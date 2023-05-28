颱風瑪娃轉變為「大眼颱」：白日高溫炎熱，宜蘭、花蓮、大台北地區晚間提防陣雨
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今（28）日台灣各地受到瑪娃颱風外圍下沉氣流影響，各地白天天氣晴朗穩定，中午高溫炎熱，各地高溫都有30-34度，尤其是台南高雄，氣象局發布了高溫黃色燈號，不過這種穩定天氣，到了晚間將會有所改變，氣象局不排除週一有發布海上颱風警報機會。
（中央社）氣象專家吳德榮今（28）日表示，颱風瑪娃強度緩慢減弱中，預估最接近台灣時會是中颱強度；未來一週瑪娃將在巴士海峽一帶迴轉並緩慢北上，迎風面的北部、東北部易有局部短暫陣雨。
中央氣象局並發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，中午前後台南市、高雄市近山區或河谷為黃色燈號，預估氣溫達攝氏36度以上。另外，氣象局並發布長浪即時訊息，基隆北海岸、南部、東半部、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，目前台東已觀測到1.8公尺的浪高。
根據氣象局網站，強颱瑪娃目前位於鵝鑾鼻東南東方1100公里海面上，以每小時19轉14公里速度，向西北西進行；預測明天清晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方700公里海面上。
瑪娃轉變為「大眼颱」，接近台灣時為中颱
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，颱風瑪娃已轉變為「大眼颱」，其強度緩慢減弱中，預估在最接近台灣時，將維持中颱的強度。
吳德榮指出，最新歐洲及美國10天系集模式模擬圖皆顯示，瑪娃的系集平均路徑，明天逐漸接近巴士海峽，將減速並逐漸迴轉；轉彎之後的路徑，可能還是有很大誤差，應持續密切觀察。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天至6月2日颱風瑪娃在巴士海峽迴轉，並偏北緩慢移動。明天迎風面大台北、東北部轉有局部陣雨，中南部及花東天氣仍穩定、氣溫偏高。
吳德榮提到，30日至6月2日迎風面北部、東半部及山區有局部陣雨，背風面中南部平地天氣穩定、氣溫偏高。如果瑪娃的路徑更為偏西、更貼近台灣，中南部平地才會有影響，而其他各地受影響的程度也會加劇，應隨時注意資料的修正。
週日白天高溫炎熱，晚間提防陣雨
氣象達人彭啟明今日也在臉書表示，今天台灣各地受到瑪娃颱風外圍下沉氣流影響，各地白天天氣晴朗穩定，中午高溫炎熱，各地高溫都有30-34度，尤其是台南高雄，氣象局發布了高溫黃色燈號，提醒民眾外出要記得防曬防中暑。
彭啟明進一步指出，不過這種穩定天氣，到了晚間將會有所改變，因為強颱瑪娃正逐漸接近台灣東南部海面，外圍水氣將影響東半部，宜蘭花蓮甚至是大台北可能會有陣雨發生機會，其他地區則不受影響，而氣象局不排除週一有發布海上颱風警報機會。
彭啟明說，目前看來，瑪娃颱風週一將逐漸北轉，週二到週五沿台灣東方海面緩步北上，影響台灣天氣時間將比之前預估的要來得長；週二起颱風外圍環流會對北部與西半部帶來瞬間強陣風，外出活動要留意自身安全。降雨則主要分布在北海岸、東北角山區以及東半部，週一到週五都有機會下。
彭啟明提醒，由於瑪娃颱風在台灣附近活動的時間長達5天，且強度在中度颱風以上，它的風場、雨帶都會明顯影響台灣天氣，建議未來5天盡量避免前往山區海邊，如有東部或南部外島行程，也要留意船班是否正常。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。