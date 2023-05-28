國際特赦組織稱維吾爾學生入境香港後失聯恐「被送中」，港府批抹黑、無中生有
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國際特赦組織26日公開要求香港當局交代一名新疆維吾爾族學生的下落和命運，這名學生5月10日從韓國抵達香港後失聯迄今，擔憂他未經正當程序被非法引渡到中國，不過港府發言人說，該組織在沒有查核真相就肆意攻擊特區政府，詆毀香港人權狀況，「其歹毒之心顯而易見」。
（中央社）國際特赦組織26日公開要求香港當局交代一名新疆維吾爾族學生的下落和命運，這名學生10日從韓國抵達香港後失聯迄今，擔憂他未經正當程序被非法引渡到中國大陸，可能面對任意拘留和酷刑。
國際特赦組織（Amnesty International）官網26日發文作以上表示。國際特赦組織指出，阿布都雷赫曼（Abuduwaili Abudureheman）自5月10日向一位朋友發送簡訊後就再也沒有音訊。他在簡訊中說，他在抵達香港機場後正在接受中國警方的訊問。
國際特赦組織中國問題研究員阿卡德（Alkan Akad）指出，考慮到中國政府在新疆對維吾爾人犯下危害人類罪的背景，以及對出國旅行的維吾爾人的持續追捕，阿布都雷赫曼的未知命運令人深感擔憂。
阿卡德說，阿布都雷赫曼似乎在抵達香港時就被拘留和審訊，這引發了人們對香港政府可能參與中國政府侵犯維吾爾人人權行為的質疑。
國際特赦組織表示，阿布都雷赫曼出生於中國新疆克拉瑪依市。他在韓國首爾度過了7年的學習時光，並於2022年完成體育產業與休閒專業的博士學位。朋友形容他是一個說話溫和、勤奮的學生，最大的愛好是踢足球。
國際特赦組織指出，阿布都雷赫曼因有出國旅行史而被列入中國政府的新疆維吾爾人和其他穆斯林「觀察名單」。國際特赦組織記錄了中國政府針對國內外維吾爾人任意單獨監禁、長期監禁和酷刑的多起事例，純粹是因為他們曾到過中國境外。
國際特赦組織提到，中國當局越來越多地在境外追捕和威脅受害者，以壓制異議甚至強迫他們遣返。在某些情況下，中國當局要求其他國家的政府拘留中國維吾爾人、哈薩克人和其他穆斯林，以便將他們轉移回中國。如果個人確實面臨遭受酷刑或其他嚴重侵犯人權行為的風險，則這種引渡違反了「聯合國禁止酷刑公約」和一般國際法。
阿卡德說，香港當局必須緊急披露阿布都雷赫曼的下落，他已經超過兩週沒有與親人取得聯繫，且由於其種族和宗教信仰而面臨遭受酷刑的嚴重風險。如果阿布都雷赫曼被拘留，必須讓他接觸律師和親屬，並保護他免受任何虐待。
香港政府稱遭抹黑，反控國際特赦組織「歹毒之心」
香港《明報》報導，香港政府發言人27日表示，國際特赦組織（Amnesty International）指一名維吾爾人抵港後下落不明，並指控特區政府與此有關。特區政府對該組織毫無根據、無中生有、企圖抹黑特區政府的言論予以強烈譴責，並要求該組織對其不實言論道歉。
港府發言人說，該組織在沒有查核真相就肆意攻擊特區政府，詆毀香港人權狀況，「其歹毒之心顯而易見」。
國際特赦組織26日在官網發布的聲明中說，出生在新疆克拉瑪依市的維吾爾族學生阿布都雷赫曼（Abuduwaili Abudureheman）10日由韓國抵達香港後，在機場與朋友失去聯絡，至今下落不明。
新聞來源
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。