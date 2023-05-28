2023/05/28,
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國際特赦組織稱維吾爾學生入境香港後失聯恐「被送中」，港府批抹黑、無中生有

國際特赦組織稱維吾爾學生入境香港後失聯恐「被送中」，港府批抹黑、無中生有
香港國際機場資料照片。Photo Credit: GettyImages

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國際特赦組織26日公開要求香港當局交代一名新疆維吾爾族學生的下落和命運，這名學生5月10日從韓國抵達香港後失聯迄今，擔憂他未經正當程序被非法引渡到中國，不過港府發言人說，該組織在沒有查核真相就肆意攻擊特區政府，詆毀香港人權狀況，「其歹毒之心顯而易見」。

（中央社）國際特赦組織26日公開要求香港當局交代一名新疆維吾爾族學生的下落和命運，這名學生10日從韓國抵達香港後失聯迄今，擔憂他未經正當程序被非法引渡到中國大陸，可能面對任意拘留和酷刑。

國際特赦組織（Amnesty International）官網26日發文作以上表示。國際特赦組織指出，阿布都雷赫曼（Abuduwaili Abudureheman）自5月10日向一位朋友發送簡訊後就再也沒有音訊。他在簡訊中說，他在抵達香港機場後正在接受中國警方的訊問。

國際特赦組織中國問題研究員阿卡德（Alkan Akad）指出，考慮到中國政府在新疆對維吾爾人犯下危害人類罪的背景，以及對出國旅行的維吾爾人的持續追捕，阿布都雷赫曼的未知命運令人深感擔憂。

阿卡德說，阿布都雷赫曼似乎在抵達香港時就被拘留和審訊，這引發了人們對香港政府可能參與中國政府侵犯維吾爾人人權行為的質疑。

國際特赦組織表示，阿布都雷赫曼出生於中國新疆克拉瑪依市。他在韓國首爾度過了7年的學習時光，並於2022年完成體育產業與休閒專業的博士學位。朋友形容他是一個說話溫和、勤奮的學生，最大的愛好是踢足球。

國際特赦組織指出，阿布都雷赫曼因有出國旅行史而被列入中國政府的新疆維吾爾人和其他穆斯林「觀察名單」。國際特赦組織記錄了中國政府針對國內外維吾爾人任意單獨監禁、長期監禁和酷刑的多起事例，純粹是因為他們曾到過中國境外。

國際特赦組織提到，中國當局越來越多地在境外追捕和威脅受害者，以壓制異議甚至強迫他們遣返。在某些情況下，中國當局要求其他國家的政府拘留中國維吾爾人、哈薩克人和其他穆斯林，以便將他們轉移回中國。如果個人確實面臨遭受酷刑或其他嚴重侵犯人權行為的風險，則這種引渡違反了「聯合國禁止酷刑公約」和一般國際法。

阿卡德說，香港當局必須緊急披露阿布都雷赫曼的下落，他已經超過兩週沒有與親人取得聯繫，且由於其種族和宗教信仰而面臨遭受酷刑的嚴重風險。如果阿布都雷赫曼被拘留，必須讓他接觸律師和親屬，並保護他免受任何虐待。

香港政府稱遭抹黑，反控國際特赦組織「歹毒之心」

香港《明報》報導，香港政府發言人27日表示，國際特赦組織（Amnesty International）指一名維吾爾人抵港後下落不明，並指控特區政府與此有關。特區政府對該組織毫無根據、無中生有、企圖抹黑特區政府的言論予以強烈譴責，並要求該組織對其不實言論道歉。

港府發言人說，該組織在沒有查核真相就肆意攻擊特區政府，詆毀香港人權狀況，「其歹毒之心顯而易見」。

國際特赦組織26日在官網發布的聲明中說，出生在新疆克拉瑪依市的維吾爾族學生阿布都雷赫曼（Abuduwaili Abudureheman）10日由韓國抵達香港後，在機場與朋友失去聯絡，至今下落不明。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航


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