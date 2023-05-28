侯友宜南下與王金平早餐會：白派要角出席力挺，王未承諾協助化解侯郭心結
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據了解，閉門會晤席間，與會人員要王金平出來當侯友宜的競選主委，不過王金平認為，他不想要檯面化，認為可以私下協助侯友宜即可；媒體問及王金平是否願意協助化解侯、郭兩人心結，王金平則說，現在不知道有沒有必要。
（中央社）國民黨總統參選人侯友宜今（28）日早上拜會前立法院長王金平並共進早餐，被問及是否願意當侯友宜、郭台銘中間人，化解心結，王金平說，如有必要可盡力，但現在不知道是否有必要。
侯友宜今天上午行程仍在南部，一早至路竹拜會王金平，王金平在老家席開2桌宴請；國民黨智庫執行長柯志恩、國民黨高雄市黨部主委黃昭順、立委吳怡玎與立委參選人李明璇、曹桓榮、鍾易仲，以及市議員陳美雅、李眉蓁等人也受邀共進早餐。
王金平接受媒體聯訪時說，自己和侯友宜不算很熟，但過去自己當立法院長時，侯友宜是警政署長，他也有需要幫忙的地方；2人不是很熟的朋友，「不會1、2週就找來吃個早餐這樣，沒有這樣的熟度」，但是支持國民黨提名的候選人、全力以赴。
媒體問及王金平是否願意當鴻海創辦人郭台銘、侯友宜的中間人，協助化解兩人心結，王金平說：「哎呀，慢慢來不必急」，如果有必要的話，可以盡一己之力，但他現在不知道有沒有必要。
王金平也強調，大家共同的期待就是國民黨重新執政，要執政就是要勝選，「要勝選就要大家沒有心結、團結一致共同努力」。外界討論侯郭配是否更能助藍營打贏選戰，王金平笑著說：「這個我不知道，這個問我，一點答案都沒有」。王金平受訪後眾人走進屋內談話，約談20多分鐘才步出用餐。
侯友宜在餐前致詞說，感謝王金平用澎湃菜色款待，兩度提及對高雄沒有很熟，因為自己沒有常常下來，「這次的選舉是個硬仗，絕對不是那麼好打的仗」。
侯友宜說，兩岸一定要和平穩定，才會往前走，「我們重視中華民國憲法，這讓我們國家能夠穩定下來」，將來會與立委參選人一起努力，將中央、地方議題結合在一起，共同面對這場選舉，希望每個人都能夠勝利。
除黨籍立委參選人外，前議長黃啟川、莊啟旺及前立委侯彩鳳、高雄市農會理事長蕭漢俊也是座上賓。王金平也提及，未來會建議侯友宜，讓柯志恩負責高雄的選務。
《風傳媒》報導，28日上午的早餐會，國民黨白派要角們包含陸淑美、蕭漢俊等人通通都會出席，力挺侯友宜的態度十分明確，侯友宜也盼藉此積極修補跟國民黨本土派的裂痕。
《ETtoday》報導，據了解，閉門會晤主要是侯友宜在向地方人士發表自己未來的政策論述；王金平則表示選舉大家要互相合作，也要全力支持，立委、總統要綁在一起，才能贏得勝選，此外也要侯友宜多加強自己的兩岸論述。
席間，與會人員更要王金平出來當侯友宜的競選主委，不過王金平認為，他不想要檯面化，認為可以私下協助侯友宜即可，王金平則希望由柯志恩當主委、黃昭順當總幹事，即可佈局柯2026的高雄市長選舉。
韓國瑜、郭台銘高雄行程喊卡，侯友宜：都是好朋友、一起守護國家
《中央社》報導，原本傳出前高雄市長韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘昨（27）日也將到高雄，但行程突然相繼喊卡，引發外界聯想2人是否刻意避開行程。侯友宜昨日下午在國民黨高雄市黨部舉行高雄見面會並接受媒體聯訪表示，郭、韓2人都是自己朋友，每個人都各自有行程安排，都要尊重，最重要的是要團結在一起守護中華民國、顧台灣這個家，大家一起向前行。
侯友宜在見面會上致詞表示，國民黨在高雄沒有1席立委，明年立委選舉希望有機會搶下4席，也拜託高雄人支持候友宜，讓台灣繼續走下去，大家平安過日子。
2022投入高雄市長選舉的國民黨智庫執行長柯志恩致詞表示，總統提名初選結束，國民黨若繼續內亂，票就會愈來愈少，希望大家不要再罵國民黨「再罵就沒有了」，也不要罵郭台銘、侯友宜，因為這2人對國民黨很重要，有意見關起門來罵，投票時仍要團結投票。
侯友宜昨日下午在高雄選舉行程，先在國民黨高市黨部舉行高雄見面會，隨後參觀永安區鮪豐養殖場，以及出席國民黨立委參選人曹桓榮服務處成立，晚間抵岡山出席「董事長開講粉絲見面會」。
新聞來源
- 幫侯郭化解心結？王金平：不知道現在有沒有必要（中央社）
- 韓國瑜郭台銘行程喊卡 侯友宜：一起團結守護國家（中央社）
- 幕後／侯友宜、王金平閉門晤談內容曝光！ 眾人拱他當競總主委（ETtoday）
- 侯友宜28日與王金平早餐會 白派要角全出席修補本土派裂痕（風傳媒）
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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