度颱風以上，它的風場、雨帶都會明顯影響台灣天氣，建議未來5天盡量避免前往山區海邊，如有東部或南部外島行程，也要留意船班是否正常。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航


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